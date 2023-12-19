Nghiên cứu mới cho thấy sống trong khu phố nhiều cây xanh làm giảm đáng kể nguy cơ bị đột quỵ

Nghiên cứu cho thấy có một khu vườn hay sống trong một khu phố nhiều cây xanh giúp giảm nguy cơ bị đột quỵ hoặc mắc chứng mất trí nhớ.

Nghiên cứu trên 420.000 người Anh với độ tuổi trung bình là 55 tuổi cho thấy ô nhiễm không khí là lý do chính gây ra chứng mất trí nhớ.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Y khoa Bắc Kinh (PKU), được báo cáo trên tạp chí Science onvironment.

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu sức khỏe trong 12 năm về đột quỵ, mất trí nhớ và tử vong và so sánh nó với mức độ gần gũi của mọi người với không gian xanh trong phạm vi 300 mét tính từ nhà.

Trong thời gian này, 8.568 người được chẩn đoán mắc bệnh đột quỵ và 5.648 người mắc chứng mất trí nhớ. Một số phát triển chứng mất trí nhớ sau đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Những người có nhiều không gian xanh nhất có rủi ro thấp nhất. Họ có nguy cơ bị đột quỵ thấp hơn 8% và nguy cơ tử vong thấp hơn 14%. Nguy cơ đột quỵ tiến triển đến chứng mất trí nhớ cũng thấp hơn 26%.

Nghiên cứu được Hiệp hội Đột quỵ Hoa Kỳ trích dẫn cho thấy cây cối và các thảm thực vật khác hấp thụ và lọc ô nhiễm không khí. Cây xanh cũng có thể làm giảm trầm cảm và tăng cường các hoạt động ngoài trời, giảm nguy cơ đột quỵ.

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