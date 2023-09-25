Bệnh Alzheimer là một chứng rối loạn não ảnh hưởng đến trí nhớ của người bệnh và dẫn đến lú lẫn. Nếu không được phát hiện, nó có thể ảnh hưởng đến các khả năng trí tuệ của một người như học tập, lý luận, giải quyết vấn đề, ra quyết định và khả năng chú ý. Chính bởi vậy, việc biết các dấu hiệu ban đầu của bệnh Alzheimer để tránh sự tiến triển của bệnh là vô cùng quan trọng. Vậy cụ thể là những dấu hiệu nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về 8 dấu hiệu sớm của bệnh Alzheimer bạn không nên bỏ qua ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Gần đây bạn có hay quên đồ không? Nếu bạn quên nhiều thứ hoặc gặp khó khăn trong việc ghi nhớ thông tin mới, bạn có thể có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Sự quên lãng làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày là dấu hiệu sớm của bệnh Alzheimer. Vì vậy, đừng để nó vô tình trôi đi vào lần tới khi bạn quên những thông tin đã học, những ngày tháng hoặc sự kiện quan trọng.

2. Gặp khó khăn với những công việc quen thuộc

Bạn có gặp khó khăn trong việc thực hiện thói quen hàng ngày hoặc quên rằng bạn cần chuẩn bị một thỏa thuận hoặc thực hiện một nhiệm vụ nhất định không? Bạn nên tự kiểm tra xem mình có gặp khó khăn khi thực hiện các công việc hàng ngày như nấu ăn, quản lý tài chính,...không nhé!

3. Nhầm lẫn về thời gian và địa điểm

Mất dấu thời gian, ngày tháng và mùa đều là những dấu hiệu cho thấy bạn có thể có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Một số người thậm chí có thể không nhớ họ đang ở đâu hoặc làm thế nào họ đến được đó - đây là những dấu hiệu nghiêm trọng hơn của bệnh.

4. Đặt đồ vật không đúng chỗ

Bạn có quên nơi bạn để đồ đạc của mình không? Bạn có đặt chúng ở những nơi không nên ở không? Chà, đặt đồ vật ở những nơi khác thường và không thể tìm lại nơi bạn đã cất giữ cũng là một dấu hiệu của bệnh Alzheimer.

5. Tâm trạng thất thường

Những thay đổi về tâm trạng hoặc tính cách là một dấu hiệu khác của bệnh Alzheimer. Biểu hiện tâm trạng thất thường, trở nên bối rối, nghi ngờ, lo lắng hoặc dễ buồn bã là một số biểu hiện tâm trạng thất thường mà bạn có thể gặp phải. Những thói quen của bạn có thể bị gián đoạn.

6. Khả năng phán đoán kém

Dù liên quan đến tiền bạc hay vệ sinh cá nhân, nếu bạn gặp khó khăn khi đưa ra quyết định, bạn cần tham khảo ý kiến ​​bác sĩ. Mặc dù đây là triệu chứng sớm của bệnh Alzheimer nhưng nó cũng có thể là dấu hiệu của các bệnh khác. Hãy chắc chắn rằng bạn cũng nói chuyện với bác sĩ của mình.

7. Gặp vấn đề về ngôn ngữ

Bạn có cảm thấy khó khăn khi lặp lại một điều đã được nghe? Bạn có thấy khó khăn khi tham gia một cuộc trò chuyện không? Những người có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer hoặc mắc bệnh này có nhiều khả năng quên nói đúng từ, gặp khó khăn trong việc theo dõi hoặc tham gia cuộc trò chuyện , hoặc khi nhớ về các chi tiết của vấn đề.

8. Những thay đổi về tính cách

Bạn có đang cư xử theo cách mà bạn thường không làm không? Qua thời gian, tính cách có thể thay đổi một cách tinh vi. Tuy nhiên, một người mắc chứng sa sút trí tuệ có thể trải qua những thay đổi rõ rệt hơn về tính cách và có thể trở nên bối rối, nghi ngờ hoặc sống nội tâm. Các thay đổi khác có thể là mất hứng thú hoặc lo lắng.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp chi tiết về 8 dấu hiệu sớm của bệnh Alzheimer bạn không nên bỏ qua. Nếu bạn đang gặp một trong những dấu hiệu trên, thì đừng ngần ngại tìm tới lời khuyên và chuẩn đoán từ các chuyên gia y tế nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.