Thời gian ngủ ngắn dẫn đến ý nghĩ tự tử ở nam và trầm cảm ở nữ

Sức khỏe 11/04/2023 14:04

Ngủ ít làm tiềm ẩn nhiều nguy cơ về vấn đề sức khỏe. Thời gian ngủ càng ngắn dẫn đến ý nghĩ tự tử ở nam giới và trầm cảm ở nữ giới càng cao.

Nhóm nghiên cứu Lee Min-soo và Ha In-hyeok tại Viện Nghiên cứu Khớp và Cột sống của Bệnh viện Y học Jaseng Hàn Quốc đã tiến hành một nghiên cứu so sánh với 17.638 người trên 19 tuổi trả lời bảng câu hỏi về thời gian ngủ trong ‘Khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia’ từ năm 2010 đến năm 2012.

Thời gian ngủ ngắn dẫn đến ý nghĩ tự tử ở nam và trầm cảm ở nữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo nhóm nghiên cứu, khi đặt giá trị thời gian ngủ trung bình mỗi ngày là 1, thì suy nghĩ tự tử của nam và nữ lần lượt tăng 1,39 và 1,13 lần; trầm cảm lần lượt tăng 1,26 và 1,71 lần và căng thẳng lần lượt tăng 1,42 lần và 1,77 lần.

 

Nhóm nghiên cứu cho biết: "Đối với nam giới, sự mệt mỏi do thời gian ngủ ngắn làm suy giảm khả năng giải quyết vấn đề và giảm khả năng kiểm soát cảm xúc, từ đó dẫn đến hành vi bốc đồng. Nguyên nhân là do vùng dưới đồi gần tuyến yên ảnh hưởng trầm cảm”.

Thời gian ngủ ngắn dẫn đến ý nghĩ tự tử ở nam và trầm cảm ở nữ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các bệnh mãn tính như thoái hóa khớp, ung thư cũng cho thấy sự khác biệt rõ rệt theo thời gian ngủ ngắn. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết thêm: "Có một hạn chế là không thể điều chỉnh ảnh hưởng đối với sức khỏe tinh thần theo cơn đau do viêm xương khớp và thời điểm chẩn đoán ung thư bằng các biến số, vì vậy cần có thêm nghiên cứu”.

Thời gian ngủ ngắn dẫn đến ý nghĩ tự tử ở nam và trầm cảm ở nữ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhà nghiên cứu Lee Min-soo cho biết: “Xét đến xã hội hiện đại, nơi chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc đang giảm sút do căng thẳng và trầm cảm quá mức, tỷ lệ tự tử tăng cao thì chất lượng giấc ngủ và thời gian ngủ phù hợp là những cách quan trọng giúp cải thiện sức khỏe tinh thần”.

Nghiên cứu được công bố trên số tháng 12/2015 của BMC Public Health, một tạp chí y tế công cộng trực tuyến của Anh.

Theo Kormedi

Vì sức khỏe của bạn nhất định phải chú ý đến tư thế này khi đi xe đạp

Vì sức khỏe của bạn nhất định phải chú ý đến tư thế này khi đi xe đạp

Đạp xe là một hoạt động rất tốt cho sức khỏe. Thế nhưng tư thế sai không chỉ làm giảm hiệu quả của bài tập đạp xe mà còn dễ gây đau nhức hoặc chấn thương.

Xem thêm
Từ khóa:   thông tin sức khỏe thời gian ngủ tốt cho sức khỏe chu kỳ giấc ngủ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm