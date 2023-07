Đột quỵ xảy ra khi có sự mất mát đột ngột của các tế bào não hoặc tế bào não bị chết do mảng bám máu do tắc nghẽn động mạch.

Tiến sĩ Kunal Bahrani, Giám đốc, Khoa Thần kinh, Bệnh viện Fortis Escorts, Faridabad, cho biết đột quỵ xảy ra khi dòng máu lên não bị gián đoạn do tiếng còi bị tắc nghẽn trong não (đột quỵ do thiếu máu cục bộ) hoặc do vỡ mạch máu trong não. được gọi là đột quỵ xuất huyết.