Bệnh Alzheimer ở ​​độ tuổi trung niên được chẩn đoán bằng protein não

Sức khỏe 27/10/2023 09:27

Kết quả của một nghiên cứu mới cho thấy bệnh Alzheimer khởi phát sớm, xảy ra ở người trung niên ở độ tuổi 50 và 60, có thể được chẩn đoán bằng hình ảnh protein não.

Nhóm nghiên cứu của giáo sư Jo Han-na tại Bệnh viện Gangnam Severance của Đại học Yonsei (Hàn Quốc) cho biết rằng họ đã phát hiện ra manh mối giúp tăng độ chính xác trong chẩn đoán sớm bệnh Alzheimer khởi phát sớm thông qua hình ảnh protein amyloid và protein tau chụp cắt lớp phát xạ positron (PET) thông qua nghiên cứu chung với các nhà nghiên cứu tại trường Đại học của California, San Francisco (Mỹ). 

Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Alzheimer's & Dementia.

Bệnh Alzheimer ở ​​độ tuổi trung niên được chẩn đoán bằng protein não - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết bệnh nhân Alzheimer phát triển các triệu chứng ở tuổi già, sau 65 tuổi. Khoảng 10% bệnh nhân phát triển các triệu chứng sớm hơn thời điểm này, được gọi là "bệnh Alzheimer khởi phát sớm (EOAD)".

Các triệu chứng của bệnh Alzheimer khởi phát sớm bắt đầu ở độ tuổi 50 và 60. Tác động đáng kể đến công việc, gia đình và đời sống xã hội của bệnh nhân, đồng thời tạo gánh nặng xã hội và gia đình lớn hơn so với bệnh Alzheimer ở ​​tuổi già nói chung.

Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra sự phân bố và nồng độ protein amyloid và protein tau trong não của 321 bệnh nhân Alzheimer khởi phát sớm và 87 người bình thường từ năm 2018 đến năm 2022 bằng cách sử dụng hình ảnh PET. 

Bệnh Alzheimer ở ​​độ tuổi trung niên được chẩn đoán bằng protein não - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng protein tau được phân bổ ở một vùng rộng lớn hơn trong não ở nhóm bệnh nhân Alzheimer khởi phát sớm so với những bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ khởi phát sớm (không phải bệnh Alzheimer) và người bình thường. Các nhà nghiên cứu tin rằng lý do khiến bệnh Alzheimer khởi phát sớm có mức độ mất chức năng lâm sàng cao là do sự phân bố rộng rãi của protein amyloid và protein tau. 

Giáo sư Jo Han-na cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ có thể cung cấp chẩn đoán, chiến lược điều trị và hướng dẫn chính xác hơn cho những bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer khởi phát sớm trong tương lai”.

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Nhóm nghiên cứu hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ được sử dụng trong tương lai để ngăn ngừa và phát triển các phương pháp điều trị chứng mất trí nhớ Alzheimer.

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