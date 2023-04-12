Số ca COVID-19 tăng cao đột biến: Bộ Y tế khuyến cáo

Tin y tế 12/04/2023 12:31

Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy số ca Covid-19 mới tăng mạnh, Hà Nội ghi nhận 263 ca mắc.

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, ngày 11/4, nước ta ghi nhận thêm 183 ca mắc Covid-19. So với ngày 10/4, số ca mắc mới tăng hơn 60%. Đây cũng là số lượng người mắc mới trong ngày cao nhất cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Số ca mắc có xu hướng tăng trở lại bắt đầu từ ngày 3/4 (40 ca), sau đó tăng gấp đôi vào ngày 7/4 và vượt ngưỡng 100 vào ngày 8/4 (122 ca).

Trước đó, kể từ đầu năm nay đến cuối tháng 3, số ca mắc mới dao động ở mức thấp, dưới mức 100 ca/ngày. Thậm chí, một số thời điểm, số ca mắc dưới mức 10 ca/ngày.

Cũng theo báo cáo từ Bộ Y tế, dù số ca mắc mới tăng mạnh nhưng lượng bệnh nhân nặng thấp (chỉ có 10 người đang phải thở oxy), không có thêm trường hợp tử vong.

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Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: VietNamNet

Tuy nhiên, theo phản ánh từ một số bệnh viện ở Hà Nội, tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp hơn.

Bác sỹ Nguyễn Trọng Hưng, Phó đơn nguyên Truyền nhiễm (Bệnh viện Thanh Nhàn) thông tin trên TTXVN cho biết, tháng 3/2023, Bệnh viện chỉ ghi nhận 25 người mắc COVID-19. Tuy nhiên, chỉ 10 ngày đầu tháng 4/2023, con số này đã tăng gấp 3 lần với 75 bệnh nhân. Nguyên nhân số ca mắc gia tăng đột biến có thể do người dân đã bỏ qua tiêm phòng COVID-19. Vì vậy, để phòng bệnh, người dân cần tuân thủ đeo khẩu trang ở nơi công cộng, giữ khoảng cách và tiêm phòng COVID-19 đầy đủ.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, trước tình hình trên, Trung tâm, các địa phương và đơn vị chức năng cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình dịch để xử lý kịp thời, hiệu quả. Trung tâm tiếp tục triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho các nhóm đối tượng: Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và người từ 18 tuổi trở lên có chỉ định tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Số ca COVID-19 tăng cao đột biến: Bộ Y tế khuyến cáo - Ảnh 2
Các ca bệnh COVID-19. Ảnh: TTXVN

Hiện nay, thời tiết đang chuyển mùa, nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh phát triển và gia tăng như: tay chân miệng, thủy đậu, sốt xuất huyết, sởi, tiêu chảy cấp, viêm não Nhật Bản… Bên cạnh đó, các dịch bệnh nguy hiểm như cúm A(H7N9), A(H5N6), Marburg… cũng tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập.

Để phòng, chống lây lan dịch bệnh, các chuyên gia khuyến cáo, người dân phải chú ý các vấn đề dự phòng như đeo khẩu trang ở nơi nguy cơ cao, nơi công cộng, phải rửa tay khử khuẩn thường xuyên, hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ... Những người có triệu chứng cần chủ động phòng bệnh cho người khác. Các nhóm đối tượng cần tiêm đầy đủ vaccine theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

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Từ khóa:   Covid-19 dịch COVID-19 Hà Nội

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