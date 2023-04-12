Tình hình hiện tại của 'ổ dịch COVID-19' trong trường học ở Lào Cai

Sức khỏe 12/04/2023 11:08

Vào ngày 12/4, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã thông tin mới về trường hợp 52 ca mắc COVID-19 là giáo viên, học sinh, Trường THCS Khánh Yên.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào sáng ngày 12/4, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết: Đến thời điểm hiện tại, trường THCS Khánh Yên, huyện Văn Bàn đã không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19. Các ca nhiễm trước đó đã được sàng lọc và điều trị, một số cho cách ly và theo dõi tại nhà. Về cơ bản ổ dịch nơi đây đã được khống chế.

"Những học sinh nhiễm COVID-19 sẽ thực hiện cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Đối với những học sinh còn lại vẫn đến trường, các hoạt động dạy và học diễn ra bình thường trong điều kiện thực hiện việc đeo khẩu trang và khử khuẩn đảm bảo các hoạt động dạy và học", thầy Trần Văn Tẩy - Hiệu trưởng Trường THCS Khánh Yên thông tin thêm.

Tình hình hiện tại của 'ổ dịch COVID-19' trong trường học ở Lào Cai - Ảnh 1
Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, để ngăn chặn dịch lây lan, Trường THCS Khánh Yên đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường học, lớp học; cấp 600 khẩu trang y tế, 16 chai dung dịch sát khuẩn cho các lớp.

Các ca mắc COVID-19 được thực hiện cách ly tại gia đình và tham gia học trực tuyến. Nhà trường duy trì hoạt động giáo dục bình thường nhưng tạm dừng các hoạt động tập thể.

Ngoài ra, Trường THCS Khánh Yên, huyện Văn Bàn đã có công văn hỏa tốc về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm; sẵn sàng ứng phó với các tình huống do dịch bệnh gây ra

Theo Sở Y tế Lào Cai, tính từ đầu năm 2023 đến hết ngày 7/4/2023, toàn tỉnh chỉ ghi nhận 19 ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, ngày 8/4/2023, trên địa bàn huyện Văn Bàn ghi nhận 52 ca mắc COVID-19 tại trường THCS thị trấn Khánh Yên, trong đó có 32 trường hợp mắc lần 2, 20 trường hợp mắc lần 1, đa số các trường hợp mắc đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế ca mắc và tử vong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở Y tế theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch bệnh, thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ nhất; chủ động, tích cực tuyên truyền, xây dựng các kịch bản đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra.

Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các Trung tâm Y tế tăng cường công tác giám sát dịch bệnh tại nơi đông người, giám sát các khu công nghiệp, giám sát trường học…; kiểm soát tốt các ổ dịch, nhanh chóng khoanh vùng, dập tắt ổ dịch không để các ca bệnh lây lan rộng ra cộng đồng.

Chỉ đạo các bệnh viện tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh mắc COVID-19 đặc biệt các trường hợp nặng, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong ở người do dịch bệnh. Tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới, tránh tình trạng quá tải bệnh viện...

Lào Cai: Phát hiện 50 ca mắc COVID-19 tại một trường trung học

Lào Cai: Phát hiện 50 ca mắc COVID-19 tại một trường trung học

Vào ngày 11/4, lãnh đạo UBND huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết địa phương này đã xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 khiến 50 người mắc tại trường Trung học cơ sở Khánh Yên, thị trấn Khánh Yên.

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Từ khóa:   bệnh dịch covid 19 covid-19 Ổ dịch COVID-19 trong trường học ở Lào Cai

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