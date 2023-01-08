Nếu bạn bị cảm lạnh, thì bạn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Thông thường chúng ta sẽ dùng thuốc để loại bỏ chúng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể cần biết về các biện pháp khắc phục tại nhà để khắc phục những vấn đề này.

Để hết đau họng, súc miệng bằng nước muối ấm rất hiệu quả. Nếu bị đau họng và khó chịu, bạn nên súc miệng bằng cách pha muối vào nước ấm 4 đến 5 lần một ngày. Bằng cách này, bạn sẽ giảm đau.

Trộn một phần tư muỗng cà phê muối và cùng một lượng baking soda trong một ít nước ấm. Đặt nó vào mũi với sự trợ giúp của thuốc xịt mũi. Bằng cách này, bạn sẽ thoát khỏi vấn đề sổ mũi.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể thoát khỏi vấn đề cảm lạnh và ho bằng cách sử dụng thuốc sắc Ayurvedic. Để chuẩn bị nước sắc này, bạn cần 2 cốc nước và 20 đến 25 lá húng quế cùng với một thìa nhỏ hạt carom, nửa thìa cỏ cà ri và nửa thìa bột nghệ, cuối cùng thêm 50-60 lá bạc hà vào. Nấu tất cả trong 10 phút, khi nước còn một nửa thì lọc lấy nước uống.

Bột thảo dược

Bạn có thể chuẩn bị bột thảo dược ở nhà và tiêu thụ nó. Bạn sẽ được hưởng lợi từ việc sử dụng nó và cảm thấy tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Để làm bột thảo dược, bạn sẽ cần nửa thìa cà phê bột gừng khô, nửa thìa cà phê bột nghệ, một nhúm hạt tiêu đen và một thìa cà phê mật ong. Bạn chuẩn bị hỗn hợp bằng cách trộn tất cả những thứ này. Sử dụng nó hai đến ba lần một ngày.

Theo Indiaherald