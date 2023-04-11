Càng lớn tuổi càng ít cảm thấy khát nước, làm thế nào để uống nước hiệu quả?

Sức khỏe 11/04/2023 15:03

Lượng nước uống hàng ngày có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ sức khỏe, mức hoạt động và tuổi tác của từng cá nhân.

Có những người chỉ uống nước khi khát. Nếu bạn cảm thấy khát, thì đã quá muộn. Đây là bằng chứng cho thấy tình trạng thiếu độ ẩm đã diễn ra trong các tế bào và tim của cơ thể. 

Đặc biệt, khi chúng ta già đi, hệ thống thần kinh trung ương cảm nhận cơn khát sẽ kém đi và chúng ta uống ít nước hơn. 

Nước quan trọng như thế nào?

60-70% cơ thể chúng ta bao gồm nước, vì vậy nước đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì sự sống. Nước là yếu tố then chốt duy trì thành phần và chức năng của máu, tim, gan, cơ và tế bào. 

Cơ thể chúng ta cần duy trì độ ẩm đầy đủ để tăng khả năng miễn dịch và thải các chất cặn bã ra ngoài một cách thuận lợi. Khoảng 1 lít nước trở lên bị mất khỏi cơ thể mỗi ngày qua mồ hôi, hơi thở, nước tiểu và phân. 

Do đó, để cơ thể hoạt động bình thường, cần bổ sung lượng nước đã mất đi bằng cách uống các loại thực phẩm hoặc đồ uống có chứa nước.

Càng lớn tuổi càng ít cảm thấy khát nước, làm thế nào để uống nước hiệu quả? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày?

8 ly nước được gọi là lượng nước cần thiết mỗi ngày. Tuy nhiên, điều này không thể được xác định một cách thống nhất. Có một sự khác biệt lớn tùy thuộc vào tình trạng thể chất của từng cá nhân. 

Điều này có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ sức khỏe, mức độ hoạt động, tuổi tác và nơi bạn sinh sống. Nói chung, trọng lượng cơ thể (kg) x 30 (ml) lượng nước được khuyến nghị. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành khỏe mạnh uống từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày là đủ. Đó là khoảng 8 ly đối với ly thông thường.

Càng lớn tuổi càng ít cảm thấy khát nước, làm thế nào để uống nước hiệu quả? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Có nên uống cà phê hay trà xanh thay nước? 

Có nhiều người cảm thấy khó uống nước thường xuyên nên đôi khi thay thế bằng cà phê, trà, nước trái cây, v.v. Đồ uống chứa caffein như cà phê hoặc trà xanh có thể lấy đi nước khỏi cơ thể thông qua tác dụng lợi tiểu. Trong trường hợp nghiêm trọng, có nguy cơ xuất hiện các triệu chứng mất nước như nhức đầu, chóng mặt và yếu cơ. Nếu bạn không bị đói và niêm mạc dạ dày của bạn vẫn ổn, bạn có thể cân nhắc việc uống nước chanh. Những người uống cà phê nên để một cốc nước bên cạnh cốc cà phê của mình để bổ sung nước thường xuyên.

Càng lớn tuổi càng ít cảm thấy khát nước, làm thế nào để uống nước hiệu quả? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rối loạn giấc ngủ vậy có nên uống nước trước khi ngủ?

Uống nước trước khi đi ngủ là một vấn đề nan giải. Điều này là do bạn có thể thức dậy vào giữa đêm để đi vệ sinh. Tuy nhiên, đối với những người có sức khỏe mạch máu kém, việc uống nước và ngủ sẽ rất hữu ích ngay cả khi nó cản trở giấc ngủ. Điều này là do có nguy cơ hình thành cục máu đông hoặc tắc nghẽn mạch máu do máu trở nên kết dính vì thiếu nước khi ngủ. Đột quỵ (nhồi máu não - xuất huyết não) và bệnh tim (đau thắt ngực - nhồi máu cơ tim) nặng lên vào sáng sớm có liên quan đến điều này. Cần lưu ý rằng nước có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của máu, mạch máu não và hệ thống tim mạch.

Theo Kormedi

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