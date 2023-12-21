Nghiên cứu mới cho thấy các vấn đề sức khỏe gặp phải khi còn trẻ có liên quan đến việc không có con sau này

Phụ nữ có nhiều khả năng không có con do các bệnh tự miễn dịch và viêm nhiễm như bệnh đa xơ cứng, rối loạn tim mạch và tiểu đường loại 2 khi được chẩn đoán ở độ tuổi 20.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Harvard và Oxford xác định các vấn đề sức khỏe hành vi - chẳng hạn như nghiện rượu và tâm thần phân liệt - có ảnh hưởng lớn nhất đến tình trạng không có con ở nam giới được chẩn đoán ở độ tuổi 20.

Chẩn đoán dị tật bẩm sinh và các rối loạn khác từ khi sinh ra, cũng như các vấn đề và rối loạn sức khỏe tâm thần ảnh hưởng đến hệ thần kinh, chẳng hạn như bệnh xơ cứng rải rác (MS) và viêm khớp vị thành niên nằm trong số những vấn đề có ảnh hưởng mạnh nhất đến việc ai đó có con sau này hay không.

Danh sách dài gồm 74 tình trạng khác nhau làm tăng khả năng một người đàn ông hoặc phụ nữ không có con sau này đã bổ sung vào danh sách các yếu tố đã đẩy tỷ lệ sinh ở Mỹ rơi tự do, bao gồm căng thẳng về tài chính và làm việc hướng tới các mục tiêu nghề nghiệp.

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Tình trạng không có con ngoài ý muốn là một thuật ngữ bao trùm một phạm vi vấn đề rộng lớn. Một người có thể vô tình không có con vì họ phải vật lộn với chứng vô sinh hoặc một tình trạng sức khỏe tiềm ẩn như cục máu đông hoặc bệnh tim khiến việc thụ thai hoặc sinh con không an toàn.

Việc mắc chứng rối loạn sức khỏe hành vi cũng có thể khiến một người vô tình không có con nếu họ biết vấn đề sức khỏe tâm thần tiềm ẩn của mình có thể truyền sang con hoặc nếu chứng rối loạn của họ nghiêm trọng đến mức họ sẽ không thể chăm sóc con.

Trong số 74 tình trạng liên quan đến việc không có con, mà trong hầu hết các trường hợp là không tự nguyện, hơn một nửa là các rối loạn hành vi và khuyết tật như tâm thần phân liệt, bại não, nghiện rượu và ma túy và rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

Các tình trạng không liên quan đến tâm thần khác cũng liên quan đến việc tăng tỷ lệ không có con bao gồm huyết áp cao, rối loạn đông máu, nhiễm trùng âm đạo và không có kinh nguyệt đều đặn.

74 tình trạng được chứng minh là có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê nhất với việc không có con sau này của nam và nữ - Ảnh: Daily Mail

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Harvard, Đại học Helsinki và Viện Karolinska ở Thụy Điển đã thực hiện nghiên cứu với gồm 2,5 triệu đối tượng nghiên cứu từ Phần Lan và Thụy Điển. Họ xem xét dữ liệu từ 1,4 triệu phụ nữ - sinh từ năm 1956 đến 1973 - và 1,1 triệu nam giới - sinh từ năm 1956 đến 1968.

Những phụ nữ từ 16 đến 20 tuổi khi được chẩn đoán mắc bệnh béo phì, được coi là một trong những vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng nhất ở Mỹ, có nhiều khả năng không có con hơn những người được chẩn đoán ở tuổi trưởng thành sớm.

Nhìn chung, mối liên hệ chặt chẽ nhất với tình trạng không có con ở phụ nữ xảy ra khi căn bệnh này được chẩn đoán lần đầu ở độ tuổi từ 21 đến 25.

Hầu hết các nghiên cứu về lý do không có con đều tập trung vào phụ nữ, nhưng vì các nhà nghiên cứu tập trung vào 71.524 cặp chị em và 77.622 cặp anh em ruột có biểu hiện khác biệt về tình trạng không có con nên nhóm nghiên cứu có thể chỉ ra sự khác biệt giữa hai giới.

Chính sự tập trung vào phụ nữ cũng như nam giới đã khiến các nhà nghiên cứu xác định rằng trong khi các vấn đề về tâm thần có ảnh hưởng lớn nhất ở nam giới thì các vấn đề về trao đổi chất và nội tiết như bệnh tiểu đường lại có ảnh hưởng lớn hơn đến tỷ lệ không có con ở phụ nữ.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Andrea Ganna, giám đốc Viện Y học phân tử Phần Lan (FIMM), cho biết: "Bằng cách đánh giá vai trò của nhiều bệnh ở giai đoạn đầu đời đối với việc không có con đối với 2,5 triệu người trên khắp Phần Lan và Thụy Điển, nghiên cứu này mở đường cho sự hiểu biết sâu hơn về bệnh tật góp phần như thế nào đến tình trạng không có con ngoài ý muốn và nhu cầu cải thiện các biện pháp can thiệp y tế".

Một phần tư trong số 1,1 triệu nam giới được nghiên cứu không có con so với gần 17% trong số 1,4 triệu phụ nữ.

Ở nam giới, ảnh hưởng của bệnh tật đến việc không có con là mạnh nhất khi bệnh được chẩn đoán ở độ tuổi từ 26 đến 30.

Tiến sĩ Aoxing Liu, tác giả chính của nghiên cứu và là nhà nghiên cứu tại Đại học Helsinki, cho biết: "Có nhiều yếu tố khác nhau đang dẫn đến sự gia tăng tình trạng không có con trên toàn thế giới, trong đó việc trì hoãn việc làm cha mẹ là một yếu tố góp phần đáng kể có khả năng làm tăng nguy cơ vô sinh ngoài ý muốn".

Những phát hiện này đã được công bố trên tạp chí Nature Human Behavior.