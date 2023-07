Co giật mí mắt: đừng coi nhẹ cảnh báo sức khỏe tiềm ẩn đang bùng phát từ bên trong

Co giật mắt là một điều rất bình thường, nhưng nếu nó liên tục co giật trong vài ngày, thì hãy chấp nhận sự thật, đó không phải là dấu hiệu đơn giản.

Ảnh minh họa: Internet

Không phải chiêm tinh học, co giật mí mắt là dấu hiệu đúng theo vấn đề sức khỏe. Trên thực tế, co giật mắt xảy ra do các tĩnh mạch của mắt bị co lại do lối sống tồi tệ của bạn và việc luôn nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, điện thoiaj.

Vì vậy, bây giờ bất cứ khi nào bạn chớp mắt, hãy bỏ qua suy nghĩ xem đó là điềm lành hay điềm dữ, thay vào đó hãy biết rằng đó là dấu hiệu của một vấn đề trong mắt bạn và đừng bỏ qua nó.

Ảnh minh họa: Internet

Co giật mắt có liên quan đến các nếp gấp ở các cơ của mí mắt. Nếu cả mí mắt trên và dưới đều co giật và điều này lặp đi lặp lại thì hãy cẩn thận.

Ảnh minh họa: Internet

Trong hầu hết các trường hợp, mắt co giật khi có quá nhiều căng thẳng hoặc mỏi mắt, giấc ngủ không trọn vẹn. Đồng thời, điều này xảy ra ngay cả khi uống nhiều rượu hơn. Vấn đề này cũng xảy ra khi lượng caffein trong thức ăn cao.

Nếu mắt giật thì một hai ngày sau sẽ hết, nhưng nếu giật liên tục trong nhiều ngày thì đó có thể là triệu chứng của một căn bệnh nguy hiểm. Co giật mắt cũng là một dấu hiệu của bệnh về mắt, co thắt cơ mi và co thắt nửa mặt và cũng có thể là điềm báo sức khỏe của đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Indiaherald

Cảnh báo những dấu hiệu kích hoạt cơn đau tim, đặc biệt trong dịp Tết đến Xuân về ăn uống kém điều độ Những mùa lễ hội lớn đồng nghũa với việc chúng ta cũng có lối sống có chút buông thả và ăn uống kém điều độ, điều này gây ảnh hưởng mạn tới tim mạch. Một số dấu hiệu của cơn đau tim sẽ xuất hiện dưới nhiều hình thức mà bạn cần được biết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-giat-mi-mat-dung-coi-nhe-canh-bao-suc-khoe-tiem-an-dang-bung-phat-tu-ben-trong-543798.html