5 dấu hiệu cảnh báo sớm chứng sa sút trí tuệ mà giới trẻ ngày nay cũng hay mắc phải

Sức khỏe 08/01/2023 18:48

Sa sút trí tuệ đề cập đến một nhóm các triệu chứng liên quan đến suy giảm nhận thức, ảnh hưởng đến chức năng não của bạn. Hơn nữa, bệnh Alzheimer là một bệnh não cụ thể, được đánh dấu bằng các triệu chứng sa sút trí tuệ trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.

Lão hóa là một trong những yếu tố rủi ro lớn nhất được biết đến của việc phát triển bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tình trạng này phải là một phần bình thường của quá trình lão hóa.

5 dấu hiệu cảnh báo sớm chứng sa sút trí tuệ mà giới trẻ ngày nay cũng hay mắc phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh Alzheimer. Nhận ra chúng kịp thời và tìm cách điều trị có thể giúp bạn đối phó với những triệu chứng đáng lo ngại này.

Theo Hiệp hội Alzheimer, Hoa Kỳ, đây là năm dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua:

Khó khăn khi làm việc với các con số hoặc giải quyết vấn đề

5 dấu hiệu cảnh báo sớm chứng sa sút trí tuệ mà giới trẻ ngày nay cũng hay mắc phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều người trưởng thành thành thạo việc quản lý tài chính hoặc các hóa đơn trong gia đình nhờ thời gian và sự luyện tập. Tuy nhiên, nếu bạn đột nhiên thấy mình gặp khó khăn khi làm việc với các con số, mắc lỗi ở đây và ở đó, đó có thể là dấu hiệu sớm của bệnh Alzheimer.

​Khó hoàn thành các nhiệm vụ quen thuộc

Một triệu chứng quan trọng khác là đột nhiên trở nên không biết gì với các nhiệm vụ quen thuộc. Những việc bạn đã làm hàng trăm lần có thể đột nhiên trở nên xa lạ, chẳng hạn như làm theo một công thức bạn đã nấu trước đó hoặc lái xe đến một địa điểm quen thuộc.

Bệnh Alzheimer cũng có thể gây ra các vấn đề về tập trung, điều này có thể khiến bệnh nhân khó hoàn thành các công việc đơn giản hàng ngày một cách suôn sẻ như trước đây.

Nhầm lẫn với thời gian hoặc địa điểm

5 dấu hiệu cảnh báo sớm chứng sa sút trí tuệ mà giới trẻ ngày nay cũng hay mắc phải - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thật dễ dàng để quên hôm nay là ngày gì khi bạn đang trong kỳ nghỉ lễ. Hoặc nhiều người có thể quên thời gian khi có một khoảng thời gian vui vẻ.

Tuy nhiên, những người mắc bệnh Alzheimer có thể quên không chỉ ngày tháng mà còn cả mùa nào. Trên thực tế, họ thậm chí có thể quên mất mình đang ở đâu và làm thế nào họ đến được đó.

Các vấn đề trong nói hoặc viết

Bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer có thể gặp khó khăn khi nói và viết, cả về suy nghĩ và từ vựng. Đôi khi, họ dừng lại giữa cuộc trò chuyện và không biết phải tiếp tục như thế nào. Lặp lại những gì họ đã nói là một dấu hiệu tương tự khác.

Khi gặp khó khăn với các từ, họ có thể bắt đầu sử dụng sai tên của đồ vật hoặc gặp khó khăn khi đặt tên cho một đồ vật đơn giản, quen thuộc.

Đặt nhầm đồ

5 dấu hiệu cảnh báo sớm chứng sa sút trí tuệ mà giới trẻ ngày nay cũng hay mắc phải - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mất đồ quá thường xuyên là một dấu hiệu sớm khác của bệnh Alzheimer. Hơn nữa, bệnh nhân không thể nhớ lại bất cứ điều gì để có thể tìm thấy những đồ vật bị thất lạc. Khi bệnh tiến triển, họ thậm chí có thể buộc tội người khác ăn cắp đồ của họ.

Điều quan trọng là phải chú ý đến những dấu hiệu ban đầu của bệnh Alzheimer và tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ nếu bạn gặp bất kỳ dấu hiệu nào trong số này.

Vấn đề phát hiện sớm

Nếu bạn nhận thấy một hoặc nhiều dấu hiệu ở bản thân hoặc người khác, điều quan trọng là phải nói về điều đó với các thành viên khác trong gia đình và tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ của bạn. Điều quan trọng là phải hành động để tìm hiểu điều gì đang xảy ra và cách bạn có thể cải thiện tình trạng của mình.

Theo Times of India

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