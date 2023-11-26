Nghiên cứu hơn 3.300 người phát hiện loại thực phẩm giúp ngăn ngừa mất trí nhớ, giúp bộ não khỏe mạnh: Muốn trẻ đẹp, sống thọ càng nên ăn nhiều

Một nghiên cứu cho thấy ăn khoảng 85g bỏng ngô mỗi ngày giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức như chứng mất trí nhớ. Bỏng ngô được đề cập ở đây là dạng bỏng ngô muối đơn giản truyền thống.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Rush ở Chicago, Mỹ, công bố vào ngày 23/11 (giờ địa phương) rằng họ đã đưa ra kết luận này sau khi theo dõi hơn 3.300 người trưởng thành trong 6 năm. Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên số mới nhất của tạp chí học thuật quốc tế Neurology. Ảnh minh họa: Internet Nhóm nghiên cứu đã phân tích những thay đổi trong thói quen ăn uống và khả năng nhận thức trong 6 năm ở 3.326 người trưởng thành sống ở Chicago với độ tuổi trung bình là 75. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu từ "Dự án về Sức khỏe Lão hóa Chicago", theo dõi tình trạng sức khỏe của 10.000 người từ năm 1993 đến năm 2012.

Những người tham gia thực hiện các bài kiểm tra và khảo sát về nhận thức ba năm một lần. Khả năng nhận thức được đánh giá bằng cách sử dụng trí nhớ tình huống, tốc độ nhận thức và điểm Kiểm tra Trạng thái Tâm thần Tối thiểu (MMSE), đồng thời chế độ ăn uống được đánh giá bằng Bộ câu hỏi Bảng tần suất tiêu thụ thực phẩm (FFQ) với tổng số 144 mục. Các nhà nghiên cứu thu được số liệu thống kê bằng cách áp dụng các biến số như chủng tộc, tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn và tình trạng hút thuốc. Ảnh minh họa: Internet Kết quả phân tích cho thấy sự suy giảm khả năng nhận thức chậm lại đáng kể ở nhóm tiêu thụ nhiều ngũ cốc nguyên hạt như bỏng ngô, yến mạch và đậu xanh. Những người tham gia được chia thành 5 nhóm, từ những người tiêu thụ ít hơn 0,5 ounce (14.175 g) mỗi ngày đến những người tiêu thụ ba phần ăn trở lên. Càng tiêu thụ nhiều ngũ cốc nguyên hạt thì tốc độ suy giảm nhận thức càng chậm.

Nhóm nghiên cứu giải thích rằng sở dĩ ngũ cốc nguyên hạt giúp ngăn ngừa suy giảm nhận thức có thể là do chúng không gây tăng đột biến lượng đường trong máu và giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định trong cơ thể. Tại Mỹ, nên tiêu thụ khoảng 1 ounce (28.3495231 g) ngũ cốc nguyên hạt ba lần một ngày. Ảnh minh họa: Internet Nhóm nghiên cứu cho biết thêm: “Nghiên cứu này đã chứng minh rằng việc tiêu thụ một lượng lớn ngũ cốc nguyên hạt thường xuyên giúp ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức. Tuy nhiên, hầu hết những người tham gia nghiên cứu này đều là người da đen, vì vậy không thể xác nhận mối quan hệ của nghiên cứu này đối với người da trắng và người châu Á".

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