Thai phụ 33 tuổi vỡ tử cung sau khi nghe tiếng 'bập' bất thường trong bụng

Sức khỏe 12/04/2023 15:10

Sau tiếng “bập” bất thường ở hạ sườn trái, thai phụ P.T.M.L. (33 tuổi) được chuyển mổ cấp cứu ngay lập tức.

Theo thông tin từ Zing, bệnh nhân là chị P.T.M.L. (33 tuổi), trú tại huyện Củ Chi, TP.HCM. Sau 5 năm mong con với 2 lần điều trị mổ nội soi bóc u nang buồng trứng và mổ ứ dịch tai vòi, điều trị hiếm muộn, hỗ trợ bằng kỹ thuật IVF, chị mang thai lần đầu được 37,3 tuần. Suốt thai kỳ, chị L. khám thai đầy đủ ở một cơ sở y tế tư nhân và không ghi nhận vấn đề lạ.

Rạng sáng 5/4, thai phụ đang ngủ thì thấy đau bụng âm ỉ, càng lúc càng khó chịu nên quyết định gọi xe đến cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM).

Thai phụ 33 tuổi vỡ tử cung sau khi nghe tiếng 'bập' bất thường trong bụng - Ảnh 1
 Chị L. (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) bị vỡ tử cung - Ảnh: Báo Dân Trí

Tại đây, bác sĩ ghi nhận mạch, huyết áp bình thường, tim thai 138 lần/phút, bụng mềm không có cơn gò, âm đạo sạch, cổ tử cung đóng. Tuy nhiên, thai phụ đau bụng càng lúc càng nhiều hơn nên được nhập viện theo dõi sát.

Trong quá trình theo dõi, chị L. thấy bé máy mạnh và nghe tiếng “bập” ngay hạ sườn bên trái. Sau tiếng “bập” bất thường này, thai phụ thấy đau bụng nhiều hơn, được nhân viên y tế khám lại thấy bụng có phản ứng, đo CTG ghi nhận cơn gò cường tính và có biểu hiện suy thai.

Người phụ nữ được chuyển mổ cấp cứu ngay lập tức. May mắn, bé trai cân nặng 2,5 kg chào đời khỏe mạnh, khóc tốt. Chị L. được chuyển mổ cấp cứu ngay lập tức, đưa bé trai cân nặng 2,5kg chào đời khỏe mạnh. Trong khi khâu phục hồi cơ tử cung, các nhân viên y tế kiểm tra thì phát hiện ở đáy tử cung người mẹ bị vỡ, với một lỗ thủng kích thước 3x4cm, không chảy máu. Bác sĩ đã tiến hành cắt lọc mô viêm xung quanh, khâu phục hồi lại chỗ thủng, rửa sạch ổ bụng.

Thai phụ 33 tuổi vỡ tử cung sau khi nghe tiếng 'bập' bất thường trong bụng - Ảnh 2
May mắn là bé trai cân nặng 2,5kg chào đời khỏe mạnh - Ảnh: Zing

 

Theo thông tin từ báo Dân Trí, các bác sĩ cho biết, vỡ tử cung là một trong 5 tai biến sản khoa nguy hiểm thường gặp trong quá trình mang thai và chuyển dạ (ngoài ra còn có nhau bong non, băng huyết sau sinh, nhiễm trùng hậu sản và uốn ván rốn sơ sinh).

Các thai phụ có tiền sử mổ lấy thai trên thân tử cung, mổ lấy thai 2 lần trở lên, tiền sử mổ bóc nhân xơ tử cung... là đối tượng có nguy cơ bị vỡ tử cung. Nếu không được phát hiện sớm và can thiệp xử trí kịp thời, tình trạng vỡ tử cung sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm, như sốc do mất máu, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn bé.

Nguy cơ thai phụ bị cắt tử cung cũng rất cao, nếu tử cung bị vỡ hoàn toàn hay phức tạp. Từ đó, sẽ ảnh hưởng đến khả năng mang thai, làm mẹ của bệnh nhân trong tương lai.  Ngoài ra, bệnh nhân còn có nguy cơ bị tổn thương bàng quang, trực tràng, niệu quản trong quá trình mổ cấp cứu.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo chị em cần thăm khám thai kỳ đều đặn, để kịp thời phát hiện và can thiệp khi có những triệu chứng bất thường.

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