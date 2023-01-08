Bỏ mất thói quen rất đơn giản này, tuổi thọ rút ngắn đáng kể, làn da và sức khỏe lão hóa nhanh 'chóng mặt'

Các nhà nghiên cứu muốn kiểm tra giả thuyết rằng giữ nước có thể làm chậm quá trình lão hóa. Họ đã theo dõi dữ liệu trong hơn ba thập kỷ trên hơn 11.200 người trưởng thành tham gia nghiên cứu. Những người tham gia đã được nhìn thấy trong năm lần thăm khám, hai lần ở độ tuổi 50 và lần cuối cùng ở độ tuổi từ 70 đến 90.

Mặt khác, những người lớn tuổi được cung cấp đủ nước có thể sống lâu hơn những người không được bổ sung nước và ít gặp các biến chứng về sức khỏe như bệnh tim và phổi.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng xét nghiệm natri huyết thanh để xác định tình trạng hydrat hóa của một người và tìm hiểu xem họ có bị mất nước hay không. Xét nghiệm kiểm tra lượng natri trong máu của một người. Theo tờ Mayo Clinic, mức natri bình thường trong máu của một người phải nằm trong khoảng 135–145 milimol trên lít.

Những phát hiện cần lưu ý

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nồng độ natri cao hơn 144 milimol mỗi lít có liên quan đến việc tăng 21% nguy cơ tử vong sớm. Nồng độ natri từ 142 milimol trên một lít trở lên có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh mãn tính cao hơn 39%.

Điều này có nghĩa là những người có nồng độ natri huyết thanh từ 142 mmol/l trở lên có nguy cơ tử vong sớm hoặc mắc bệnh mãn tính cao hơn. Vì vậy, theo nghiên cứu, bị mất nước mãn tính có thể rút ngắn tuổi thọ của bạn.

Mặc dù giữ đủ nước không phải là chìa khóa duy nhất để sống lâu, nhưng đó chắc chắn là một bước đi đúng hướng để có một cơ thể khỏe mạnh hơn.

Bạn nên uống bao nhiêu nước trong một ngày?

Theo CDC Hoa Kỳ, không có khuyến nghị nào về việc một người nên uống bao nhiêu nước lọc. Nói chung, các chuyên gia khuyên bạn nên uống ít nhất sáu đến tám cốc nước mỗi ngày. Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia, Hoa Kỳ, khuyến nghị tiêu thụ 15,5 cốc (3,7 lít) chất lỏng mỗi ngày đối với nam giới và 11,5 cốc (2,7 lít) mỗi ngày đối với phụ nữ.

Để giữ đủ nước, hãy cố gắng liên tục uống nhiều nước và chất lỏng trong suốt cả ngày, đặc biệt nếu bạn có thói quen năng động. Nếu bạn nghi ngờ cơ thể mình bị mất nước, hãy nói chuyện với bác sĩ về cách bạn có thể giữ nước một cách lành mạnh suốt cả ngày.

Theo Times of India