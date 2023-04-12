Sau ba ngày tân trang, người phụ nữ gặp biến chứng phải nhập viện.

Theo bác sĩ Phạm Duy Linh, khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thông tin trên VnExpress, âm đạo của bệnh nhân bị cắt thu hẹp quá mức dẫn đến biến dạng, có nhiều khối máu tụ, rỉ máu vết thương. "Bệnh nhân có nguy cơ sốc do mất máu, vùng kín đè dập không thể hồi phục nếu không được can thiệp kịp thời", bác sĩ nói. Các bác sĩ phẫu thuật lần nữa lấy hết máu tụ, đốt cầm máu tại các vị trí mạch máu xuất huyết, sau đó khâu thẩm mỹ bằng chỉ tự tiêu. Tiên lượng người bệnh sẽ mất nhiều tháng để hồi phục hoàn toàn.

Bệnh nhân cho biết sau khi sinh hai con, âm đạo giãn rộng, tự ti nên muốn thu hẹp. Chị chọn thực hiện tại spa do chi phí thấp, và nghĩ đây là thủ thuật đơn giản. Bệnh nhân chi tiền thu hẹp vùng kín. Ảnh: Internet Thông tin trên Báo Lao Động, theo bác sĩ, Âm đạo là một ống cơ mạc có thể co giãn thay đổi kích thước. Nghiên cứu của thế giới trên phụ nữ chưa mang thai cho thấy chiều dài âm đạo bình thường 4 đến 7,5 cm, khi được kích thích có thể tăng 10,8 đến 12 cm.

Thực tế, cảm giác âm đạo bị giãn rộng không phải do kích thước thay đổi mà là sự kém đàn hồi của thành âm đạo, giảm chất lượng các lớp cơ. Tình trạng này phổ biến ở phụ nữ mang thai và sinh con, lão hóa, suy giảm nồng độ estrogen, bệnh tật hoặc chấn thương. Bác sĩ khuyến cáo thẩm mỹ vùng kín là nhu cầu làm đẹp chính đáng, song cần lựa chọn phương pháp thông minh, thực hiện ở cơ sở uy tín. Trước khi phẫu thuật, người bệnh cần phải khám tất cả bệnh lý để điều trị phối hợp, ví dụ như són tiểu, sa sinh dục, sa bàng quang, sa tử cung, sa âm đạo. Bệnh nhân nhập viện điều trị. Ảnh: VnExpress Sau thủ thuật, cần ăn nhiều rau, hoa quả tươi tránh táo bón. Không uống rượu bia, thuốc lá, không dùng các chất kích thích để vết mổ nhanh hồi phục. Nếu vết thương có dấu hiệu bất thường như đau, sưng, nên đến bệnh viện kiểm tra. Cũng theo bác sĩ, tai biến có thể gặp trong ca phẫu thuật vùng kín là sốc thuốc, sốc phản vệ, mất máu. Phụ nữ nên đợi từ 9 tháng đến một năm sau sinh, tử cung co lại và ổn định, tầng sinh môn đã được co hồi, mới tân trang vùng kín.

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