Tết này ăn gì uống gì để ngừa nhiễm COVID khi chủng mới ngày càng đáng lo ngại

Sức khỏe 08/01/2023 10:38

Mặc dù việc COVID-19 có thể lây truyền qua thực phẩm là rất khó xảy ra, nhưng tốt nhất bạn vẫn nên vệ sinh tay thật tốt.

Tết này ăn gì uống gì để ngừa nhiễm COVID khi chủng mới ngày càng đáng lo ngại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi xử lý thực phẩm khi chuẩn bị bữa ăn tại nhà, hãy rửa tay bằng xà phòng và nước ấm trong ít nhất 20 giây. Nếu bạn đang cân nhắc đi ăn ở ngoài, hãy nghĩ đến việc chuẩn bị một bữa ăn ở nhà hoặc mua đồ ăn mang đi để tránh tương tác với người khác.

Thực phẩm đông lạnh an toàn

Tết này ăn gì uống gì để ngừa nhiễm COVID khi chủng mới ngày càng đáng lo ngại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Sanjay Gupta, Nội khoa, Bệnh viện Paras, Gurugram cho biết: “Mặc dù nhiệt độ mát hơn làm chậm quá trình vô hiệu hóa COVID-19, nhưng bạn không nên lo lắng về các bữa ăn đông lạnh. Vi-rút không hoạt động không thể tái tạo hoặc lây lan bệnh mà chúng được thiết kế để thực hiện. Xét nghiệm thực phẩm đông lạnh hầu hết đều cho kết quả âm tính Và ngay cả khi có vi rút sống, axit dạ dày vẫn có thể tiêu diệt được vi rút đó ”.

Ăn thức ăn nấu chín

Tết này ăn gì uống gì để ngừa nhiễm COVID khi chủng mới ngày càng đáng lo ngại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhiệt độ cao hơn không thuận lợi cho sự sống sót của virus. Khi nhiệt độ tăng lên, vi-rút bất hoạt nhanh hơn. Thực phẩm đã được làm nóng thông qua các kỹ thuật như nướng, luộc và cho vào lò vi sóng sẽ không có khả năng hỗ trợ vi rút.

Tránh không gian kín khi đi ăn ngoài

Cách lây lan chính của COVID-19 là qua việc hít thở những giọt bắn từ đường hô hấp của những người bị nhiễm bệnh. Bạn có nhiều khả năng nhiễm COVID-19 từ khách hàng quen hoặc nhân viên nhà hàng nếu bạn đang dùng bữa tại đó. Nếu một người ăn trong nhà hàng nơi có nhiều sự tiếp xúc gần gũi giữa người với người, họ có thể dễ bị nhiễm vi-rút hơn.

Duy trì khoảng cách của bạn

Tết này ăn gì uống gì để ngừa nhiễm COVID khi chủng mới ngày càng đáng lo ngại - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thói quen vệ sinh đúng cách mặc dù việc lây truyền qua các đồ vật như thực phẩm là một khả năng xa vời. Điều cần thiết là phải vệ sinh tay đúng cách, đặc biệt là sau khi đến những nơi công cộng như cửa hàng tạp hóa, ăn tối cách xa những người bên ngoài nhà, đeo khẩu trang, ở nhà và tránh các tình huống xã hội nếu bạn cảm thấy khó chịu. 

​Thực hiện theo các biện pháp phòng ngừa này khi đi ăn ngoài

Tết này ăn gì uống gì để ngừa nhiễm COVID khi chủng mới ngày càng đáng lo ngại - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Toàn bộ sự chú ý của chúng ta phải tập trung vào việc ngăn chặn sự lây truyền từ người sang người và không được sao nhãng bởi mối nguy cơ ô nhiễm thực phẩm rất nhỏ về mặt lý thuyết và cực kỳ nhỏ. Bởi vì phương thức lây truyền COVID-19 phổ biến nhất là qua tiếp xúc giữa người với người. Đây là một vài gợi ý:

  • Trong khi dùng bữa, hãy giữ khoảng cách với bất kỳ ai bên ngoài nhà bạn.
  • Trước khi ăn hoặc chuẩn bị thức ăn, hãy rửa tay.
  • Dùng các bữa ăn và đồ uống tại nhà hoặc những nơi khác cách xa mọi người.
  • Rửa sản phẩm và chuẩn bị các sản phẩm thịt đúng cách để đề phòng.

Theo Times of India

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Từ khóa:   phòng dịch Covid-19 ngăn ngừa nhiễm Covid-19 thực phẩm ngăn ngừa covid-19

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