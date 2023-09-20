Theo Viện Y tế Quốc gia (NIH), tập thể dục ở mức độ vừa phải đến mạnh mẽ một cách thường xuyên, sẽ giúp tăng cường sức mạnh cơ tim. Khi làm như vậy, bạn sẽ cải thiện được khả năng bơm máu đi khắp cơ thể của tim. Và khi trái tim của bạn hoạt động ở trạng thái tốt nhất, một lượng máu lớn hơn sẽ đến cơ bắp của bạn và mức oxy trong máu sẽ tăng lên.

Bạn có biết rằng trung bình trái tim đập khoảng 2,5 tỷ lần trong suốt cuộc đời? Cơ quan này hoạt động cực kỳ chăm chỉ hàng ngày và điều quan trọng là bạn cần phải đối xử với nó bằng thật nhiều tình yêu và sự quan tâm. Điều đó bao gồm việc tuân theo các thói quen tốt cho tim như ăn uống lành mạnh, tập thể dục, không hút thuốc và cố gắng giảm thiểu căng thẳng. Đi vào chi tiết hơn, hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá về 7 mẹo tập thể dục để tăng cường sức khỏe tim mạch ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Top 7 mẹo tập thể dục để tăng cường sức khỏe tim mạch

1. Vận động hàng ngày

Các chuyên gia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập thể dục hàng ngày: "Chỉ cần thực hiện! Dù tập thể dục bao nhiêu cũng tốt hơn là không hoạt động gì cả. Việc chuyển từ ngồi lì sang hoạt động dù ở mức độ khiêm tốn cũng có thể làm giảm đáng kể bệnh tim."

Một số cách tuyệt vời để cải thiện thói quen của bạn bao gồm đỗ xe xa hơn để có thêm bước khi chạy việc vặt, đạp xe vào thị trấn (nếu bạn sống đủ gần) và dắt chó đi dạo thêm vài bước! Bạn thậm chí có thể đầu tư vào một tấm đệm đi bộ dưới gầm bàn nếu làm việc ở nhà và đeo một số tạ ở mắt cá chân để đốt cháy thêm calo. Hãy sáng tạo vì có vô số khả năng khi bạn bổ sung thêm hoạt động thể chất trong ngày.

2. Thực hiện một số bài tập aerobic

Có rất nhiều sự lựa chọn khi bổ sung các bài tập aerobic vào ngày của bạn như: Di chuyển cơ thể của bạn bằng cách đi bộ, đạp xe, khiêu vũ, chèo thuyền,...đều là những bài tập giúp giảm huyết áp và cải thiện lượng cholesterol của bạn.

Và nghiên cứu đã chứng minh lợi ích của hình thức tập thể dục này! Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, những bệnh nhân bị suy tim đã tăng cường sức khỏe và chất lượng cuộc sống bằng cách thực hiện các bài tập aerobic (đạp xe hoặc đi bộ) ba đến năm lần một tuần trong thời gian ba năm.

3. Thực hiện rèn luyện sức mạnh

Bạn có thể đã biết việc kết hợp rèn luyện sức mạnh vào thói quen của mình là rất quan trọng nếu muốn có một cuộc sống lâu dài, khỏe mạnh, đặc biệt là khi nói đến việc xây dựng và duy trì khối lượng cơ bắp. Nhưng bạn có biết về mối liên hệ giữa rèn luyện sức mạnh và sức khỏe tim mạch của bạn không?

Một số nghiên cứu phản ánh rằng nâng tạ có thể bảo vệ bạn khỏi bệnh tim nhiều hơn so với các bài tập tim mạch. Trên thực tế, theo nghiên cứu của Đại học bang Iowa, việc dành ít hơn một giờ mỗi tuần để nâng tạ có thể làm giảm nguy cơ bị đột quỵ hoặc đau tim tới 40% đến 70%!

Bên cạnh đó, tập luyện sức mạnh còn có thể giúp cải thiện lượng cholesterol và đặc biệt quan trọng để giúp duy trì lượng đường trong máu khỏe mạnh — điều này có nhiều tác dụng quan trọng về sau.

4. Giảm căng thẳng thông qua tập thể dục

Tham gia hoạt động thể chất mỗi ngày là một cách tuyệt vời để giảm bớt căng thẳng. Cụ thể, căng thẳng không chỉ là nguyên nhân gây ra bệnh cao huyết áp mà còn gây ra các biến cố cấp tính như đau tim. Quan trọng nhất, căng thẳng còn có thể khiến bạn kém chú ý và ít tập trung vào sức khỏe của bản thân. Điều đó có thể khiến bạn ăn sai cách, ăn quá nhiều hoặc uống quá nhiều.

5. Quản lý cân nặng

Đạt và duy trì cân nặng lành mạnh là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể trao tặng cho trái tim mình. Bởi theo UCSF Health, thừa cân có liên quan đến cholesterol trong máu cao hơn, bệnh tiểu đường và huyết áp. Vì vậy, hãy lựa chọn một lối sống lành mạnh và một chế độ ăn uống hợp lý, để đảm bảo về cân nặng của mình nhé!

6. Đi bộ nhiều hơn

Bạn không cần phải tham gia phòng tập thể dục hoặc thực hiện một thói quen tập thể dục quá phức tạp để tăng cường sức khỏe tim mạch. Đơn giản chỉ cần thực hiện một số bước mỗi ngày thì đã là một cách tập thể dục tuyệt vời. Điều tuyệt vời nhất của việc đi bộ. Các chuyên gia khuyên bạn nên dành một giờ đi bộ mỗi ngày để thu được những lợi ích sức khỏe tuyệt vời nhất nhé.

7. Hãy nhớ rằng không có bài tập nào là “đúng” hay “sai”

Đừng quá khắt khe với bản thân - và hãy vui vẻ với bất kỳ hoạt động thể chất nào bạn chọn. Xét cho cùng, theo các chuyên gia: Không có bài tập đúng hay sai. Hãy làm những gì bạn thích. Nếu bạn thích đi xe đạp, hãy đạp xe. Nếu bạn thích đi bộ đường dài, hãy đi bộ đường dài. Nếu bạn thích tập yoga hoặc Pilates— hãy làm điều đó. Phối hợp các loại hình này với nhau cũng là một điều lý tưởng.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 7 mẹo tập thể dục để tăng cường sức khỏe tim mạch. Với những mẹo nhỏ nhưng hữu ích này, sức khỏe tim mạch của bạn sẽ được cải thiện và bảo vệ tốt nhất nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.