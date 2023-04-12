Nghệ An: Bé gái 13 tuổi rơi vào hôn mê sâu vì mắc bệnh tiểu đường

Sức khỏe 12/04/2023 13:43

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bệnh nhi Đ.T.P.L. (13 tuổi, sống ở huyện Yên Thành) nhập viện trong tình trạng hôn mê, khó thở, mạch và huyết áp không đo được.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng 12/4, theo thông tin từ Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Sản nhi Nghệ An), các bác sĩ vừa kịp thời cấp cứu thành công bệnh nhi Đ.T.P.L (13 tuổi, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) hôn mê sau, nguy kịch do mắc bệnh đái tháo đường.

Cụ thể, ngày 16/3 trước đó, L. được đưa vào viện với các triệu chứng hôn mê, khó thở, mạch, huyết áp không thể đo được. Người nhà bệnh nhân cho biết một tháng trở lại đây, em giảm cân rất nhanh, thường xuyên mệt mỏi, tiểu tiện liên tục, nhưng chưa đi khám.

Qua thăm khám, tiến hành làm xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc giảm thể tích, toan ceton do đái tháo đường. Tình trạng bệnh nhân nguy kịch, gia đình rất lo lắng nên nhiều lần xin chuyển tuyến trên điều trị tiếp. Tuy nhiên, do bệnh nhân đang thở máy, duy trì nhiều loại vận mạch, đánh giá nguy cơ không an toàn trên đường vận chuyển, các bác sĩ đã giải thích và ổn định tinh thần cho gia đình bệnh nhi tiếp tục tin tưởng và an tâm điều trị tại khoa. 

Sau 6 ngày thở máy, điều chỉnh đường huyết và insulin, tình trạng bệnh nhân dần cải thiện, được chuyển điều trị y học cổ truyền kết hợp chuyên ngành nội tiết.

Nghệ An: Bé gái 13 tuổi rơi vào hôn mê sâu vì mắc bệnh tiểu đường - Ảnh 1
Các bác sĩ thực hiện điều trị cho bệnh nhân Đ.T.P.L. - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Zing, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thông tin thêm, nhiều người thường cho rằng bệnh đái tháo đường là bệnh lý của người lớn. Nhưng trên thực tế, đái tháo đường có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào và có xu hướng gia tăng ở trẻ em.

Các bác sĩ cho biết đái tháo đường là tình trạng đường máu tăng cao, cụ thể đường máu lúc đói trên 7 mmol/l và sau ăn trên 11 mmol/l. Đái tháo đường có hai type phổ biến là type 1 và type 2. Tuy nhiên, trẻ em chủ yếu mắc đái tháo đường type 1 hay còn gọi là đái tháo đường phụ thuộc insulin, do tuyến tụy không còn khả năng sản xuất đủ insulin.

Các triệu chứng đái tháo đường ở trẻ em là khát nước, uống nhiều nước, đi tiểu nhiều, tiểu đêm thường xuyên, sụt cân, mệt mỏi và thay đổi cảm xúc. Vì vậy, bệnh viện khuyến cáo nếu phát hiện trẻ có các biểu hiện như trên, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc xảy ra.

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