Thật không may, nhiều người cũng bỏ qua những dấu hiệu này và ''cho phép'' bệnh âm thầm tiến triển. Dưới đây là một vài dấu hiệu bất thường của bệnh tiểu đường dường như có liên quan đến căn bệnh này. Xác định những dấu hiệu này có thể giúp bạn phát hiện bệnh sớm và có phương an điều trị hiệu quả.

Kiến thức của chúng ta về bệnh tiểu đường còn rất hạn chế và ở một mức độ nào đó cũng bị hiểu nhầm. Bệnh tiểu đường là một bệnh về đường huyết, có liên quan đến các dấu hiệu như đi tiểu thường xuyên, vết thương kém lành và dễ kiệt sức.

Vùng da cổ dày và sẫm màu loang lổ là dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Da có dấu hiệu này khi rờ bạn sẽ cảm thấy mượt bóng và thậm chí đôi khi thô. Được gọi là bệnh gai đen, tình trạng này cũng xuất hiện ở háng và nách.

Hơi thở có mùi

Một biến chứng tiếp theo của bệnh tiểu đường là hơi thở có mùi trái cây, về mặt y học được gọi là nhiễm toan ceton do tiểu đường.

Khi cơ thể không thể sử dụng insulin, nó sẽ phân hủy chất béo để lấy năng lượng và trong quá trình này, xeton được giải phóng. Do lượng xeton dư thừa trong máu nên hơi thở có mùi axeton hoặc mùi trái cây.

Khô miệng

Ảnh minh họa: Internet

Khô miệng là một dấu hiệu bất thường của bệnh tiểu đường. Lượng đường trong máu cao làm giảm tiết nước bọt và do đó làm cho miệng khô. Điều này có một nhược điểm là quá ít nước bọt trong miệng sẽ gây nguy hiểm cho răng và nướu.

Buồn nôn

Buồn nôn và nôn là một phản ứng thông thường của cơ thể đối với các biến chứng, cũng là một dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa của cơ thể. Lượng đường trong máu cao gây liệt dạ dày, đây là tình trạng mà cách bạn tiêu hóa thức ăn bị ảnh hưởng.

Đau nhức liên tục ở chân

Ảnh minh họa: Internet

Đau ở chân hoặc bàn chân là dấu hiệu cho thấy có thể có lượng đường trong máu cao. Tổn thương thần kinh hoặc bệnh thần kinh tiểu đường gây ra bởi bệnh tiểu đường dẫn đến đau hoặc thậm chí tê ở chân tay. Nhiều người còn có cảm giác nóng rát ở chân tay. Thấy những triệu chứng này bạn nên đi khám sớm để mau chóng điều trị bệnh.

Rối loạn chức năng tình dục

Rối loạn cương dương là dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường ở nam giới. Do lượng đường trong máu cao, các mạch máu và dây thần kinh mang máu đến dương vật bị tổn thương khiến dương vật khó cương cứng.

Các đợt nhiễm trùng lặp đi lặp lại

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh tiểu đường làm tổn thương hệ thống miễn dịch của cơ thể để chống lại mầm bệnh và khiến cơ thể có nguy cơ bị nhiễm trùng. Lượng đường trong máu cao khiến cơ thể dễ mắc bệnh hơn. Các loại nhiễm trùng mà bạn có thể dễ mắc phải là nhiễm trùng âm đạo, nhiễm trùng nấm men, nhiễm trùng bàng quang và nhiễm trùng da.

Theo Times of India