Lào Cai: Phát hiện 50 ca mắc COVID-19 tại một trường trung học

Đại diện Trường Trung học cơ sở Khánh Yên, ông Trần Văn Tẩy cho biết để ngăn chặn dịch lây lan, trường đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Văn Bàn phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường học, lớp học; cấp khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn... cho các lớp.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết địa phương này đã xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 khiến 50 người mắc tại trường Trung học cơ sở Khánh Yên, thị trấn Khánh Yên. Hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn đã và đang được triển khai khẩn trương, không để dịch bệnh lây lan.

Các ca mắc COVID-19 được thực hiện cách ly tại gia đình và tham gia học trực tuyến. Nhà trường duy trì hoạt động giáo dục bình thường nhưng tạm dừng các hoạt động tập thể. Đối với những học sinh còn lại thì thực hiện đến trường tổ chức các hoạt động dạy và học bình thường trong điều kiện thực hiện việc đeo khẩu trang và khử khuẩn đảm bảo các hoạt động dạy và học. Đến sáng 11/4, trên địa bàn huyện Văn Bàn không ghi nhận thêm ca mắc mới.

Xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 khiến 50 người mắc tại trường Trung học cơ sở Khánh Yên, thị trấn Khánh Yên - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, ngay sau khi phát hiện chùm ca bệnh tại trường Trung học cơ sở Khánh Yên, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát dịch, thực hiện tốt mục tiêu giảm số ca mắc, tử vong do các bệnh truyền nhiễm, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn các tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm; sẵn sàng ứng phó với các tình huống do dịch bệnh gây ra.

Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn tăng cường triển khai phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch... Trung tâm kịp thời cập nhật, bổ sung các hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ các địa phương trong phòng, chống dịch; bảo đảm thuốc, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; tiếp tục tiêm phòng cho các đối tượng ngay sau khi nhận được vaccine.

Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn giao Phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo các trường học phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh nghi ngờ mắc bệnh, nhất là COVID-19; xử lý kịp thời các ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng, đặc biệt là đối với các trường có học sinh nội trú, bán trú.