Dưới đây là những dấu hiệu báo hiệu bạn có nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính.

Bạn có ít năng lượng hơn hoặc khó tập trung là một dấu hiệu xấu. Chức năng thận suy giảm nghiêm trọng có thể dẫn đến sự tích tụ độc tố và tạp chất trong máu. Điều này có thể khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt.

Tthận khỏe mạnh đảm nhiệm nhiều công việc quan trọng. Chúng loại bỏ chất thải và chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể bạn, giúp tạo ra các tế bào hồng cầu, giúp xương chắc khỏe và hoạt động để duy trì lượng khoáng chất phù hợp trong máu của bạn.

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Da khô và ngứa có thể là dấu hiệu của bệnh về khoáng chất và xương thường đi kèm với bệnh thận tiến triển, khi thận không còn khả năng giữ cân bằng khoáng chất và chất dinh dưỡng trong máu của bạn.

Bạn thấy có máu trong nước tiểu

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Những quả thận khỏe mạnh thường giữ các tế bào máu trong cơ thể khi lọc chất thải từ máu để tạo ra nước tiểu, nhưng khi các bộ lọc của thận bị hư hại, những tế bào máu này có thể bắt đầu "rò rỉ" ra nước tiểu. Tiến sĩ Dhawan cho biết ngoài việc báo hiệu bệnh thận, máu trong nước tiểu có thể là dấu hiệu của khối u, sỏi thận hoặc nhiễm trùng.

Nước tiểu của bạn có bọt

Nước tiểu có quá nhiều bọt, đặc biệt là những bọt cần bạn phải xả nhiều lần trước khi chúng biến mất cho thấy có protein trong nước tiểu. Bọt này có thể trông giống như bọt mà bạn nhìn thấy khi đánh trứng, vì protein phổ biến có trong nước tiểu, albumin, cũng giống như protein có trong trứng.

Cơ bắp của bạn đang bị chuột rút

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Mất cân bằng điện giải có thể do chức năng thận bị suy giảm. Ví dụ, mức canxi thấp và phốt pho được kiểm soát kém có thể góp phần gây ra chuột rút cơ bắp.

Mắt cá chân và bàn chân của bạn bị sưng

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Suy giảm chức năng thận có thể dẫn đến giữ natri, gây sưng ở bàn chân và mắt cá chân của bạn. Sưng ở chi dưới cũng có thể là dấu hiệu của bệnh tim, bệnh gan và các vấn đề mãn tính về tĩnh mạch chân.

Theo Times of India