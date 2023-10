Các triệu chứng của bệnh Alzheimer khởi phát sớm bắt đầu ở độ tuổi 50 và 60. Tác động đáng kể đến công việc, gia đình và đời sống xã hội của bệnh nhân, đồng thời tạo gánh nặng xã hội và gia đình lớn hơn so với bệnh Alzheimer ở ​​tuổi già nói chung.

Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra sự phân bố và nồng độ protein amyloid và protein tau trong não của 321 bệnh nhân Alzheimer khởi phát sớm và 87 người bình thường từ năm 2018 đến năm 2022 bằng cách sử dụng hình ảnh PET.

Ảnh minh họa: Internet

Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng protein tau được phân bổ ở một vùng rộng lớn hơn trong não ở nhóm bệnh nhân Alzheimer khởi phát sớm so với những bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ khởi phát sớm (không phải bệnh Alzheimer) và người bình thường. Các nhà nghiên cứu tin rằng lý do khiến bệnh Alzheimer khởi phát sớm có mức độ mất chức năng lâm sàng cao là do sự phân bố rộng rãi của protein amyloid và protein tau.

Giáo sư Jo Han-na cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ có thể cung cấp chẩn đoán, chiến lược điều trị và hướng dẫn chính xác hơn cho những bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer khởi phát sớm trong tương lai”.