Hành trình tìm kiếm vòng eo thon gọn hơn đôi khi giống như việc bạn đang đi lang thang trong mê cung mà không có bản đồ. Và với tất cả những thông tin mâu thuẫn trên mạng, việc thành công có được vòng hai săn chắc có thể hết sức khó hiểu. Nhưng đừng nản lòng. Bạn không cần phải áp dụng chế độ ăn keto, nhạt, thuần chay, ăn chay, ăn thịt hoặc bất kỳ chế độ ăn kiêng thịnh hành mới nhất nào để giảm cân . Thay vào đó, bạn có thể xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh góp phần giảm cân lâu dài. Cụ thể là những thói quen nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về 6 thói quen để có vòng eo thon gọn sau 30 ngày ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Protein thường được quảng cáo là có lợi cho việc giảm cân vì những lý do chính đáng. Chất dinh dưỡng đa lượng này không chỉ giúp bạn no mà còn rất quan trọng cho việc phục hồi và phát triển cơ bắp — đặc biệt nếu bạn đang kết hợp rèn luyện sức mạnh. Nghiên cứu cho thấy rằng ăn nhiều protein giúp giảm trọng lượng cơ thể trong khi vẫn duy trì khối lượng cơ nạc. Hãy chọn các nguồn protein nạc như thịt gà, cá và protein từ thực vật.

Theo các chuyên gia, phạm vi khuyến nghị về lượng protein có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào mục tiêu của bạn và lượng protein bạn đã ăn. Điểm khởi đầu tốt cho một người trưởng thành khỏe mạnh là gấp 0,7 đến 1 gram trọng lượng cơ thể của họ để đạt tổng lượng protein hàng ngày.

2. Thực hiện rèn luyện sức mạnh

Không, nâng tạ không khiến bạn trở nên cồng kềnh, nó sẽ làm cho bạn săn chắc và thon gọn hơn. Việc nỗ lực xây dựng cơ bắp săn chắc là một phần quan trọng của quá trình giảm cân, vì cơ đốt cháy một lượng calo lớn hơn mỡ, ngay cả khi cơ thể bạn đang nghỉ ngơi. Ngoài ra, các bài tập sức mạnh tập trung vào cốt lõi có thể giúp định hình vùng eo cho bạn.

Khối lượng cơ bắp cho phép bạn ăn nhiều thức ăn hơn, điều chỉnh lượng đường trong máu tốt hơn và cảm thấy khỏe khoắn hơn. Hãy cố gắng tập luyện sức bền ít nhất hai đến ba ngày mỗi tuần.

3. Bổ sung thêm nhiều rau củ

Ăn rau củ là điều bắt buộc nếu bạn muốn có vòng eo thon gọn hơn. Chứa nhiều chất xơ, chúng giúp bạn cảm thấy no, điều chỉnh lượng đường trong máu và ngăn chặn cảm giác thèm đường khó chịu. Và với rất ít calo, bạn có thể ăn rau củ thật nhiều. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho biết thêm: rau cung cấp các vi chất dinh dưỡng lành mạnh và chất xơ có giá trị cao, giúp bạn no lâu và hấp thu được nhiều dinh dưỡng.

4. Ưu tiên các loại trái cây

Trái cây ngọt, mọng nước và thơm ngon là món tráng miệng của thiên nhiên. Chúng mang lại vị ngọt mà bạn có thể thèm muốn cùng với các lợi ích bổ sung của chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Ngoài ra, trái cây có thể hạn chế cảm giác thèm ăn đồng thời giúp bạn đi đúng hướng đến mục tiêu giảm cân của mình. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy ăn trái cây có thể giảm 12% nguy cơ béo bụng.

Một số người ngại ăn trái cây, nhưng chúng lại có lợi cho cân nặng và sức khỏe tổng thể của bạn. Trái cây có nhiều chất xơ, nước, chất chống oxy hóa có giá trị và chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn cần.

5. Hạn chế tiếp xúc với các thiết bị điện tử trước khi ngủ

Nghiên cứu cho thấy rằng màn hình phát ra ánh sáng xanh, có thể gây rối loạn quá trình sản xuất melatonin (hormone ngủ) của bạn. Một giấc ngủ ngon là rất quan trọng để quản lý cân nặng, vì giấc ngủ giúp điều chỉnh hormone thèm ăn. Thêm vào đó, giấc ngủ chất lượng có liên quan đến việc tăng cường đốt cháy chất béo.

Mặc dù ngủ thêm giờ không phải là điều dễ dàng nhưng hãy kiểm soát những gì bạn có thể kiểm soát bằng cách tắt màn hình điện thoại và các thiết bị điện tử nửa giờ trước khi đi ngủ. Việc ngủ nhiều hơn sẽ giúp tín hiệu no hoạt động tốt hơn và sẽ cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn.

6. Hạn chế đồ uống chứa cồn

Tất cả chúng ta đều thích thỉnh thoảng uống rượu, nhưng rượu có thể ẩn chứa hàm lượng calo cao. Nó cũng có thể làm tăng cảm giác thèm ăn và giảm sự ức chế, khiến bạn có nhiều khả năng lựa chọn những thực phẩm không lành mạnh. Hãy thưởng thức rượu có chừng mực để giúp giữ vòng eo của bạn trong tầm kiểm soát.

Bởi rượu không chỉ tác động trực tiếp đến vòng eo của bạn với lượng calo rỗng mà còn làm gián đoạn giấc ngủ và khả năng phục hồi. Hãy thử một phiên bản ít calo, giảm mức tiêu thụ của bạn hoặc lựa chọn một loại mocktail không cồn đang ngày càng trở nên phổ biến gần đây.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 6 thói quen để có vòng eo thon gọn sau 30 ngày. Bằng việc thêm những thói quen này hoạt động thường ngày, sở hữu một vòng eo thon gọn và săn chắc không còn là một vấn đề quá nan giải nữa! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!