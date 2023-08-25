Chuyên gia tiết lộ các mẹo để có vòng bụng phẳng sau tuổi 40

Ý tưởng của chế độ ăn kiêng này là lên kế hoạch cho bữa ăn của bạn trong một khung thời gian nhất định, do đó, điều quan trọng hơn việc bạn ăn gì là thời điểm mà bạn ăn. Các chuyên gia khuyên bạn nên nhịn ăn 12 giờ giữa bữa tối và bữa sáng. Ví dụ, nếu bạn ăn tối lúc 7 giờ tối, bạn sẽ nhịn ăn đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Giai đoạn nhịn ăn này có thể là công cụ giúp bạn giảm mỡ bụng .

Bước sang tuổi 40 là một cột mốc quan trọng và thường mang đến nhiều thay đổi, đặc biệt là về kích thước vòng eo và sức khỏe của bạn. Việc tăng quá nhiều vòng quanh vòng eo là điều bình thường và thật không may, việc giảm bớt vòng eo có thể khá khó khăn. Việc mang quá nhiều mỡ bụng có thể khiến bạn có nguy cơ mắc nhiều biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe, chẳng hạn như tiểu đường, bệnh tim, huyết áp cao, tăng nguy cơ đột quỵ,...Tuy nhiên, tin tốt là bạn có thể lấy lại vòng 2 phẳng lặng với những mẹo hợp lý nhé! Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về các mẹo để có vòng bụng phẳng sau tuổi 40 ở ngay bài viết dưới đây nhé!

2. Giảm lượng đường tiêu thụ

Rất có thể bạn đang có quá nhiều đường trong chế độ ăn uống của mình. Việc tiêu thụ quá nhiều đường sau độ tuổi 40 có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến và làm tăng cân quanh vùng bụng của bạn. Bạn càng bỏ qua nhiều đường thì bạn càng sớm thấy được kết quả. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến nghị không nên tiêu thụ quá 9 thìa cà phê (36 gam hoặc 150 calo) đường bổ sung mỗi ngày cho nam giới và không quá 6 thìa cà phê (25 gam hoặc 100 calo) mỗi ngày cho phụ nữ.

3. Uống đủ nước

Việc uống đủ nước sẽ giúp ngăn ngừa đầy hơi và duy trì các hoạt động của cơ thể, giúp bạn sở hữu một vòng bụng phẳng. Đồng thời nó cũng hỗ trợ quá trình trao đổi chất lành mạnh.

Ngoài ra, việc nạp đủ nước cho cơ thể còn giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn và đốt cháy nhiều calo hơn. Nghiên cứu thậm chí còn liên kết trực tiếp việc uống nhiều nước hơn với việc giảm cân. Nếu việc uống nước thông thường quá nhàm chán đối với bạn, hãy cân nhắc việc tăng thêm hương vị bằng cách thêm trái cây, thảo mộc,...

4. Bổ sung đầy đủ chất xơ

Chất xơ rất quan trọng bất cứ khi nào bạn muốn giảm cân và giữ dáng đều đặn. Nó giúp tiêu hóa và giúp bạn no lâu hơn khi uống cùng với nước. Các chuyên gia gợi ý bạn nên bổ sung 25 đến 30 gam chất xơ trong bữa ăn mỗi ngày. Điều này sẽ giúp giảm mỡ bụng và đầy hơi vì chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

5. Tiêu thụ đủ lượng protein

Việc bổ sung protein vào chế độ ăn cũng sẽ giúp bạn tránh được cảm giác đói, thèm ăn đồng thời ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng cao. Ngoài ra, giống như chất xơ, protein sẽ giúp bạn no lâu hơn, từ đó khiến bạn tiêu thụ ít calo hơn về tổng thể. Đặc biệt, protein rất cần thiết để duy trì nguồn cung cấp cơ bắp săn chắc, vốn bị tổn hại khi bạn già đi. Cơ bắp sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn, vì vậy việc duy trì và phát triển cơ bắp là điều cần thiết. Chính vì vậy, các chuyên gia khuyên bạn nên ăn 0,8 đến 1 gam protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể hoặc 20 đến 30 gam protein cho mỗi bữa ăn.

6. Kiểm soát mức độ căng thẳng của bạn

Căng thẳng có thể cực kỳ có hại cho sức khỏe tổng thể của bạn, bao gồm cả việc cản trở nỗ lực giảm cân khi bạn già đi. Trải qua căng thẳng quá mức có thể khiến mức cortisol của bạn tăng đột biến, từ đó có thể tạo ra thêm chất béo không mong muốn xung quanh vùng bụng của bạn. Các cách để quản lý hoặc giảm căng thẳng một cách hiệu quả bao gồm hít thở, tập thể dục, thiền, yoga, trị liệu và ở bên những người thân yêu.

7. Dùng thực phẩm bổ sung phù hợp

Một số chất bổ sung có thể hữu ích trong việc giảm và kiểm soát mỡ bụng. Ví dụ: berberine — được ca ngợi là "Ozempic của thiên nhiên" —là một chất bổ sung hiệu quả nếu bạn đang muốn giảm cân khi kết hợp với thói quen ăn uống cân bằng, lành mạnh. Bạn nên nói chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe khi chọn các chất bổ sung phù hợp với bạn.

8. Hạn chế uống rượu

Thật không may, mỗi loại đồ uống có cồn đều chứa ít nhất một số calo và những calo này không mang lại bất kỳ giá trị dinh dưỡng nào. Bạn càng uống nhiều ly rượu thì lượng calo đó càng tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh đó còn có những mặt tiêu cực khác của việc uống rượu là: Một vài đồ uống có thể khiến chúng ta đưa ra những lựa chọn thực phẩm không lành mạnh vào lúc này và làm gián đoạn giấc ngủ của chúng ta. Các chuyên gia khuyên bạn nên hạn chế tiêu thụ rượu ở mức dưới 5 ly mỗi tuần.

9. Duy trì tư thế tốt

Một cách tích cực để rèn luyện cơ bụng là kích hoạt các cơ cốt lõi của bạn mỗi ngày bằng cách tập tư thế vững chắc. Dù bạn đang ngồi, đứng hay đi, hãy nghĩ đến việc kéo rốn về phía cột sống. Lợi ích của tư thế tốt không chỉ là giữ cho bụng bạn thon gọn, nó cũng giúp bạn thở dễ dàng hơn, giảm căng thẳng cho khớp và xương, đồng thời giữ cho cột sống và cổ của bạn luôn khỏe mạnh.

10. Tập trung vào tính linh hoạt và giãn cơ

Việc bổ sung các bài tập linh hoạt vào thói quen của bạn sẽ không tác động trực tiếp đến bụng của bạn, nhưng chúng là công cụ giúp bạn giữ cho cơ bắp khỏe mạnh, cải thiện tư thế và giảm căng thẳng. Tất cả những điều này có thể giúp phần giữa của bạn trông săn chắc và vừa vặn hơn.

Ví dụ, nếu bạn muốn rèn luyện tính linh hoạt của mình, hãy cân nhắc tập yoga. Theo các chuyên gia, cả yoga và Pilates đều nhấn mạnh sức mạnh cốt lõi, tính linh hoạt và sự cân bằng. Chúng có thể đặc biệt có lợi cho việc làm săn chắc các cơ bụng.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 10 mẹo để có vòng bụng phẳng sau tuổi 40. Với những mẹo nhỏ nhưng hữu ích này, bạn sẽ luôn duy trì được vòng 2 thon gọn và vóc dáng cân đối ở bất kỳ độ tuổi nào nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.