Cứ vào nhà vệ sinh thì hết 90% người Việt có thói quen này: Vừa mời vi khuẩn tích tụ, vừa dễ mắc bệnh trĩ

Sức khỏe 30/03/2023 06:30

Nhiều người có thói quen vừa dùng điện thoại vừa đi vệ sinh mà không ngờ rằng đây chẳng khác nào hành động ''bơm virus'' vào người.

Theo một cuộc khảo sát gần đây, rất nhiều người trong chúng ta nghiện điện thoại thông minh và điều không vô hại như chúng ta vẫn tưởng. Nếu bạn là người chỉ đơn giản là không thể đi vệ sinh mà không nghịch điện thoại, thì bạn nên cân nhắc một số rủi ro. Nó không chỉ có hại cho sức khỏe của chúng ta mà còn ảnh hưởng đến tâm trí và hiệu quả làm việc của chúng ta.

Đây là các điểm nghiên cứu chính liên quan đến việc sử dụng điện thoại thông minh của bạn khi đi vệ sinh.

Có thể lây lan rất nhiều vi khuẩn có hại

Một nghiên cứu gần đây cho thấy điện thoại còn bẩn hơn cả bồn cầu, quả là một sự thật khá kinh tởm.

Cứ vào nhà vệ sinh thì hết 90% người Việt có thói quen này: Vừa mời vi khuẩn tích tụ, vừa dễ mắc bệnh trĩ - Ảnh 1

Điện thoại di động được phát hiện có chứa vi khuẩn E. coli trong một nghiên cứu về học sinh trung học. Vi khuẩn có hại này có liên quan đến các vấn đề về đường ruột như ngộ độc thực phẩm, nhưng đó không phải là vi khuẩn có hại duy nhất mà bạn có thể đối mặt trong phòng tắm.

Có thể làm tăng khả năng mắc bệnh trĩ

Điều này có thể xảy ra do lượng thời gian dành cho nhà vệ sinh khiến áp lực đè lên các cơ quan của chúng ta, khiến các cơ quan này không được hỗ trợ trên bồn cầu.

Cứ vào nhà vệ sinh thì hết 90% người Việt có thói quen này: Vừa mời vi khuẩn tích tụ, vừa dễ mắc bệnh trĩ - Ảnh 2

Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn để xác minh mối liên hệ này, nhưng các trường hợp mắc bệnh trĩ đã tăng lên kể từ khi điện thoại thông minh ra đời. Do đó, đôi khi chúng ta bị lạc trong thú vui sử dụng điện thoại trong nhà vệ sinh để có thể thư giãn, nhưng nó có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe khó chịu.

Có thể hạn chế khả năng tư duy 

Điện thoại di động thực sự làm gián đoạn sự tập trung và suy nghĩ của chúng ta, hạn chế khả năng giải quyết vấn đề của chúng ta, ngay cả khi chúng ta không sử dụng hoặc chúng đã tắt.

Cứ vào nhà vệ sinh thì hết 90% người Việt có thói quen này: Vừa mời vi khuẩn tích tụ, vừa dễ mắc bệnh trĩ - Ảnh 3

Do đó, thời gian mà không bị phân tâm khi sử dụng điện thoại là điều cần thiết cho tâm trí của chúng ta, việc tắt điện thoại đi và dành thời gian ở một mình đôi khi chính là điều chúng ta cần. Điều này có nghĩa là việc mang theo điện thoại vào phòng tắm sẽ lấy đi khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá mà tâm trí chúng ta cần.

 

Có thể gây rối loạn chức năng sàn chậu

Cứ vào nhà vệ sinh thì hết 90% người Việt có thói quen này: Vừa mời vi khuẩn tích tụ, vừa dễ mắc bệnh trĩ - Ảnh 4

Dành thời gian dài trong nhà vệ sinh và bấm điện thoại khiến đầu óc bị phân tâm bởi các tế bào có thể gây ra các vấn đề cho cơ bắp của chúng ta. Đặc biệt, các cơ quan như ruột, bàng quang và âm đạo có thể bị trượt do cơ sàn chậu không còn đủ khỏe để nâng đỡ chúng.

Điều này một phần là do tư thế của chúng ta khi ngồi trong nhà vệ sinh, đặc biệt nếu chúng ta cúi xuống bấm điện thoại trong thời gian dài.

Làm tăng sự phụ thuộc vào điện thoại 

Cứ vào nhà vệ sinh thì hết 90% người Việt có thói quen này: Vừa mời vi khuẩn tích tụ, vừa dễ mắc bệnh trĩ - Ảnh 5

Mặc dù điện thoại thông minh kết nối chúng ta với thế giới mà không có gì khác có thể làm được, nhưng chúng cũng gây nghiện rất cao. Đây rõ ràng không phải là một dấu hiệu tốt vì nó cho thấy rằng chúng ta đã bắt đầu xa rời môi trường xung quanh.

Theo Brightside

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Từ khóa:   dùng điện thoại khi đi vệ sinh Thói quen xấu khi sử dụng nhà vệ sinh bệnh trĩ

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