Nếu ngồi hơn 10 giờ mỗi ngày ở độ tuổi trên 60, nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ sẽ tăng lên

Nhóm nghiên cứu của giáo sư David Reichlin tại Đại học Nam California (USC), người đã xuất bản nghiên cứu này trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ (JAMA), cho biết trong bài báo rằng: “Những tác động tiêu cực của việc ngồi trong 10 giờ là rất lớn". Thậm chí "nếu ngồi trong 10 giờ, có nhiều khả năng mắc chứng mất trí nhớ”.

Những người trên 60 tuổi ngồi hơn 10 giờ ở nhà hoặc nơi làm việc có nhiều khả năng mắc chứng mất trí nhớ (suy giảm nhận thức) so với những người ngồi ít hơn 10 giờ. Ở những người ngồi hơn 10 giờ và tập thể dục thường xuyên, nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ vẫn không thể giảm bớt.

Gần 50.000 người được các nhà nghiên cứu tại Đại học Nam California theo dõi đã đeo thiết bị theo dõi hành vi sử dụng gia tốc kế trên cổ tay của họ trong hơn một tuần tại thời điểm đăng ký, cho phép họ phân tích hành vi của mình mỗi phút trong suốt thời gian nghiên cứu. Những người này đều trên 60 tuổi và không mắc chứng mất trí nhớ vào thời điểm theo dõi.

Các nhà nghiên cứu đã điều tra mối tương quan giữa lượng thời gian ngồi mỗi ngày và tỷ lệ mắc chứng mất trí nhớ ở 49.841 đàn ông và phụ nữ trên 60 tuổi đăng ký tại Vương quốc Anh. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng một người ngồi càng lâu thì càng có nhiều khả năng mắc bệnh Alzheimer và các bệnh liên quan đến chứng mất trí nhớ khác. Tuy nhiên, điều này dựa trên “thời gian ngồi” mà đối tượng khảo sát ghi nhớ.

Độ tuổi trung bình của những người được các nhà nghiên cứu theo dõi sau trung bình 6,72 tuổi là 67,19 tuổi và 54,7% là phụ nữ. Với sự trợ giúp của thuật toán trí tuệ nhân tạo, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra xem các đối tượng từ 60 tuổi trở lên đang di chuyển hay ngồi trong khoảng thời gian từng phút.

"Thời gian ngồi" là tổng của tất cả các hình thức ngồi, chẳng hạn như nằm không ngủ, ngồi trước TV hoặc máy tính và lái xe ô tô. Và khoảng 7 năm sau, điều tra cho thấy nhiều trường hợp được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ hoặc chết vì chứng mất trí nhớ.

Ảnh minh họa: Internet

Kết quả là 414 trong số khoảng 50.000 người được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ. Tuy nhiên, những người ngồi trung bình 10 giờ có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn 8% so với những người ngồi 9,27 giờ. Nếu thời gian ngồi là 12 tiếng thì cao hơn 63%. Nói cách khác, trong số những người từ 60 tuổi trở lên ngồi trung bình 9,27 giờ/ngày thì có 7,49 người/1.000 người/năm mắc chứng sa sút trí tuệ, nếu ngồi 10 giờ thì con số này tăng lên 8,06 người và nếu thời gian ngồi là 12 giờ, tăng lên 12 người.

Đáng ngạc nhiên là các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi ngồi hơn 10 giờ nhưng có tập thể dục cũng không tạo ra nhiều khác biệt về nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Giáo sư David Reichlin của Đại học Nam California chia sẻ với tờ Washington Post: “Lối sống ít vận động trong thời gian dài có tác động đáng kể đến sự suy giảm nhận thức và trí nhớ đến mức những người có lối sống này không thể giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ bằng cách tập thể dục".

Tuy nhiên, trong khảo sát này, mối tương quan giữa làm việc khi đứng trước bàn làm việc cao với sự xuất hiện của bệnh sa sút trí tuệ không thể được xác nhận. Vì máy theo dõi hành vi không thể phân biệt giữa ngồi và đứng yên nên không thể biết liệu những người tham gia khảo sát làm việc khi đứng ở bàn làm việc trong thời gian dài hay không.

Ảnh minh họa: Internet

Giáo sư Reichlin cho biết: “Những người ngồi 9,5 giờ mỗi ngày không tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ” và khuyến nghị: “Nên đo chính xác thời gian ngồi và nếu vượt quá 10 giờ, hãy di chuyển nhiều hơn và giảm bớt thời gian ngồi". Ngoài ra, nếu tính chất công việc đòi hỏi bạn phải liên tục nhìn vào máy tính, hãy di chuyển xung quanh khi gọi điện thoại, thay đổi phong cách họp thành đi dạo và đi ra ngoài vận động.

Nghiên cứu này chỉ cho thấy mối tương quan và không chứng minh được tại sao ngồi lại gây mắc chứng mất trí nhớ (suy giảm nhận thức).