Khi nói đến việc giảm cân, có thể bạn sẽ ngay lập tức hướng đến việc điều chỉnh chế độ ăn uống và thói quen tập luyện. Tuy nhiên, điều bạn có thể không cân nhắc đến lại có tác động tiềm ẩn đến hành trình giảm cân của bạn - chính là chứng viêm mãn tính. Nghiên cứu cho thấy tình trạng viêm có thể khiến con số trên cân tăng lên. Vì vậy, ngay cả khi bạn dường như đang làm mọi thứ đúng đắn, tình trạng viêm mãn tính có thể giúp giải thích lý do tại sao bạn không giảm cân. Tuy vậy, cũng đừng quá lo lắng, mọi giải pháp cho tình trạng này đã được trình bày chi tiết trong Top 5 cách giảm viêm và hỗ trợ giảm cân khi bạn già đi ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Viêm trong cơ thể là một quá trình tự nhiên giúp chữa bệnh sau chấn thương hoặc bệnh tật. Tuy nhiên, tình trạng viêm gia tăng hoặc kéo dài có thể cản trở nỗ lực giảm cân. Trên thực tế, mối liên hệ giữa tăng cân và viêm nhiễm diễn ra theo cả hai chiều, cái này góp phần vào cái kia và ngược lại theo kiểu chu kỳ. Điều này là do sự thay đổi hormone xảy ra trong cơ thể ảnh hưởng đến cảm giác đói và quá trình trao đổi chất.

Chính vì vậy, việc kết hợp chế độ ăn uống và lối sống chống viêm vào cuộc sống hàng ngày có thể giúp bạn quản lý và giảm cân cũng như cải thiện sức khỏe.

Top 5 cách giảm viêm và hỗ trợ giảm cân khi bạn già đi

1. Giảm hoặc cắt giảm lượng đường bổ sung

Giảm hoặc cắt bỏ thực phẩm đã qua chế biến khỏi chế độ ăn uống của bạn là một cách tuyệt vời để hạn chế lượng đường bổ sung mà bạn tiêu thụ, cùng với các chất phụ gia khác có thể gây viêm. Nhưng hãy nhớ rằng việc ăn uống lành mạnh cũng phải thú vị và dễ tiếp cận.

Các chuyên gia khuyên bạn nên ăn thực phẩm nguyên chất thường xuyên và chỉ thưởng thức những món đồ ngọt có đường bổ sung một cách vừa phải. Đồng thời, hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc nhãn thành phần dinh dưỡng của các loại đồ ngọt này — nhắm đến những loại đồ ngọt chỉ có từ 5 đến 8 gam đường hoặc ít hơn cho mỗi khẩu phần ăn nhé!

2. Giữ cho đường ruột khỏe mạnh bằng cách tiêu thụ men vi sinh

Mẹo tiếp theo là kết hợp men vi sinh vào chế độ ăn uống của bạn. Cụ thể, men vi sinh là vi khuẩn thân thiện giúp cân bằng môi trường ruột để hoạt động tối ưu và được thêm vào thực phẩm như sữa chua, phô mai và kefir hoặc được tìm thấy trong thực phẩm lên men như dưa cải bắp, kombucha, miso hoặc kim chi. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc cung cấp đủ men vi sinh trong chế độ ăn uống của mình, bạn có thể cân nhắc sử dụng dạng bổ sung.

3. Bổ sung Prebiotic

Cũng như việc bổ sung đầy đủ men vi sinh là điều quan trọng, cũng đừng quên đưa prebiotic vào chế độ ăn uống của bạn! Prebiotic là thức ăn mà men vi sinh phát triển mạnh. Prebiotic có thể giúp giảm viêm, tăng cường sức khỏe đường ruột, kiểm soát lượng đường trong máu và cải thiện sức khỏe miễn dịch của bạn. Bạn có thể tìm thấy prebiotic trong các thực phẩm như rong biển, măng tây, rễ rau diếp xoăn, hành tây, tỏi, táo, yến mạch, cám lúa mì, hạt lanh,..

4. Tránh xa rượu bia

Rượu là thủ phạm chính có thể thúc đẩy tình trạng viêm trong ruột của bạn, làm xáo trộn hệ vi sinh quan trọng trong ruột và cản trở sự hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng. Vào những lần tụ tập tới, các chuyên gia gợi ý bạn nên nhấm nháp một ly mocktail tốt cho sức khỏe thay vì đồ uống có cồn nhiều đường.

5. Ngủ đủ giấc

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng trong danh sách những cách hiệu quả để giảm viêm để giảm cân dễ dàng hơn là nghỉ ngơi đầy đủ. Mục tiêu của bạn là ngủ đủ bảy đến chín giờ mỗi đêm.

Ngủ không đủ giấc có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm hiện có trong cơ thể và góp phần gây ra tình trạng viêm mới. Hãy đổi cốc rượu có cồn của bạn bằng một cốc trà hoa cúc hoặc trà thảo dược êm dịu với các loại gia vị chống viêm như gừng hoặc nghệ, hoặc hỗn hợp ca cao nóng có vị ngọt nhẹ dịu nhẹ nhé.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 5 cách giảm viêm và hỗ trợ giảm cân khi bạn già đi. Với những mẹo nhỏ nhưng hiệu quả này, tình trạng viêm nhiễm của bạn sẽ được cải thiện, và quá trình giảm cân lành mạnh cũng diễn ra hiệu quả và suôn sẻ hơn. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!