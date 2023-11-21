Một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng những người trung niên có nhiều mỡ nội tạng ở bụng có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn.

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Washington tại St. Louis, Mỹ, cho biết họ thu được những kết quả này bằng cách kiểm tra mối quan hệ giữa chỉ số khối cơ thể (BMI), tình trạng béo phì, tình trạng kháng insulin, mỡ nội tạng và tuổi não ở 54 người trung niên khỏe mạnh.

Nghiên cứu được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội X-quang Bắc Mỹ (RSNA).

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ số BMI trung bình của những người tham gia nghiên cứu là 32 và không có vấn đề gì về nhận thức. Nhóm nghiên cứu đã đo lượng mỡ dưới da, mỡ nội tạng thông qua chụp cộng hưởng từ (MRI) ổ bụng; đo độ dày của vỏ não thông qua chụp cộng hưởng từ (MRI) não và đo các protein amyloid và protein tau trong não thông qua chụp cắt lớp phát xạ positron (PET).

Mỡ bụng ở tuổi trung niên phần lớn là do mỡ nội tạng gây ra. Nếu mỡ nội tạng tích tụ quá mức, nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim và bệnh chuyển hóa sẽ tăng lên.

Vỏ não thực hiện các chức năng như trí nhớ, sự tập trung và suy nghĩ, chức năng của vùng này suy yếu ở bệnh Alzheimer. Protein amyloid và protein tau được biết là gây ra bệnh Alzheimer.

Ảnh minh họa: Internet

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mỡ nội tạng càng dày so với mỡ dưới da thì lượng amyloid được phát hiện trong não càng lớn, nguy cơ mắc bệnh Alzheimer tăng lên. Xu hướng này dễ nhận thấy ở nam giới hơn ở phụ nữ. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn phát hiện ra rằng càng có nhiều chất béo nội tạng thì càng dễ bị viêm màng não.

Bệnh Alzheimer ở ​​độ tuổi trung niên được chẩn đoán bằng protein não Kết quả của một nghiên cứu mới cho thấy bệnh Alzheimer khởi phát sớm, xảy ra ở người trung niên ở độ tuổi 50 và 60, có thể được chẩn đoán bằng hình ảnh protein não.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghien-cuu-moi-cho-thay-nguoi-trung-nien-nhieu-mo-noi-tang-co-nguy-co-mac-benh-alzheimer-cao-632156.html