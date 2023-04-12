9 dấu hiệu sớm của bệnh mất trí nhớ mà bạn không bao giờ nên bỏ qua

Sức khỏe 12/04/2023 16:00

Nếu bạn bị lạc ở một nơi quen thuộc, quên mất những gì vừa học và nhầm lẫn giữa ngày và giờ trong tuần, đây là những dấu hiệu ban đầu của bệnh mất trí nhớ mà bạn không bao giờ được bỏ qua.

Bộ não con người cũng bắt đầu lão hóa khi nó dần teo lại từ năm 30 tuổi. Tốc độ xử lý của não chậm lại và các chức năng nhận thức bắt đầu suy giảm dần dần. Tuy nhiên, không dễ để xác định liệu sự suy giảm trí nhớ là do lão hóa bình thường hay là một triệu chứng ban đầu liên quan đến chứng mất trí nhớ. 

Dưới đây là 9 dấu hiệu sớm của bệnh mất trí nhớ mà bạn không bao giờ nên bỏ qua. Nếu bạn gặp một hoặc hai trong số các triệu chứng dưới đây và chúng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn, kiểm tra sức khỏe là lựa chọn tốt nhất cho bạn.

9 dấu hiệu sớm của bệnh mất trí nhớ mà bạn không bao giờ nên bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bị lạc ở những nơi quen thuộc

Mất trí nhớ và khó khăn với nhận thức về hình ảnh-không gian có thể dẫn đến mất phương hướng. Chứng mất trí nhớ có thể khiến bạn bị lạc ngay cả ở những nơi bạn đã đến hàng trăm lần và có thể dễ dàng bị lạc khi đang lái xe. Bạn có thể không nhớ đường về nhà từ siêu thị mà bạn thường đến, hoặc bạn có thể bị lạc trong một con hẻm quen thuộc của khu phố.

Quên những gì bạn vừa học

Đôi khi tất cả chúng ta đều quên những điều nhỏ nhặt, nhưng chứng mất trí nhớ khiến bạn khó ghi nhớ những thông tin mới đủ để ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Các thành viên gia đình và những người xung quanh bạn có thể nhận thấy khi bạn bắt đầu lặp lại cùng một câu hỏi trong một cuộc trò chuyện hoặc khi bạn không thể nhớ chi tiết của một chương trình truyền hình mà bạn vừa xem. Ngày càng khó học các nhiệm vụ mới, chẳng hạn như sử dụng điện thoại di động hoặc chương trình máy tính mới.

9 dấu hiệu sớm của bệnh mất trí nhớ mà bạn không bao giờ nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rắc rối với tính toán số

Bệnh nhân sa sút trí tuệ gặp khó khăn với tư duy trừu tượng, chẳng hạn như toán học. Điều này có thể gây ra các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của bạn, chẳng hạn như không thanh toán hóa đơn đúng hạn hoặc thanh toán hai lần. Bạn cũng có thể đưa ra những đánh giá sai lầm về việc tiêu tiền.

Nhầm thời gian với ngày hoặc năm

Nếu bạn nghĩ đó là bữa sáng nhưng sau đó nhận ra đã đến giờ ăn tối hoặc nếu bạn không thể nhớ ngày nào nếu không nhìn vào lịch, đó có thể là dấu hiệu của sự suy giảm nhận thức. Khi chứng sa sút trí tuệ tiến triển thêm, có người còn thức dậy vào nửa đêm để mặc quần áo, gây ra tình trạng khó khăn để biết mùa hoặc năm.

9 dấu hiệu sớm của bệnh mất trí nhớ mà bạn không bao giờ nên bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khó đánh giá khoảng cách hoặc màu sắc

Teo phần não xử lý thông tin thị giác có thể dẫn đến suy giảm nhận thức thị giác, té ngã, khó lái xe an toàn và các vấn đề về phán đoán khoảng cách và màu sắc. Điều này khác với các vấn đề về thị lực do thay đổi sức khỏe của mắt, vì vậy bạn nên đến bác sĩ nhãn khoa để kiểm tra.

Đối lập với tính cách thông thường của bạn

Những người mắc chứng mất trí nhớ có thể dễ cáu kỉnh hơn, khả năng chịu đựng sự thất vọng thấp và hay chảy nước mắt. Cũng có những thay đổi tính cách theo hướng ngược lại. Những người có tính cách cứng rắn hoặc rất mạnh mẽ đôi khi có thể trở nên dịu dàng hoặc thân thiện hơn rất nhiều.

9 dấu hiệu sớm của bệnh mất trí nhớ mà bạn không bao giờ nên bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đọc ngày càng khó

Đánh giá nhận thức bao gồm câu hỏi 'Bạn có đang đọc sách như trước đây không?', những người thích đọc sách cũng gặp khó khăn trong việc hiểu cốt truyện hoặc nhớ những gì xảy ra trước đó. Những con mọt sách của năm trước chỉ có thể đọc những đoạn văn ngắn có thể là một dấu hiệu của sự bất thường.

Quên những từ quen thuộc

Ngoài việc quên tên và không thể ghi nhớ thông tin mới, bạn có thể không nhớ được những từ quen thuộc như đồng hồ hoặc tủ lạnh. Bạn có thể dừng lại giữa câu hoặc không thể tiếp tục cuộc trò chuyện.

9 dấu hiệu sớm của bệnh mất trí nhớ mà bạn không bao giờ nên bỏ qua - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Liên tục mất đồ một cách kỳ lạ

Nếu một người bình thường không thể tìm thấy chìa khóa hoặc điều khiển từ xa, họ có thể suy nghĩ một cách logic về nơi họ đặt chúng. Đối với những người mắc chứng mất trí nhớ, việc thực hiện các bước suy luận này có thể khó khăn. Điều này dẫn đến sự thất vọng và nghi ngờ rằng đồ vật đã bị 'đánh cắp'.

Theo Kormedi

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Từ khóa:   sức khỏe bệnh mất trí nhớ sa sút trí tuệ

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