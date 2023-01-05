Theo tờ Mayo Clinic, người lớn tuổi, những người có tiền sử gia đình bị viêm khớp, chấn thương khớp trước đó và/hoặc béo phì có thể là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu của tình trạng này. Ngay cả khi bạn bị viêm khớp, nó vẫn có thể được kiểm soát. Tổ chức Viêm khớp liệt kê một số dấu hiệu cảnh báo phổ biến nhất của bệnh viêm khớp .

Theo Tổ chức, cơn đau do viêm khớp có thể liên tục hoặc có thể đến rồi đi.

"Nó có thể xảy ra khi nghỉ ngơi hoặc khi di chuyển. Cơn đau có thể ở một bộ phận của cơ thể hoặc ở nhiều bộ phận khác nhau", cơ quan y tế giải thích.

Cứng khớp buổi sáng

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Tổ chức Arthritis Foundation chia sẻ: "Cứng khớp buổi sáng kéo dài hơn một giờ là lý do chính đáng để nghi ngờ bệnh viêm khớp."

Tổ chức từ thiện cho biết thêm: "Đây là một triệu chứng viêm khớp cổ điển, đặc biệt là khi thức dậy vào buổi sáng hoặc sau khi ngồi ở bàn làm việc hoặc lái xe trong một thời gian dài."

Sưng kéo dài trong ba ngày hoặc lâu hơn

Viêm khớp chủ yếu liên quan đến viêm và sưng khớp.

Theo Tổ chức, "Một số loại viêm khớp khiến da trên khớp bị ảnh hưởng trở nên đỏ và sưng lên, cảm thấy ấm khi chạm vào."

Tổ chức khuyến cáo: "Sưng tấy kéo dài ba ngày hoặc lâu hơn, hoặc xảy ra hơn ba lần một tháng, bạn nên đến gặp bác sĩ".

Khó ra khỏi ghế

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Nếu cơn đau khớp của bạn nhiều đến mức bạn cảm thấy 'khó khăn hoặc đau đớn khi đứng dậy khỏi chiếc ghế yêu thích của mình' thì đó có thể là dấu hiệu của bệnh viêm khớp đang phát triển ở khớp của bạn.

Phòng khám Mayo nói rằng phạm vi chuyển động giảm cũng có thể là dấu hiệu của bệnh viêm khớp.

Các bước thực hiện

Nếu bạn phát triển các triệu chứng viêm khớp, tốt nhất nên đến bác sĩ để xác định chẩn đoán của bạn. Hơn nữa, có hơn 100 loại viêm khớp và được bác sĩ kiểm tra có thể phát hiện ra loại bạn đã phát triển. Tùy thuộc vào việc bạn có bị viêm khớp hay không hoặc loại viêm khớp mà bạn mắc phải, bác sĩ sẽ đề xuất một kế hoạch điều trị để kiểm soát các triệu chứng của bạn.

Theo Times of India