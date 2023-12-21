Nghiên cứu mới: Người lớn tuổi càng ăn cơm một mình, cơ thể càng già đi nhanh chóng

Một nghiên cứu đến từ Hàn Quốc cho thấy những người lớn tuổi ăn cơm một mình sẽ già đi nhanh hơn nhiều so với những đối tượng khác.

Nam Jin-young, giáo sư khoa Quản lý y tế tại Đại học Eulji (Hàn Quốc), mới đây công bố rằng đây là kết quả khảo sát 9.031 người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên dựa trên dữ liệu từ "Khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia Hàn Quốc từ năm 2014 đến 2019". Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí "Thông tin và Thống kê Y tế Hàn Quốc" số mới nhất. Tiêu chí được nhóm nghiên cứu đặt ra là “giảm cân không chủ ý hơn 3 kg mỗi năm”, “giảm sức cầm nắm với tiêu chuẩn thiểu cơ (giảm xuống dưới 26 kg đối với nam và dưới 18 kg đối với nữ)” và "đi lại khó khăn".

Có tổng cộng 5 mục đánh giá, trong số này, những trường hợp có hai mục trở xuống được phân loại là "nhóm tiền lão hóa" và những trường hợp có ba mục trở lên được phân loại là "nhóm lão hóa". Ảnh minh họa: Internet Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ suy yếu ở người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên được tính là 18,3% (1.590 người). Nhóm nghiên cứu đã phân tích mối liên quan giữa tần suất ăn cơm một mình (ăn một mình) với tình trạng lão hóa và kết luận rằng việc ăn một mình ở tuổi già ảnh hưởng đến tình trạng lão hóa tùy thuộc vào giới tính và độ tuổi.

Ví dụ, trong trường hợp người cao tuổi từ 65 đến 74, tốc độ lão hóa được phát hiện là cao hơn 1,4 lần nếu họ ăn ba bữa một mình so với khi họ không ăn một mình. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng phụ nữ lớn tuổi ăn ba bữa một mình có sức khỏe yếu hơn 1,5 lần so với những người không ăn một mình. Ảnh minh họa: Internet Nhóm nghiên cứu cho biết: “Ở người cao tuổi, tỷ lệ sống độc thân của phụ nữ cao hơn nam giới gấp hơn 3 lần và lý do hình thành hộ gia đình độc thân thường là do góa phụ”. Giáo sư Nam Jin-young phân tích: “Rất có thể sự gia tăng cuối cùng đã dẫn đến sự lão hóa”. Ông nói thêm: “Để giảm nguy cơ suy nhược ở người cao tuổi, cần xem xét các biện pháp can thiệp chính sách để hỗ trợ người già sống một mình, phát triển các dự án kết nối khác như bếp ăn cộng đồng tập trung, dự án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi có người khác đến thăm”.

Nghiên cứu mới cho thấy các vấn đề sức khỏe gặp phải khi còn trẻ có liên quan đến việc không có con sau này Nghiên cứu lớn khẳng định việc được chẩn đoán mắc một trong 74 tình trạng sức khỏe này ở độ tuổi 20 có thể khiến nam và nữ mất khả năng sinh con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghien-cuu-moi-nguoi-lon-tuoi-cang-an-com-mot-minh-co-the-cang-gia-i-nhanh-chong-639064.html