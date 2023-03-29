Lý tưởng nhất là một người nên có từ 50 nmol/L vitamin D trở lên đối với sức khỏe tổng thể của xương. Một số chuyên gia y tế cho rằng lượng vitamin D lý tưởng trong cơ thể không bao giờ được dưới 50nmol/L và không quá 125nmol/L.

Các nghiên cứu đã kết luận rằng chỉ số khối cơ thể có mối liên hệ trực tiếp với lượng vitamin D có trong cơ thể. Những người béo phì được cho là ít có khả năng chuyển đổi vitamin D thành dạng hoạt động có ích.

Nghiên cứu năm 2003 cho thấy: "Thiếu vitamin D liên quan đến béo phì có thể là do giảm khả dụng sinh học của vitamin D3 từ các nguồn da và chế độ ăn uống do sự lắng đọng của nó trong các khoang mỡ của cơ thể".

​Thiếu vitamin D có phải là hậu quả của bệnh béo phì không?

Các nghiên cứu cho biết tỷ lệ thiếu vitamin D cao ở những người béo phì có thể do pha loãng thể tích vitamin D. Cho đến nay, đây là "cơ chế có thể xảy ra nhất về mối quan hệ nghịch đảo giữa nồng độ vitamin D trong huyết thanh và BMI."

Thiếu vitamin D có gây béo phì không?

Vì vitamin D rõ ràng có liên quan đến cân nặng nên nếu mức vitamin D cao hơn thực sự có thể giúp giảm cân.

Vitamin D có tác động đến việc lưu trữ chất béo và sản xuất các tế bào mỡ trong cơ thể, do đó nó có liên quan đến việc giảm cân. Một lời giải thích khác là do vitamin D là một loại hormone thúc đẩy các chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến chất béo trong cơ thể và serotonin. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có lượng vitamin D cao hơn sẽ làm tăng mức độ testosterone và serotonin trong cơ thể.

Vitamin D có lợi gì cho cơ thể

Vitamin D có một số lợi ích đối với cơ thể con người. Vì vậy không ít lần các chuyên gia sức khỏe đề cập đên tầm quan trọng của loại chất này.

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Nó giúp điều chỉnh lượng canxi và phốt phát trong cơ thể.

Nó rất quan trọng đối với sức mạnh của xương, răng và cơ bắp. Thiếu loại vitamin này dẫn đến dị tật xương như còi xương ở trẻ em và nhuyễn xương ở người lớn.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin D làm giảm sự phát triển của ung thư.

Nó cũng kiểm soát nhiễm trùng và giảm viêm.

Nó cải thiện tâm trạng và giảm trầm cảm.

Nó có một vai trò trong việc giảm bệnh tim.

Dấu hiệu thiếu vitamin D

Các dấu hiệu phổ biến của tình trạng thiếu vitamin D cần được bác sĩ chú ý ngay lập tức bao gồm: mệt mỏi, đau nhức cơ thể, cảm giác châm chích, đau và yếu cơ, gãy xương do căng thẳng ở chân, xương chậu và hông.

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Một số người còn có thể có các biểu hiện như chán ăn, ốm vặt nhiều hơn, rụng tóc, mất ngủ, mệt mỏi và trầm cảm do thiếu vitamin D.

Thực phẩm bổ sung có tốt để tăng mức vitamin D không?

Mặc dù trước tiên nhiều bác sĩ sẽ khuyên nên lấy vitamin D từ ánh sáng mặt trời, nhưng trong những trường hợp không thể tránh khỏi việc cần bổ sung thuốc thì vẫn nên dùng theo lời khuyên y khoa.

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Nhưng bạn không nên tự quản lý các chất bổ sung một cách mù quáng. Bạn nên liên hệ với bác sĩ và nhận được liều lượng bổ sung vitamin D phù hợp để tránh bị quá liều gây tác dụng ngược.

Khi sử dụng quá liều vitamin D còn được gọi là ngộ độc vitamin D, đây là một tình trạng bệnh lý nghiêm trọng có thể gây hại cho cơ thể.

Do dùng quá liều vitamin D nên có sự tích tụ canxi độc hại trong máu.

Ngộ độc vitamin D được đặc trưng bởi triệu chứng buồn nôn, nôn, suy nhược và đi tiểu thường xuyên. Nó cũng có thể gây đau xương và các vấn đề về thận. Một nghiên cứu cho biết: “Phơi nắng nhiều cũng không gây ngộ độc vitamin D do cơ chế điều hòa và chuyển đổi Vitamin D thành các chất chuyển hóa không hoạt động của nó”.

Độc tính này thường thấy ở những bệnh nhân cần vitamin D liều cao để điều trị các bệnh như loãng xương, loạn dưỡng xương do thận, bệnh vẩy nến, phẫu thuật cắt dạ dày, celiac hoặc bệnh viêm ruột.

Theo Times of India