Chuyên gia tiết lộ 6 mẹo giảm cân nhanh hơn sau tuổi 40

Giảm cân có thể là một quá trình khó khăn khi bạn già đi. Trên thực tế, sau khi bạn bước sang tuổi 30, cơ thể bạn sẽ phải chịu đựng những thay đổi khiến việc tăng cân trở nên dễ dàng hơn nhiều và việc giảm cân trở nên khó khăn hơn. Bạn sẽ mất đi cơ bắp săn chắc một cách tự nhiên, điều này rất quan trọng để đốt cháy chất béo và quá trình trao đổi chất của bạn sẽ thay đổi, và nó sẽ không dừng lại ở đó. Theo các chuyên gia, phụ nữ có thể nhận thấy vòng eo của họ bắt đầu to ra sau khi mãn kinh khi lượng mỡ trong cơ thể thường tập trung ở phần giữa. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm những lời khuyên tốt nhất để giảm cân nhanh hơn sau tuổi 40 , hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Việc thêm gia vị sẽ làm tăng thêm sự đa dạng cho việc luân chuyển bữa ăn và thói quen giảm cân của bạn. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bạn thêm gia vị gia vị và thảo mộc vào món ăn tại nhà và bạn sẽ "thêm gia vị cho ngọn lửa trao đổi chất của mình".

Cụ thể, có hai cách để hưởng lợi - trước tiên hãy chọn các loại gia vị sinh nhiệt đã được chứng minh là làm tăng tỷ lệ trao đổi chất, chẳng hạn như hạt tiêu đen, cũng như hạt tiêu cay, có chứa capsaicin và đã được chứng minh là có tác dụng giảm cân. Mặc dù lợi ích về trao đổi chất còn khiêm tốn, nhưng nghiên cứu cho thấy các loại gia vị và thảo mộc cũng chứa các hợp chất chống viêm mạnh, đặc biệt quan trọng khi bạn già đi, vì tình trạng viêm khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn.

Nhìn chung, khía cạnh chống viêm của gia vị và thảo mộc giúp cải thiện cách thức hoạt động của cơ thể, điều này có thể tăng hiệu quả trao đổi chất đồng thời mang lại thêm hương vị cho bữa ăn tự làm của bạn. Các chuyên gia cũng khuyên bạn nên thêm húng quế, gừng, nghệ, rau mùi tây, hương thảo, ngò, thì là, hạt tiêu đen và bất kỳ loại thảo mộc và gia vị bổ sung nào mà bạn ưa thích để thay thế các loại nước sốt giàu calo, đậm đặc.

2. Bổ sung thêm các nguồn protein

Có sẵn đồ ăn nhẹ và thực phẩm chứa protein để thêm vào bữa ăn của bạn là một ý tưởng thông minh khi giảm cân.

Cụ thể, protein không chỉ cần thiết để giúp bạn cảm thấy no mà còn giúp ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa việc dẫn đến tăng hormone béo bụng - cortisol. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng chế độ ăn giàu protein hơn có thể giúp giảm cân và giúp ngăn ngừa hội chứng chuyển hóa, hội chứng này càng trở nên quan trọng hơn sau tuổi 40 khi lượng đường trong máu trở nên khó điều chỉnh hơn.

Hãy đặt mục tiêu có tối thiểu 20 gram protein trong mỗi bữa ăn, bằng việc thêm một quả trứng hoặc một ít sữa chua Hy Lạp vào bột yến mạch, hoặc đậu phụ hoặc thịt gà vào cơm.

3. Ưu tiên thực phẩm hỗ trợ tiêu hóa

Khi bạn già đi, các enzyme tiêu hóa của cơ thể bắt đầu suy giảm một cách tự nhiên, khiến việc phân hủy carbs, protein và chất béo cũng như khó hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết để giữ cho cơ thể hoạt động hiệu quả và quá trình trao đổi chất diễn ra suôn sẻ.

Để đảm bảo quá trình trao đổi chất của bạn hoạt động hiệu quả và tối đa hóa lượng chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ, hãy nhai thức ăn một cách chậm rãi và kỹ lưỡng. Ngoài ra, hãy cân nhắc việc bắt đầu bữa ăn với các loại rau có màu xanh đắng như cải xoong, rau chân vịt và rau bồ công anh để kích hoạt các enzym tiêu hóa của bạn. Đồng thời, các chuyên gia cũng khuyên bạn nên thêm một thìa giấm táo vào 8 ounce nước để uống trước bữa ăn.

4. Nhâm nhi tách trà xanh

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết: Trà xanh là một trong số ít thực phẩm đã được chứng minh là giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo và chất béo hơn nhờ vào 'catechin EGCG mạnh mẽ, hoạt động song song với' caffeine, để kích hoạt chất béo. Phụ nữ trên 40 tuổi thường phàn nàn rằng quá trình trao đổi chất của họ bị ảnh hưởng và trà xanh có thể giúp bù đắp điều đó. Bởi các chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp chống lại tổn thương do oxy hóa, giảm viêm, điều này rất quan trọng khi giảm cân, vì tình trạng viêm khiến việc giảm cân khó khăn hơn.

Hãy biến việc uống trà xanh thành một trong những thói quen lành mạnh hàng ngày của bạn. Và nếu bạn muốn tăng cường tác dụng của trà xanh, hãy chọn matcha, loại matcha giúp "cô đặc" EGCG, vì thân và lá được nghiền thành một phần của trà.

5. Hãy thử nhịn ăn giữa các bữa ăn

Khi bạn không tiêu hóa và chuyển hóa thức ăn, bạn sẽ không kích thích giải phóng insulin, một loại hormone đẩy đường ra khỏi máu và ngăn chặn quá trình đốt cháy chất béo. Chỉ cần tránh ăn vặt giữa các bữa ăn, bạn sẽ tạo cơ hội cho cơ thể đốt cháy chất béo, điều này càng trở nên quan trọng hơn theo tuổi tác.

Cắt bỏ đồ ăn nhẹ trong ngày của bạn là một cách tuyệt vời để bắt đầu, vì nhiều lựa chọn ăn nhẹ phổ biến đang chứa quá nhiều calo, đường và chất béo. Một mẹo hữu ích có thể giúp bạn tránh phải dùng tới ngăn đồ ăn nhẹ là đảm bảo bữa ăn bạn ăn đầy đủ — hay còn gọi là giàu chất xơ và protein. Hãy nghĩ đến các loại rau không chứa tinh bột, cùng với nửa cốc carbs lành mạnh để thúc đẩy lượng đường trong máu ổn định và khiến bạn cảm thấy no. Nếu bạn cảm thấy muốn ăn vặt, hãy chọn những món ăn lành mạnh như rau củ chiên giòn, loại rau này có lượng calo thấp và nhiều chất dinh dưỡng.

6. Sử dụng bình đựng nước bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ

Hãy thay đổi chai nước bằng nhựa bằng các vật liệu hộp bằng thép không gỉ và thủy tinh. Tại sao lại như vậy? Chà, mối liên hệ giữa nhựa và việc giảm cân có thể làm bạn ngạc nhiên đấy!

Hầu hết mọi người không nhận ra rằng có mối liên hệ giữa việc già đi, bao bì nhựa và việc đấu tranh để giảm mỡ trong cơ thể, nhưng khi chúng ta già đi, khả năng tiếp xúc với các hóa chất độc hại trong đời của chúng ta tiếp tục tăng lên. Cụ thể, những hóa chất này là chất gây rối loạn nội tiết và được gọi là chất béo phì là có lý do chính đáng - chúng tàn phá cơ thể và gây viêm nhiễm, khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn và dễ tăng cân hơn.

Đã đến lúc đầu tư vào một chai nước bằng thép không gỉ cùng với hộp đựng bằng thủy tinh. Và nếu bạn cần hâm nóng đồ ăn mang về, hãy chuyển đồ ăn từ hộp nhựa sang đĩa trước khi thực hiện.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp chi tiết về 6 mẹo giảm cân nhanh hơn sau tuổi 40 được các chuyên gia chia sẻ. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!