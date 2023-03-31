Những triệu chứng bất thường của bệnh tiểu đường báo hiệu cơ thể cần được chăm sóc đặc biệt

Sức khỏe 31/03/2023 06:17

Bệnh tiểu đường cướp đi mạng sống hàng ngàn người trên thế giới mỗi năm. Biết sớm các dấu hiệu phát bệnh có thể ngăn ngừa và điều trị trước khi quá muộn.

Kiến thức của chúng ta về bệnh tiểu đường còn rất hạn chế và ở một mức độ nào đó cũng bị hiểu nhầm. Bệnh tiểu đường là một bệnh về đường huyết, có liên quan đến các dấu hiệu như đi tiểu thường xuyên, vết thương kém lành và dễ kiệt sức.

Những triệu chứng bất thường của bệnh tiểu đường báo hiệu cơ thể cần được chăm sóc đặc biệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thật không may, nhiều người cũng bỏ qua những dấu hiệu này và ''cho phép'' bệnh âm thầm tiến triển. Dưới đây là một vài dấu hiệu bất thường của bệnh tiểu đường dường như có liên quan đến căn bệnh này. Xác định những dấu hiệu này có thể giúp bạn phát hiện bệnh sớm và có phương an điều trị hiệu quả.

Da cổ sẫm màu 

Những triệu chứng bất thường của bệnh tiểu đường báo hiệu cơ thể cần được chăm sóc đặc biệt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vùng da cổ dày và sẫm màu loang lổ là dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Da có dấu hiệu này khi rờ bạn sẽ cảm thấy mượt bóng và thậm chí đôi khi thô. Được gọi là bệnh gai đen, tình trạng này cũng xuất hiện ở háng và nách.

Hơi thở có mùi

Một biến chứng tiếp theo của bệnh tiểu đường là hơi thở có mùi trái cây, về mặt y học được gọi là nhiễm toan ceton do tiểu đường.

Khi cơ thể không thể sử dụng insulin, nó sẽ phân hủy chất béo để lấy năng lượng và trong quá trình này, xeton được giải phóng. Do lượng xeton dư thừa trong máu nên hơi thở có mùi axeton hoặc mùi trái cây.

Khô miệng

Những triệu chứng bất thường của bệnh tiểu đường báo hiệu cơ thể cần được chăm sóc đặc biệt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khô miệng là một dấu hiệu bất thường của bệnh tiểu đường. Lượng đường trong máu cao làm giảm tiết nước bọt và do đó làm cho miệng khô. Điều này có một nhược điểm là quá ít nước bọt trong miệng sẽ gây nguy hiểm cho răng và nướu.

Buồn nôn

Buồn nôn và nôn là một phản ứng thông thường của cơ thể đối với các biến chứng, cũng là một dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa của cơ thể. Lượng đường trong máu cao gây liệt dạ dày, đây là tình trạng mà cách bạn tiêu hóa thức ăn bị ảnh hưởng.

Đau nhức liên tục ở chân

Những triệu chứng bất thường của bệnh tiểu đường báo hiệu cơ thể cần được chăm sóc đặc biệt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đau ở chân hoặc bàn chân là dấu hiệu cho thấy có thể có lượng đường trong máu cao. Tổn thương thần kinh hoặc bệnh thần kinh tiểu đường gây ra bởi bệnh tiểu đường dẫn đến đau hoặc thậm chí tê ở chân tay. Nhiều người còn có cảm giác nóng rát ở chân tay. Thấy những triệu chứng này bạn nên đi khám sớm để mau chóng điều trị bệnh.

Rối loạn chức năng tình dục

Rối loạn cương dương là dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường ở nam giới. Do lượng đường trong máu cao, các mạch máu và dây thần kinh mang máu đến dương vật bị tổn thương khiến dương vật khó cương cứng.

Các đợt nhiễm trùng lặp đi lặp lại

Những triệu chứng bất thường của bệnh tiểu đường báo hiệu cơ thể cần được chăm sóc đặc biệt - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh tiểu đường làm tổn thương hệ thống miễn dịch của cơ thể để chống lại mầm bệnh và khiến cơ thể có nguy cơ bị nhiễm trùng. Lượng đường trong máu cao khiến cơ thể dễ mắc bệnh hơn. Các loại nhiễm trùng mà bạn có thể dễ mắc phải là nhiễm trùng âm đạo, nhiễm trùng nấm men, nhiễm trùng bàng quang và nhiễm trùng da.

Theo Times of India

Cứ vào nhà vệ sinh thì hết 90% người Việt có thói quen này: Vừa mời vi khuẩn tích tụ, vừa dễ mắc bệnh trĩ

Cứ vào nhà vệ sinh thì hết 90% người Việt có thói quen này: Vừa mời vi khuẩn tích tụ, vừa dễ mắc bệnh trĩ

Nhiều người có thói quen vừa dùng điện thoại vừa đi vệ sinh mà không ngờ rằng đây chẳng khác nào hành động ''bơm virus'' vào người.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu bệnh tiểu đường triệu chứng bệnh tiểu đường ngăn ngừa tiểu đường

TIN MỚI NHẤT

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 21 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm