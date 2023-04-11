Những tác hại ‘chết người’ của việc ngủ trưa không đúng cách

Sức khỏe 11/04/2023 14:39

Ngủ trưa rất tốt cho sức khỏe, thế nhưng có nhiều mối nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe nếu không ngủ trưa hoặc ngủ trưa quá lâu.

Nếu bạn chợp mắt hơn 1 giờ, nguy cơ đột quỵ cao hơn 88%

Một nghiên cứu cho thấy những người ngủ trưa hơn một giờ có nguy cơ đột quỵ cao hơn 88% so với những người không ngủ trưa. Ngủ quá ít hoặc quá nhiều cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ. 

Trong số mới nhất của tạp chí Thần kinh học, một tạp chí quốc tế của Học viện Thần kinh học Hoa Kỳ, đã xuất bản một bài báo phân tích mối quan hệ giữa thói quen ngủ và đột quỵ ở 2243 bệnh nhân bị đột quỵ (nhồi máu não hoặc xuất huyết não) và 2253 bệnh nhân đối chứng không bị đột quỵ.

Kết quả là những người ngủ ít hơn 5 tiếng có tỷ lệ đột quỵ cao gấp 3 lần so với những người ngủ trung bình 7 tiếng và những người ngủ trên 9 tiếng có tỷ lệ này cao hơn gấp đôi. Ngoài ra, những người ngủ trưa hơn một giờ có nguy cơ đột quỵ tăng 88% so với những người không ngủ. 

Những người gặp vấn đề về hô hấp khi ngủ, chẳng hạn như ngáy và ngưng thở khi ngủ, có nguy cơ đột quỵ cao hơn 91%. Đặc biệt, những người bị ngưng thở khi ngủ có nguy cơ đột quỵ cao gần gấp ba lần.

Những tác hại ‘chết người’ của việc ngủ trưa không đúng cách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngủ trưa quá nhiều, tăng nguy cơ sa sút trí tuệ và bệnh tim mạch

Một bài báo đăng trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu (European Heart Journal-EHJ) cho thấy ngủ trưa hơn 1 tiếng, mặc dù bạn đã ngủ hơn 6 tiếng vào ban đêm, sẽ làm tăng nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân là hơn 30%, nguy cơ bệnh tim mạch tăng 34%. 

Một tạp chí học thuật của Viện Lão hóa Quốc gia và Hiệp hội Alzheimer (NIA-AA) cũng công bố một luận điểm rằng ngủ trưa quá nhiều là dấu hiệu báo trước của sự suy giảm nhận thức và có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Những giấc ngủ ngắn kéo dài dẫn đến các vấn đề về nhịp sinh học ngày và đêm, làm gia tăng tình trạng viêm nhiễm và tăng nguy cơ mắc bệnh.

Những tác hại ‘chết người’ của việc ngủ trưa không đúng cách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngủ trưa trong vòng 30 phú, giảm căng thẳng ngay cả khi bạn chỉ chợp mắt một lúc

Nếu bạn ngủ 6-8 tiếng vào ban đêm thì ngày hôm sau bạn nên chợp mắt trong vòng 20-30 phút. Một giấc ngủ ngắn sau bữa trưa có thể cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng. Nó có thể tăng hiệu quả công việc bằng cách tăng hoạt động của não. Ngay cả 5-10 phút chợp mắt hoặc nhắm mắt lại một lúc cũng có thể giúp giảm căng thẳng. 

Tuy nhiên, nếu bạn bị mất ngủ vào ban đêm, tốt hơn hết là không nên chợp mắt ngủ trưa. Điều này sẽ giúp bạn có một giấc ngủ ngon hơn vào buổi tối.

Những tác hại ‘chết người’ của việc ngủ trưa không đúng cách - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 Theo Kormedi

 

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