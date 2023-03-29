Giảm chứng đầy hơi khó tiêu trong tích tắc với 7 mẹo giúp đường ruột hanh thông, dạ dày thêm khỏe

Điều quan trọng là phải xác định nguyên nhân cơ bản của chứng đầy hơi trước khi cố gắng tự điều trị và nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến các tình trạng bệnh lý mãn tính hoặc nghiêm trọng. Bạn hãy nhớ tìm kiếm hướng dẫn từ chuyên gia y tế trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với kế hoạch điều trị của bạn nhé.

Khi khí hình thành và tích tụ quá mức gây đầy hơi trong dạ dày trở thành một vấn đề phổ biến gây khó chịu và còn gây chướng bụng. Để giải quyết vấn đề này và ngăn ngừa nó tái diễn, bạn nên biết đên những mẹo siêu hay sau đây.

Tham gia vào hoạt động thể chất thường xuyên có thể cải thiện nhu động ruột và hỗ trợ giải phóng khí, cuối cùng ngăn ngừa táo bón và giảm đầy hơi. Ngay cả một cuộc đi bộ ngắn cũng có thể có lợi trong việc thúc đẩy sự thoải mái của hệ tiêu hóa và giảm bớt sự khó chịu ở bụng.

Bạn nên chú ý đên hoạt động thể chất thường xuyên nên được đưa vào thói quen hàng ngày để ngăn ngừa các vấn đề táo bón, đầy hơi xảy ra ngay từ đầu. Bằng cách tập thể dục thành thói quen, bạn có thể duy trì nhu động ruột khỏe mạnh và giảm khả năng bị khó chịu do đầy hơi.

2. Tự xoa bụng

Một kỹ thuật tự xoa bóp có thể giúp giảm đầy hơi bao gồm đặt bàn tay của bạn phía trên xương hông bên phải và nhẹ nhàng di chuyển nó lên phía trên lồng ngực của bạn theo chiều kim đồng hồ. Đảm bảo thực hiện động tác này ở cả vùng bụng trên và bụng dưới và lặp lại trong vài phút. Kỹ thuật này có thể giúp giảm bớt sự khó chịu liên quan đến đầy hơi.

Nếu bạn cảm thấy đau hoặc khó chịu trong quá trình tự xoa bóp để giảm đầy hơi, bạn nên ngừng xoa bóp ngay lập tức. Bạn cũng nên tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia chăm sóc sức khỏe nếu tình trạng khó chịu kéo dài hoặc trầm trọng hơn.

3. Hạn chế hoặc tránh rượu đường

Các loại rượu đường như xylitol, erythritol, maltitol và sorbitol thường được sử dụng làm chất tạo ngọt trong các sản phẩm không đường như kẹo cao su, kem, bánh quy và thanh năng lượng. Mặc dù chúng được dùng như một chất thay thế cho đường, nhưng tiêu thụ một lượng lớn các chất làm ngọt này có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa như hình thành khí quá mức. Điều cần thiết là phải chú ý đến phản ứng của cơ thể bạn với những sản phẩm này và hạn chế ăn nếu cần thiết.

Bạn cũng nên nhận thức được cách cơ thể bạn phản ứng với rượu đường và hạn chế tiêu thụ chúng nếu cần thiết. Nếu bạn cảm thấy khó chịu về tiêu hóa sau khi tiêu thụ các sản phẩm có chứa rượu đường, bạn nên giảm lượng tiêu thụ hoặc tránh chúng hoàn toàn.

4. Nhận biết dị ứng thực phẩm

Nếu bạn nghi ngờ rằng một số loại thực phẩm hoặc thành phần gây đầy hơi, điều cần thiết là tham khảo ý kiến ​​​​chuyên gia chăm sóc sức khỏe để xác định khả năng không dung nạp hoặc các vấn đề tiêu hóa. Nhiều người không dung nạp được các thành phần phổ biến như lactoza, gluten, lúa mì và fructoza, việc tiêu thụ những thực phẩm này có thể gây ra phản ứng tiêu cực trong cơ thể họ.

5. Loại bỏ đồ uống có gas

Tiêu thụ đồ uống có ga chứa đầy bong bóng khí có thể giữ khí trong dạ dày dẫn đến đầy hơi. Bạn nên hạn chế tiêu thụ những loại đồ uống này và lựa chọn các loại nước thay thế lành mạnh hơn như nước chanh, nước dưa chuột hoặc trà bạc hà.

Những lựa chọn này không chỉ giúp giải khát mà còn có thể giúp giảm đầy hơi và thúc đẩy tiêu hóa dễ chịu.

6. Kết hợp men vi sinh vào chế độ ăn hàng ngày

Probiotic là vi khuẩn có lợi có thể cải thiện tiêu hóa và giảm đầy hơi. Mặc dù một số sản phẩm thực phẩm như sữa chua tự nhiên có chứa men vi sinh, nhưng bạn nên tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia chăm sóc sức khỏe để xác định tình trạng đường ruột của mình và nhận được khuyến nghị về việc bổ sung một số loại men vi sinh.

Những chất bổ sung này có thể giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, cải thiện chức năng tiêu hóa và giảm bớt các triệu chứng liên quan đến đầy hơi.

7. Tránh thức ăn tạo khí

Nếu bạn bị đầy bụng sau khi ăn một số loại thực phẩm như đậu, rau họ cải, đậu lăng, hành và táo, bạn nên hạn chế ăn những thực phẩm này.

Bạn nên duy trì nhật ký thực phẩm bạn tiêu thụ vì nó sẽ là một công cụ hữu ích để theo dõi phản ứng của cơ thể bạn với các loại thực phẩm khác nhau và xác định bất kỳ mô hình hoặc tác nhân nào có thể gây đầy hơi hoặc khó chịu về tiêu hóa.

Theo Brightside