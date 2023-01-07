Cảnh báo những dấu hiệu kích hoạt cơn đau tim, đặc biệt trong dịp Tết đến Xuân về ăn uống kém điều độ

Sức khỏe 07/01/2023 09:11

Những mùa lễ hội lớn đồng nghũa với việc chúng ta cũng có lối sống có chút buông thả và ăn uống kém điều độ, điều này gây ảnh hưởng mạn tới tim mạch. Một số dấu hiệu của cơn đau tim sẽ xuất hiện dưới nhiều hình thức mà bạn cần được biết.

Cảnh báo những dấu hiệu kích hoạt cơn đau tim, đặc biệt trong dịp Tết đến Xuân về ăn uống kém điều độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khô miệng hoặc thường xuyên khát nước vào mùa đông không phải là dấu hiệu đúng. Điều này chỉ xảy ra khi cơ thể bị thiếu nước nhiều. Không phải mất nước chỉ là vấn đề trong mùa hè, mà nó cũng nguy hiểm trong mùa đông. Đặc biệt nếu bạn là bệnh nhân tiểu đường cùng với cholesterol hoặc HA cao. Vì vậy, hãy biết khô miệng hoặc thiếu nước gây ra cơn đau tim hoặc ngừng tim như thế nào.

Làm thế nào đau tim được kích hoạt bởi mất nước?

Chuyên gia về bệnh lý tự nhiên Preetika cho biết khi cơ thể thiếu nước, máu bắt đầu đặc lại. Do sự tích tụ chất béo trong tĩnh mạch đã có cholesterol cao, dòng máu chảy chậm lại. Trong tình huống như vậy, máu sẽ khó đến được tim.

Cảnh báo những dấu hiệu kích hoạt cơn đau tim, đặc biệt trong dịp Tết đến Xuân về ăn uống kém điều độ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, do tĩnh mạch thiếu nước nên sự co rút tăng lên và mỡ làm cứng tĩnh mạch. Trong tình huống như vậy, nếu có huyết áp cao, thì nguy cơ tăng gấp bốn lần. Trong trường hợp này, các tĩnh mạch bị vỡ do áp lực hoặc cơn đau tim xảy ra do không có máu đến tim. Khả năng bệnh nhân tiểu đường bị đau tim cao vì họ thiếu nước nhiều hơn.

Đừng bỏ qua những triệu chứng cảm lạnh này

Cảnh báo những dấu hiệu kích hoạt cơn đau tim, đặc biệt trong dịp Tết đến Xuân về ăn uống kém điều độ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
  • Nếu bạn cảm thấy khát lặp đi lặp lại và cơn khát không dịu đi ngay cả khi đã uống nước.
  • Miệng bắt đầu khô và lớp môi khô bắt đầu xuất hiện trên môi.
  • Cảm thấy nặng nề trong ngực.
  • Đau vai, hàm và cánh tay.
  • Nôn hoặc buồn nôn.
Cảnh báo những dấu hiệu kích hoạt cơn đau tim, đặc biệt trong dịp Tết đến Xuân về ăn uống kém điều độ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo Indiaherald

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