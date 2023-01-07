Cụng ly bia, chén rượu mùa Tết đến xuân về nhưng lại thêm 'gánh nặng' cho lá gan: 7 mẹo đối phó với gan nhiễm mỡ, tạm biệt hư tổn 'bộ lọc' cơ thể

Sức khỏe 07/01/2023 06:03

Gan nhiễm mỡ là tình trạng phổ biến hiện nay. Mùa Tết đến, nhiều người không ngại uống nhiều bia rượu cho các cuộc vui, hãy để ý và yêu thương hơn sức khỏe của mình, đặc biệt là với lá gan.

Cụng ly bia, chén rượu mùa Tết đến xuân về nhưng lại thêm 'gánh nặng' cho lá gan: 7 mẹo đối phó với gan nhiễm mỡ, tạm biệt hư tổn 'bộ lọc' cơ thể - Ảnh 1
Năm mới đã đến và chúng ta có lẽ đã bắt đầu lên kế hoạch để tận dụng tối đa sự kiện này. Ảnh: Internet

Năm mới đã đến và chúng ta có lẽ đã bắt đầu lên kế hoạch để tận dụng tối đa sự kiện này. Tuy nhiên, uống quá nhiều rượu thường xuyên có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Theo chuyên gia dinh dưỡng Anjali Mukerjee, uống rượu trong một thời gian dài có thể dẫn đến một tình trạng gọi là bệnh gan do rượu, trong đó chất béo tích tụ trong gan.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những người không uống rượu hoàn toàn nằm ngoài vùng nguy hiểm. Ngay cả khi bạn không uống một giọt rượu nào, các mô mỡ vẫn có thể tích tụ trong gan, một tình trạng gọi là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Chuyên gia dinh dưỡng nói rằng tình trạng này khá phổ biến và việc hấp thụ quá nhiều đường và fructose là yếu tố chính đằng sau nó.

Cụng ly bia, chén rượu mùa Tết đến xuân về nhưng lại thêm 'gánh nặng' cho lá gan: 7 mẹo đối phó với gan nhiễm mỡ, tạm biệt hư tổn 'bộ lọc' cơ thể - Ảnh 2
Mẹo đối phó với bệnh gan nhiễm mỡ. Ảnh: Internet

Cô ấy nói thêm rằng điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ của chúng ta và dẫn đến suy giảm nhận thức. Do đó, cô ấy liệt kê 7 mẹo có thể giúp chúng ta giải quyết tình trạng này.

Sức khỏe gan: Mẹo đối phó với bệnh gan nhiễm mỡ

1. Bổ sung Omega-3

Cụng ly bia, chén rượu mùa Tết đến xuân về nhưng lại thêm 'gánh nặng' cho lá gan: 7 mẹo đối phó với gan nhiễm mỡ, tạm biệt hư tổn 'bộ lọc' cơ thể - Ảnh 3
Omega - 3 tốt cho sức khỏe. 

Bổ sung omega-3 có thể giúp giảm viêm ở gan nếu một người bị gan nhiễm mỡ không do rượu NAFLD hoặc bệnh gan do rượu.

2. Giảm cân

Cụng ly bia, chén rượu mùa Tết đến xuân về nhưng lại thêm 'gánh nặng' cho lá gan: 7 mẹo đối phó với gan nhiễm mỡ, tạm biệt hư tổn 'bộ lọc' cơ thể - Ảnh 4
 Giảm vài kg cũng có thể giúp kiểm soát tình trạng gan nhiễm mỡ

Giảm vài kg cũng có thể giúp kiểm soát tình trạng gan nhiễm mỡ. Chuyên gia dinh dưỡng gợi ý rằng việc giảm một số chất béo tổng thể khỏi cơ thể có thể dẫn đến giảm chất béo từ gan.

3. Cây kế sữa

Cụng ly bia, chén rượu mùa Tết đến xuân về nhưng lại thêm 'gánh nặng' cho lá gan: 7 mẹo đối phó với gan nhiễm mỡ, tạm biệt hư tổn 'bộ lọc' cơ thể - Ảnh 5
Cây kế sữa là một trong những loại thảo mộc tốt nhất hỗ trợ gan

Gọi cây kế sữa là một trong những loại thảo mộc tốt nhất hỗ trợ gan vì loại thảo mộc này có thể có hiệu quả cao trong việc cắt giảm đáng kể sự tích tụ chất béo trong gan.

4. Vitamin E

Một chất dinh dưỡng khác có thể giúp bạn đối phó với tình trạng này là vitamin E. Nó rất giàu chất chống oxy hóa và có thể làm giảm viêm gan.

5. Tập thể dục

Bằng cách tham gia vào một số hình thức hoạt động thể chất một cách thường xuyên, bạn không chỉ có thể duy trì hoạt động mà còn giảm một số chất béo từ gan.

6. Chất kích thích

Cụng ly bia, chén rượu mùa Tết đến xuân về nhưng lại thêm 'gánh nặng' cho lá gan: 7 mẹo đối phó với gan nhiễm mỡ, tạm biệt hư tổn 'bộ lọc' cơ thể - Ảnh 6
Chuyên gia dinh dưỡng khuyên không nên tiêu thụ thuốc lá, rượu và thuốc quá mức 

Có một số thứ hoặc chất kích thích có thể gây hại cho gan và làm trầm trọng thêm tình trạng gan nhiễm mỡ cho bạn. Chuyên gia dinh dưỡng khuyên không nên tiêu thụ thuốc lá, rượu và thuốc quá mức.

7. Đường

Chuyên gia cũng cảnh báo về việc sử dụng quá nhiều đường trong chế độ ăn kiêng. Cô ấy gợi ý rằng một người nên tránh uống nước ép trái cây, kem và bất kỳ món tráng miệng nào có chứa quá nhiều đường vì gan có thể gặp khó khăn trong việc xử lý chúng.

Theo NDTV

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