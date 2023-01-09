Những tác nhân phá hủy trái tim khỏe mạnh bạn cần loại bỏ càng sớm càng tốt khỏi chế độ ăn uống hàng ngày

"Bất cứ khi nào bạn hấp thụ một lượng lớn muối, nó sẽ làm tăng lượng nước trong cơ thể vì nó có đặc tính hút ẩm cao, nghĩa là nó hút nước. Huyết áp tăng và về lâu dài có thể gây tăng huyết áp. Thực phẩm có nhiều chất béo bão hòa và đường là những thực phẩm tồi tệ nhất cho sức khỏe tim mạch của bạn.

Nhiều thập kỷ qua, sự gia tăng thực phẩm chiên và đồ ăn nhẹ nhiều muối đã được sản xuất trên quy mô lớn. Các nghiên cứu đã liên kết việc tiêu thụ thực phẩm chiên với sự gia tăng các bệnh liên quan đến tim. Các chuyên gia cho biết nếu bạn muốn giữ cho trái tim khỏe mạnh, thì bằng mọi giá nên tránh những thực phẩm này hoặc ít nhất là tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất béo bão hòa làm tăng cholesterol xấu trong cơ thể. Thực phẩm chiên từ đồ ăn nhanh hoặc thực phẩm đông lạnh chế biến có chứa hàm lượng muối và chất béo bão hòa cao. Cả hai đều có ảnh hưởng xấu đến tim.

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Chất béo bão hòa vượt quá giới hạn sẽ thúc đẩy sự tích tụ cholesterol xấu. Bạn tăng cân, có nguy cơ kháng insulin và cuối cùng bạn có thể mắc bệnh tiểu đường. Những thực phẩm này khiến tim phải làm việc nhiều hơn.

Thực phẩm chiên ngập dầu có chứa thịt đỏ, bánh mì kẹp thịt, bánh mì sandwich, khoai tây chiên hoặc khoai tây chiên sẽ làm tăng mức độ LDL, cholesterol xấu trong tim. Chúng thường được chiên trong dầu hydro hóa, tương đối rẻ hơn khi sản xuất hàng loạt.

Soda và đường

Chuyên gia thường gọi đường là "chất độc ngọt", nhấn mạnh rằng các loại thực phẩm như bánh ngọt, bánh nướng xốp, bánh quy và nước ngọt có ga thúc đẩy tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể với lượng chất béo trung tính tăng cao. Việc gia tăng thực phẩm có đường chế biến sẽ gây béo bụng, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đau tim và đột quỵ.

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Vì hầu hết các loại bánh ngọt, bánh nướng xốp và bánh quy đều được làm từ bột mì hoặc đường tinh chế nên nó làm tăng huyết áp vì không có lợi ích dinh dưỡng. Bên cạnh đó, giới hạn cho phép ăn đường là khoảng 7 viên mỗi ngày. Mặc dù cơ thể đã chuyển đổi thức ăn thành các loại đường đơn giản để làm nhiên liệu tạo năng lượng, nhưng có nhiều hơn có thể gây bất lợi.

Bạn không thực sự cần thêm bất kỳ loại đường nào, nhưng nếu bạn chắc chắn cần tiêu thụ một lượng nào đó, thì không nên nhiều hơn 7 khối đường trong một ngày đối với bất kỳ người trưởng thành khỏe mạnh nào. Tuy nhiên, một lon nước ngọt 250 ml mang lại bạn khoảng 9 khối đường, vì vậy nó đã thay thế nhu cầu hàng ngày của bạn. Nó là một chất độc ngọt.

Còn soda ăn kiêng thì sao? Theo nghiên cứu mới nhất, soda ăn kiêng có liên quan đến bệnh béo phì.

Thịt đỏ

Thịt đỏ khá phổ biến đối với những người không ăn chay, giàu chất béo bão hòa và có xu hướng chứa L-carnitine, một hợp chất có thể dẫn đến sự tích tụ mảng bám trong động mạch. Những người thích ăn thịt nên tiếp tục với những miếng thịt đỏ nạc, chứa nhiều protein và ít chất béo. Nếu bạn thích thịt gà, cánh hoặc ức chủ yếu là nguồn cung cấp protein tốt và ít chất béo. Cá rõ ràng là một lựa chọn lành mạnh hơn.

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Tuy nhiên, bạn không nên ngừng ăn thịt đỏ. Thay vào đó, hãy dùng nó trong chừng mực.

Bánh mì trắng hoặc mì ống trắng không nhất thiết có bất kỳ lợi ích sức khỏe nào.

Mì trắng/ Gạo/ Bánh mì trắng

Bánh mì trắng được làm từ bột mì tinh chế, đường và dầu chế biến không thực sự có bất kỳ lợi ích sức khỏe nào, kể cả mì ống trắng. Mặt khác, gạo không chứa hàm lượng chất xơ cao, đó là lý do tại sao nó không nên được tiêu thụ với số lượng lớn để có một trái tim khỏe mạnh.

Cơm kết hợp với rau và đậu lăng có giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, nên hạn chế tiêu thụ. Người ăn nhiều cơm mà không vận động sẽ bị đầy bụng, dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến và cả calo nữa. Bất cứ khi nào cân nặng tăng lên, tim phải làm việc nhiều hơn.

Theo Indiatoday