Hy hữu: Cấp cứu thành công người đàn ông ngưng tim, bị cháy sém do sét đáng: Bác sĩ cảnh báo điều gì?

Ngày 12/4, đại diện Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống một bệnh nhân bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở, da tím tái, mảng da vùng ngực và mặt trong của đùi phải bị cháy sém do bị sét đánh

Theo thông tin đăng tải Đại đoàn kết, anh H. V. A (40 tuổi), ở TP Cần Thơ được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, da tím tái, có một mảng cháy da vùng ngực, háng bên phải, mặt trong của đùi phải. Được biết, anh A. bị sét đánh khi đang làm việc ở ngoài trời lúc chuyển mưa. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Cấp cứu nhanh chóng kích hoạt Code Blue tim toàn viện (Quy trình báo động toàn viện để cấp cứu người bệnh ngưng tim ngưng thở) tiến hành cấp cứu cho người bệnh. Trong quá trình cấp cứu, người bệnh xuất hiện những cơn rối loạn nhịp tim nguy hiểm phải tiến hành sốc điện khử rung nhiều lần.

Bệnh nhân được bác sĩ khám sau khi thoát nguy kịch - Ảnh: Đại đoàn kết Sau hơn 15 phút cấp cứu tích cực, người bệnh có nhịp tim và huyết áp trở lại, tình trạng dần ổn định hơn, bệnh nhân được chuyển qua khoa Hồi sức tích cực & Chống độc (ICU) để theo dõi và tiếp tục điều trị. Sau 5 ngày hồi sức tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, các chỉ số sinh hiệu ổn định, được chuyển nội trú theo dõi. Hiện tại, sức khoẻ bệnh nhân bình thường, đã được xuất viện và theo dõi tái khám ngoại trú. Theo VnExpress, Bác sĩ Lê Minh Toàn, Khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết thương tổn ở người bị sét đánh rất phức tạp, gần như hiếm có cơ hội sống. Dòng điện do sét đánh chạy qua cơ thể có khả năng phá hoại quá trình sinh học của cơ thể, kích thích các tế bào gây co giật cơ bắp, đặc biệt là cơ tim. Những tác động này làm tổn thương cơ thể sống, có thể phá hoại, làm ngừng hoàn toàn hoạt động của cơ quan hô hấp và tuần hoàn.

Đồng thời, Bác sĩ khuyến cáo: “Sét đánh là một tai nạn về điện. Khi có người bị nạn do sét đánh, phải nhanh chóng sơ cứu không được để lãng phí thời gian ban đầu. Thời gian sơ cứu được tính từ lúc nạn nhân bị bất tỉnh hoặc có dấu hiệu suy hô hấp và cơn sét đã đi qua, tuỳ tình trạng của người bị nạn mà tiến hành sơ cứu và đưa ngay họ đến cơ sở y tế gần nhất để được hồi sức tích cực kịp thời tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.”

Cần Thơ: Bệnh nhân bị sét đánh ngưng thở Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, da tím tái, một mảng cháy da vùng ngực, háng bên phải, mặt trong của đùi phải.

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