​Chướng bụng liên tục: Biểu hiện của chứng ung thư trực tràng mà nhiều người ngó lơ

Sức khỏe 30/03/2023 06:28

Ung thư đại trực tràng hoặc trực tràng bắt đầu ở đại tràng hoặc trực tràng, nằm ở cuối đường tiêu hóa.

Ung thư đại trực tràng xảy ra khi các tế bào trong trực tràng đột biến và phát triển ngoài tầm kiểm soát. Tình trạng này phát sinh từ những cục nhỏ, lành tính được gọi là polyp hình thành trên thành trong của trực tràng và tiến triển thành ác tính.

Mặc dù không có nguyên nhân cụ thể đằng sau sự phát triển của ung thư đại trực tràng, nhưng nó chủ yếu liên quan đến thói quen sinh hoạt kém của người đó.

Tiến sĩ Vinay Samuel Gaikwad, Trung tâm Ung thư tại Bệnh viện CK Birla, Gurugram, giải thích rằng "các yếu tố nguy cơ chính phát triển ung thư trực tràng là do hút thuốc, uống quá nhiều rượu, béo phì, tiểu đường và lối sống không lành mạnh nói chung. Những người có lối sống lười vận động, bao gồm ngồi nhiều và không tập thể dục thường xuyên, cũng như những người thừa cân hoặc béo phì có thể có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn."

Triệu chứng ung thư trực tràng

Một người bị ung thư đại trực tràng có thể xuất hiện các triệu chứng như:

Mệt mỏi hoặc giảm cân

​Chướng bụng liên tục: Biểu hiện của chứng ung thư trực tràng mà nhiều người ngó lơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các tế bào ung thư sử dụng hết năng lượng của cơ thể, khiến bệnh nhân rất yếu. Khi cơ thể bạn cố gắng chữa lành tổn thương do điều trị gây ra, sự mệt mỏi có thể xuất hiện. Mệt mỏi cũng có thể do một số tác dụng phụ của việc điều trị, chẳng hạn như thiếu máu, buồn nôn, nôn, khó chịu, mất ngủ và thay đổi tâm trạng.

Khó chịu dai dẳng ở bụng

Đầy hơi và chuột rút là những vấn đề tiêu hóa thường xuyên có thể là một triệu chứng phổ biến. Các triệu chứng ung thư ruột kết hoặc trực tràng bao gồm đầy bụng, chướng bụng, chuột rút hoặc đau ở vùng bụng hoặc ruột.

Đây là những vấn đề thường gặp cũng có thể do một số bệnh gây ra, chẳng hạn như rối loạn tiêu hóa do thức ăn, bệnh Crohn hoặc viêm loét đại tràng.

Phân có máu hoặc chảy máu trực tràng

Máu đỏ tươi trong phân thường là dấu hiệu của chảy máu trực tràng hoặc ruột kết, đây có thể là dấu hiệu của ung thư ruột kết hoặc trực tràng. Bệnh trĩ cũng có thể dẫn đến chảy máu trực tràng. Điều này cũng đi kèm với cảm giác rằng một người không thể đi tiêu hết.

​Chướng bụng liên tục: Biểu hiện của chứng ung thư trực tràng mà nhiều người ngó lơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo Tiến sĩ Gaikwad, "Kích thước và vị trí của các triệu chứng ung thư đại trực tràng trong ruột già khác nhau ở mỗi bệnh nhân. Ở giai đoạn đầu, bệnh nhân có thể không gặp bất kỳ triệu chứng nào."

Phát hiện sớm có thể giúp điều trị

Tiến sĩ khuyến cáo: "Có thể giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư trực tràng và phát hiện sớm nếu tầm soát đúng độ tuổi. Mọi người cũng có thể phòng ngừa bằng cách điều chỉnh lối sống như tập thể dục hàng ngày, bỏ thuốc lá, giảm uống rượu bia, thực hiện chế độ ăn hợp lý với lượng nhiều chất xơ và rau quả."

Thói quen ăn kiêng phải được để ý

​Chướng bụng liên tục: Biểu hiện của chứng ung thư trực tràng mà nhiều người ngó lơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

"Có mối tương quan chặt chẽ giữa thói quen ăn kiêng và ung thư đại trực tràng. Các nước phương Tây có tỷ lệ ung thư đại trực tràng cao hơn do tiêu thụ thực phẩm giàu tinh bột và carbohydrate, đường và thịt chế biến sẵn, chế độ ăn ít chất xơ. Những thực phẩm này chứa một số các thành phần làm thay đổi môi trường ruột hoặc môi trường vi khuẩn tốt nói chung. Điều này dẫn đến táo bón, hội chứng ruột kích thích và các biến chứng đường tiêu hóa khác, làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng", ông nói thêm.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng

Ngoài lối sống ít vận động, tuổi già, tiền sử cá nhân, tình trạng viêm đường ruột, hội chứng di truyền, tiền sử bệnh gia đình, béo phì và xạ trị là những yếu tố nguy cơ chính gây ung thư trực tràng.

​Chướng bụng liên tục: Biểu hiện của chứng ung thư trực tràng mà nhiều người ngó lơ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nguy cơ phát triển ung thư trực tràng tăng lên do các yếu tố rủi ro sau:

  • Tiêu thụ nhiều thịt chế biến, bị cháy hoặc đỏ
  • Lười vận động, béo phì, đặc biệt là mỡ thừa vùng bụng
  • Thói quen hút thuốc (các nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc có nguy cơ tử vong vì ung thư đại trực tràng cao hơn từ 30 đến 40 phần trăm)
  • Uống quá nhiều rượu

Theo Times of India

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