Cận cảnh loại bỏ đoạn ruột bị thủng của người phụ nữ do ăn táo quên nhằn hạt

Tin y tế 11/04/2023 15:24

Chiều 11/4, các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phẫu thuật thành công trường hợp thủng ruột do dị vật là hạt táo đỏ cứng chắc nhọn 2 đầu dài 2cm đâm thủng hai thành của quai ruột tổn thương

Theo thông tin Đời sống & Sức khỏe, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận bệnh nhân nữ N.T.L (67 tuổi, Hà Nội) vào viện trong tình trạng đau bụng, sốt. Qua khai thác người bệnh không có tiền sử bệnh lý đặc biệt, trước nhập viện 5 ngày bà L. hầm táo đỏ với tổ yến ăn, tuy nhiên bà đã ăn cả quả mà không... nhằn hạt.

Cận cảnh loại bỏ đoạn ruột bị thủng của người phụ nữ do ăn táo quên nhằn hạt - Ảnh 1
Bác sĩ Tào Minh Châu thăm khám lại cho người bệnh - Ảnh: Đời sống & Sức khỏe

Trước đó 3 ngày, bà L. có biểu hiện đau bụng, sốt. Người bệnh được gia đình đưa đi thăm khám, chụp chiếu tại một cơ sở y tế khác thấy có hình ảnh theo dõi dị vật ở ruột non. Người bệnh được chuyển khám cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức và được chẩn đoán thủng ruột do dị vật.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bà L được các bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu kịp thời bằng phương pháp phẫu thuật nội soi ổ bụng, qua đó xác định vị trí tổn thương ở ruột non do bị dị vật có đầu nhọn đâm thủng thành ruột. Tổn thương được các đoạn ruột xung quanh bọc lại.

Thông tin thêm Người Lao động, ThS.BS Tào Minh Châu – Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng kíp mổ đã tiến hành cắt đoạn ruột tổn thương, lấy dị vật, lập lại lưu thông tiêu hoá cho người bệnh. Dị vật được lấy ra là hạt táo đỏ cứng chắc nhọn 2 đầu dài 2cm đâm thủng hai thành của quai ruột tổn thương. Sau mổ 1 ngày, người bệnh tỉnh táo, mạch, huyết áp ổn định, không sốt, bụng đau nhẹ ở vị trí vết mổ và đã có thể ăn nhẹ.

Theo chia sẻ của ThS.BS Tào Minh Châu, ở người bệnh này, phẫu thuật nội soi đã phát huy được những ưu thế của nó như: giúp đánh giá xác định tổn thương ổ bụng, xử lý tốt, tránh đường mổ mở dài. Sau phẫu thuật người bệnh sẽ đỡ đau hơn, giảm nguy cơ nhiễm trùng vết mổ, có thể vận động được sớm sau mổ do đó sớm hồi phục hơn so với phương pháp mổ mở thông thường. Về hiệu quả lâu dài, vết mổ nội soi có tính thẩm mĩ cao, tránh được các biến chứng tắc ruột, dính ruột sau mổ như khi mổ mở.

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