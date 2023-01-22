Theo dữ liệu nghiên cứu, phụ nữ có nhiều khả năng mắc chứng mất trí nhớ hơn nam giới. Tuy nhiên, không có lời giải thích kết luận. Một giả thuyết là vai trò của estrogen trong giao tiếp giữa các tế bào não. Khi mãn kinh, nồng độ hormone giảm có thể khiến phụ nữ có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn. Sau đây là một số dấu hiệu ban đầu điển hình của bệnh mất trí nhớ ở phụ nữ:

Các dấu hiệu của chứng sa sút trí tuệ thường diễn ra từ từ và có thể dễ bị nhầm lẫn là một phần bình thường của quá trình lão hóa. Hơn nữa, chứng sa sút trí tuệ ảnh hưởng đến những người khác nhau theo những cách khác nhau, dẫn đến không có triệu chứng cố định.

Một trong những dấu hiệu ban đầu nổi tiếng nhất của chứng sa sút trí tuệ là mất trí nhớ. Bệnh nhân có thể thường xuyên gặp khó khăn trong việc nhớ lại các sự kiện gần đây hoặc cô ấy có thể thường xuyên để thất lạc các vật dụng xung quanh nhà, chẳng hạn như điện thoại, chìa khóa và kính.

Thường xuyên bị ngã hơn trước

Nghiên cứu cho thấy những người trưởng thành thường xuyên vấp ngã có thể biểu hiện một triệu chứng sớm của chứng mất trí nhớ. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người lớn tuổi mắc chứng mất trí nhớ có nguy cơ cao bị tai nạn như té ngã và các rủi ro khác trong những năm trước khi họ được chẩn đoán.

​Không biết mục đích của đồ vật

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Khi một người quên kiến ​​thức về đồ vật, bao gồm cả những vật dụng hàng ngày mà họ sử dụng, đó có thể là dấu hiệu sớm của chứng mất trí nhớ.

Viện Chăm sóc Xã hội Anh Quốc cho biết: "Một người có dấu hiệu ban đầu của bệnh mất trí nhớ có thể đặt những vật dụng hàng ngày ở những nơi khác thường (ví dụ: ổ bánh mì trong máy giặt, tiền trong lò nướng hoặc nước rửa chén trong tủ lạnh)."

Khó hình thành từ để nói

Khó khăn với ngôn ngữ là một dấu hiệu điển hình khác của chứng sa sút trí tuệ. Một người đã từng thông thạo giao tiếp có thể thấy mình gặp khó khăn trong việc diễn đạt suy nghĩ của mình bằng lời nói. Cô ấy thậm chí có thể quên những từ đơn giản hoặc có thể thay thế những từ sai khác không truyền đạt được những gì cô ấy muốn nói.

Thay đổi tâm trạng đột ngột

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ, bất kỳ ai và tất cả mọi người nói chung, đôi khi có thể trải qua những thay đổi trong tâm trạng và cảm xúc của họ. Điều này là hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, nếu một người mắc chứng mất trí nhớ, thì họ sẽ biểu hiện những tâm trạng thất thường khác nhau, chẳng hạn như từ bình tĩnh đến rơi nước mắt rồi tức giận, mà không có lý do rõ ràng.

Khó khăn trong việc lập kế hoạch và tính toán

Tương tự như các vấn đề về trí nhớ là sự gia tăng nhầm lẫn trong các hoạt động hàng ngày. Bệnh nhân có thể gặp khó khăn hơn trong việc lập kế hoạch cho các hoạt động hoặc cô ấy có thể gặp khó khăn trong việc đưa ra các quyết định phức tạp, chẳng hạn như những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Cô ấy cũng có thể cảm thấy khó giải quyết các vấn đề và vấn đề và nghĩ ra giải pháp.

Theo Times of India