Thấy da có những biểu hiện lạ này coi chừng do phổi yếu, không khám sớm dễ để 'bộ lọc độc tố' mau suy kiệt

Sức khỏe 29/03/2023 06:14

Da có thể có những biểu hiện đặc biệt để báo với bạn rằng phổi bên trong cần được quan tâm khẩn cấp.

Thấy da có những biểu hiện lạ này coi chừng do phổi yếu, không khám sớm dễ để 'bộ lọc độc tố' mau suy kiệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số biểu hiện sau đây có thể là hồi chuông báo động mà phổi đang cố gắng truyền tải đến bạn vì nó đang gặp vấn đề cần được quan tâm nhiều hơn

Da đổi màu xanh hoặc tím

Thấy da có những biểu hiện lạ này coi chừng do phổi yếu, không khám sớm dễ để 'bộ lọc độc tố' mau suy kiệt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Da đổi màu xanh hoặc tím là dấu hiệu chính của bệnh phổi hoặc bệnh đường hô hấp. Điều này được gọi là chứng xanh tím về mặt y tế.

Tùy thuộc vào sự khử bão hòa của huyết sắc tố, chứng xanh tím có thể được phân loại thành nhiều loại.

Biến dạng ngón tay, ngón chân

Biến dạng ở ngón tay, chủ yếu là ở ngón chân thường thấy trong các bệnh liên quan đến phổi như ung thư phổi, lao, áp xe phổi, giãn phế quản, xơ nang, xơ phổi vô căn.

Thấy da có những biểu hiện lạ này coi chừng do phổi yếu, không khám sớm dễ để 'bộ lọc độc tố' mau suy kiệt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh này còn được gọi là ngón tay Hippocrates, theo tên Hippocrates - người đầu tiên phát hiện ra nó. tình trạng này cũng được phát hiện ở các loại rối loạn mạch máu khác nhau.

Vết sưng tấy đỏ

Do một tình trạng gọi là bệnh sacoit, các vết sưng đỏ có thể nhìn thấy trên da.

Những vết sưng này thường thấy ở mắt cá chân và cẳng chân. Chúng cũng có thể được nhìn thấy trên má và tai.

Đổ mồ hôi ở mặt

Đổ mồ hôi quá nhiều ở mặt, đầu và da đầu là một đặc điểm nổi bật của bệnh ung thư phổi.

Thấy da có những biểu hiện lạ này coi chừng do phổi yếu, không khám sớm dễ để 'bộ lọc độc tố' mau suy kiệt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt y học đây được gọi là chứng tăng tiết mồ hôi ở sọ, tình trạng này thường được sử dụng như một dấu hiệu cho các khối u ác tính ở phổi.

Mí mắt yếu, đồng tử nhỏ

Những triệu chứng này thường liên quan đến ung thư phổi, đặc biệt là khối u Pancoast hoặc ung thư phần trên của phổi. Trong trường hợp này, các dây thần kinh của mắt và mặt bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Phát ban ở ngực trên

Phát ban xuất hiện ở ngực trên là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn với phổi của bạn. Điều này chủ yếu xảy ra khi tĩnh mạch chủ trên bị chèn ép hoặc tắc nghẽn. Tĩnh mạch này chịu trách nhiệm đưa máu khử oxy từ cơ thể về tâm nhĩ phải.

Thấy da có những biểu hiện lạ này coi chừng do phổi yếu, không khám sớm dễ để 'bộ lọc độc tố' mau suy kiệt - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi ung thư phổi là nguyên nhân phổ biến nhất của căn bệnh này thì dấu hiệu phát ban trên ngực cũng bị gây ra do nhiễm trùng máu.

Các triệu chứng khác liên quan đến các biến chứng liên quan đến phổi 

Những người có vấn đề về phổi cũng có thể bị vàng da, ngứa da, dễ bầm tím và sưng tấy.

Những thay đổi trên da thường bị bỏ qua và được cho là sẽ tự biến mất, nhưng bạn thường không bao giờ biết được loại biến chứng sinh học nào mà dấu hiệu trên da đang báo hiệu. Do đó, cần thận trọng và nên thực hiện các xét nghiệm y tế kịp thời để tiến trình của bệnh được kiểm tra ở giai đoạn đầu.

Theo Times of India

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