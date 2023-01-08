Mùa lạnh kéo theo loạt bệnh hô hấp, bí quyết đánh bại cảm cúm, ho khan đơn giản ai cũng cần biết

Sức khỏe 08/01/2023 06:55

Các vấn đề như ho, cảm lạnh và đau họng thường xảy ra vào mùa đông. Vấn đề này xảy ra do ăn đồ lạnh vào mùa đông và thời tiết thay đổi.

Mùa lạnh kéo theo loạt bệnh hô hấp, bí quyết đánh bại cảm cúm, ho khan đơn giản ai cũng cần biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn bị cảm lạnh, thì bạn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Thông thường chúng ta sẽ dùng thuốc để loại bỏ chúng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể cần biết về các biện pháp khắc phục tại nhà để khắc phục những vấn đề này.

Súc miệng bằng nước ấm

Mùa lạnh kéo theo loạt bệnh hô hấp, bí quyết đánh bại cảm cúm, ho khan đơn giản ai cũng cần biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để hết đau họng, súc miệng bằng nước muối ấm rất hiệu quả. Nếu bị đau họng và khó chịu, bạn nên súc miệng bằng cách pha muối vào nước ấm 4 đến 5 lần một ngày. Bằng cách này, bạn sẽ giảm đau.

Làm theo công thức này để chữa sổ mũi

Trộn một phần tư muỗng cà phê muối và cùng một lượng baking soda trong một ít nước ấm. Đặt nó vào mũi với sự trợ giúp của thuốc xịt mũi. Bằng cách này, bạn sẽ thoát khỏi vấn đề sổ mũi.

Mùa lạnh kéo theo loạt bệnh hô hấp, bí quyết đánh bại cảm cúm, ho khan đơn giản ai cũng cần biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể thoát khỏi vấn đề cảm lạnh và ho bằng cách sử dụng thuốc sắc Ayurvedic. Để chuẩn bị nước sắc này, bạn cần 2 cốc nước và 20 đến 25 lá húng quế cùng với một thìa nhỏ hạt carom, nửa thìa cỏ cà ri và nửa thìa bột nghệ, cuối cùng thêm 50-60 lá bạc hà vào. Nấu tất cả trong 10 phút, khi nước còn một nửa thì lọc lấy nước uống.

Bột thảo dược

Bạn có thể chuẩn bị bột thảo dược ở nhà và tiêu thụ nó. Bạn sẽ được hưởng lợi từ việc sử dụng nó và cảm thấy tốt hơn.

Mùa lạnh kéo theo loạt bệnh hô hấp, bí quyết đánh bại cảm cúm, ho khan đơn giản ai cũng cần biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Để làm bột thảo dược, bạn sẽ cần nửa thìa cà phê bột gừng khô, nửa thìa cà phê bột nghệ, một nhúm hạt tiêu đen và một thìa cà phê mật ong. Bạn chuẩn bị hỗn hợp bằng cách trộn tất cả những thứ này. Sử dụng nó hai đến ba lần một ngày.

Theo Indiaherald

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