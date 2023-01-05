Những phát hiện này có thể giúp phát triển những phương pháp mới để dự đoán và ngăn ngừa đột quỵ ở người trẻ tuổi. Những phát hiện của bài báo đã được xuất bản trong Thần kinh học.

Nhóm máu đề cập đến việc phân loại máu dựa trên sự hiện diện và vắng mặt của nhiều loại hóa chất, chẳng hạn như kháng thể và các chất kháng nguyên di truyền, trên bề mặt hồng cầu. Có 4 nhóm máu chính – A, B, AB và O. Nhóm máu của một người được xác định bởi gen mà họ thừa hưởng từ cha mẹ.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét 48 nghiên cứu về di truyền học và đột quỵ do thiếu máu cục bộ từ Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Những người này bao gồm 16.927 người bị đột quỵ và 576.353 người không bị đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Trong số những người bị đột quỵ, có 5.825 người bị đột quỵ khởi phát sớm, được xác định là đột quỵ do thiếu máu cục bộ xảy ra trước 60 tuổi. 9.269 người bị đột quỵ khởi phát muộn, xảy ra khi bệnh nhân trên 60 tuổi.

Ai có nguy cơ cao hơn?

Ảnh minh họa: Internet

Khi so sánh với những người có nhóm máu khác, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người có nhóm máu A dễ bị đột quỵ trước 60 tuổi. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng gen của phân nhóm A1 và đột quỵ khởi phát sớm có liên quan đến nhau một cách rõ ràng bằng nghiên cứu bộ gen.

Tại sao nhóm máu A có nguy cơ cao hơn?

"Chúng tôi vẫn chưa biết tại sao nhóm máu A lại có nguy cơ cao hơn. Nhưng nó có thể liên quan đến các yếu tố đông máu như tiểu cầu và tế bào lót mạch máu cũng như các protein tuần hoàn khác, tất cả đều đóng vai trò vai trò trong sự phát triển của cục máu đông," tác giả chính và nhà thần kinh học mạch máu Steven Kittner từ Đại học Maryland cho biết.

"Cụ thể, phân tích tổng hợp của chúng tôi cho thấy rằng các biến thể gen gắn liền với nhóm máu A và O đại diện cho gần như tất cả những biến thể gen có liên quan đến đột quỵ sớm." Tác giả nghiên cứu Braxton D. Mitchell, Tiến sĩ, MPH, thuộc Trường Y khoa Đại học Maryland ở Baltimore, cho biết thêm.

Họ cũng lưu ý rằng những người có nhóm máu O có nguy cơ bị đột quỵ thấp hơn 12% so với những người có nhóm máu khác.

​Không cần sàng lọc hoặc theo dõi bổ sung

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người có bộ gen mã hóa cho một biến thể của nhóm máu A có nguy cơ bị đột quỵ trước 60 tuổi cao hơn 16% so với những người có nhóm máu khác.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết nguy cơ đột quỵ cao hơn ở những người có nhóm máu A là rất nhỏ, do đó không cần sàng lọc hoặc theo dõi thêm.

Theo Times of India