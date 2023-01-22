6 dấu hiệu sớm của bệnh mất trí nhớ đặc biệt ở phụ nữ nhất định không được ngó lơ

Sức khỏe 22/01/2023 10:45

Sa sút trí tuệ là một chứng rối loạn thoái hóa não có thể làm suy giảm khả năng suy nghĩ đúng đắn, diễn đạt suy nghĩ hoặc ghi nhớ mọi thứ của một người. Nguy cơ phát triển chứng mất trí nhớ tăng lên khi chúng ta già đi, ngay cả khi bản thân quá trình lão hóa không gây ra chứng mất trí nhớ.

Các dấu hiệu của chứng sa sút trí tuệ thường diễn ra từ từ và có thể dễ bị nhầm lẫn là một phần bình thường của quá trình lão hóa. Hơn nữa, chứng sa sút trí tuệ ảnh hưởng đến những người khác nhau theo những cách khác nhau, dẫn đến không có triệu chứng cố định.

6 dấu hiệu sớm của bệnh mất trí nhớ đặc biệt ở phụ nữ nhất định không được ngó lơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo dữ liệu nghiên cứu, phụ nữ có nhiều khả năng mắc chứng mất trí nhớ hơn nam giới. Tuy nhiên, không có lời giải thích kết luận. Một giả thuyết là vai trò của estrogen trong giao tiếp giữa các tế bào não. Khi mãn kinh, nồng độ hormone giảm có thể khiến phụ nữ có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn. Sau đây là một số dấu hiệu ban đầu điển hình của bệnh mất trí nhớ ở phụ nữ:

Khó khăn trong việc nhớ lại việc gì

6 dấu hiệu sớm của bệnh mất trí nhớ đặc biệt ở phụ nữ nhất định không được ngó lơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những dấu hiệu ban đầu nổi tiếng nhất của chứng sa sút trí tuệ là mất trí nhớ. Bệnh nhân có thể thường xuyên gặp khó khăn trong việc nhớ lại các sự kiện gần đây hoặc cô ấy có thể thường xuyên để thất lạc các vật dụng xung quanh nhà, chẳng hạn như điện thoại, chìa khóa và kính.

Thường xuyên bị ngã hơn trước

Nghiên cứu cho thấy những người trưởng thành thường xuyên vấp ngã có thể biểu hiện một triệu chứng sớm của chứng mất trí nhớ. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người lớn tuổi mắc chứng mất trí nhớ có nguy cơ cao bị tai nạn như té ngã và các rủi ro khác trong những năm trước khi họ được chẩn đoán.

​Không biết mục đích của đồ vật

6 dấu hiệu sớm của bệnh mất trí nhớ đặc biệt ở phụ nữ nhất định không được ngó lơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi một người quên kiến ​​thức về đồ vật, bao gồm cả những vật dụng hàng ngày mà họ sử dụng, đó có thể là dấu hiệu sớm của chứng mất trí nhớ.

Viện Chăm sóc Xã hội Anh Quốc cho biết: "Một người có dấu hiệu ban đầu của bệnh mất trí nhớ có thể đặt những vật dụng hàng ngày ở những nơi khác thường (ví dụ: ổ bánh mì trong máy giặt, tiền trong lò nướng hoặc nước rửa chén trong tủ lạnh)."

Khó hình thành từ để nói

Khó khăn với ngôn ngữ là một dấu hiệu điển hình khác của chứng sa sút trí tuệ. Một người đã từng thông thạo giao tiếp có thể thấy mình gặp khó khăn trong việc diễn đạt suy nghĩ của mình bằng lời nói. Cô ấy thậm chí có thể quên những từ đơn giản hoặc có thể thay thế những từ sai khác không truyền đạt được những gì cô ấy muốn nói.

Thay đổi tâm trạng đột ngột

6 dấu hiệu sớm của bệnh mất trí nhớ đặc biệt ở phụ nữ nhất định không được ngó lơ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ, bất kỳ ai và tất cả mọi người nói chung, đôi khi có thể trải qua những thay đổi trong tâm trạng và cảm xúc của họ. Điều này là hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, nếu một người mắc chứng mất trí nhớ, thì họ sẽ biểu hiện những tâm trạng thất thường khác nhau, chẳng hạn như từ bình tĩnh đến rơi nước mắt rồi tức giận, mà không có lý do rõ ràng.

Khó khăn trong việc lập kế hoạch và tính toán

Tương tự như các vấn đề về trí nhớ là sự gia tăng nhầm lẫn trong các hoạt động hàng ngày. Bệnh nhân có thể gặp khó khăn hơn trong việc lập kế hoạch cho các hoạt động hoặc cô ấy có thể gặp khó khăn trong việc đưa ra các quyết định phức tạp, chẳng hạn như những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Cô ấy cũng có thể cảm thấy khó giải quyết các vấn đề và vấn đề và nghĩ ra giải pháp.

Theo Times of India

Co giật mí mắt: đừng coi nhẹ cảnh báo sức khỏe tiềm ẩn đang bùng phát từ bên trong

Co giật mí mắt: đừng coi nhẹ cảnh báo sức khỏe tiềm ẩn đang bùng phát từ bên trong

Co giật mắt là một điều rất bình thường, nhưng nếu nó liên tục co giật trong vài ngày, thì hãy chấp nhận sự thật, đó không phải là dấu hiệu đơn giản.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh sa sút trí tuệ nguyên nhân gây sa sút trí tuệ ngăn ngừa sa sút trí tuệ

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm