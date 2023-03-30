Móng giòn, da khô bong tróc vì thiếu loại chất quan trọng này, để lâu còn hại tim, xương yếu, hại thị lực

Một vấn đề như vậy là thiếu omega-3. Cơ thể cần axit béo omega-3 để tạo ra các hormone điều hòa quá trình đông máu cũng như sự co và giãn của thành động mạch bơm máu cho bạn. EPA và DHA có trong omega-3 cũng giúp ích cho chức năng nhận thức, sức khỏe làn da và thị lực của bạn.

Mặc dù cơ thể chúng ta cần nhiều loại vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng để duy trì sức khỏe , nhưng không phải lúc nào cũng có thể đáp ứng đủ mức cần thiết, đặc biệt nếu bạn không chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Điều này có thể dẫn đến sự thiếu hụt và các triệu chứng rắc rối kèm theo.

Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang thiếu hụt omega-3.

Axit béo omega-3 giúp làn da của bạn hấp thụ các chất dinh dưỡng lành mạnh và loại bỏ các chất thải có hại. Thiếu chất béo lành mạnh này có thể dẫn đến khô da cũng như phát ban da. Bạn cũng có thể bị bong tróc và ngứa da đầu khó chịu.

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Axit béo omega-3 rất quan trọng để giảm viêm móng tay, vì vậy khi thấy móng khô, gãy và dễ gãy cũng có thể là triệu chứng thiếu omega-3.

Các dấu hiệu cảnh báo khác

Chất béo omega-3 rất cần thiết để nuôi dưỡng các lọn tóc của bạn và hỗ trợ mái tóc dày, bóng mượt. Do đó, sự thiếu hụt có thể dẫn đến rụng tóc do các tế bào da và nang tóc không được nuôi dưỡng.

Các triệu chứng phổ biến khác của sự thiếu hụt này bao gồm kém tập trung và mệt mỏi nói chung.

Nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ

Axit béo omega-3 chuỗi dài rất quan trọng để giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh. Theo các chuyên gia, thiếu omega-3 có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Axit béo omega-3 cũng giúp giảm mức chất béo trung tính trong cơ thể, mức độ cao có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ cao hơn.

Nguồn thực phẩm cung cấp axit béo omega-3

Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể không thể tạo ra omega-3 từ đầu mà bạn nên bổ sung từ đường ăn uống. Một số thực phẩm bạn có thể ăn để tăng tiêu thụ axit béo omega-3 bao gồm:

Dầu thực vật, hạt lanh, hạt cây gai dầu, hạt chia, rau bina và quả óc chó.

Ảnh minh họa: Internet

Hải sản cũng là một nguồn tuyệt vời bao gồm các loại cá có dầu như cá hồi, cá mòi, cá trích và cá cơm; và một số động vật có vỏ như hàu, trai và hến.

Bạn nên tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ nếu bạn nghĩ rằng mình có thể thiếu axit béo omega-3. Tăng lượng thành phần giàu omega-3 trong chế độ ăn uống của bạn có thể làm giảm bớt các triệu chứng thiếu hụt nói chung. Nếu có ý định bổ sung omega-3, bạn nói chuyện với bác sĩ để có lời khuyên phù hợp nhất nhé.

Theo Times of India