Khi mục tiêu của bạn là loại bỏ mỡ bụng, có một điều chắc chắn: Bạn phải thực tế với kế hoạch của mình. Điều đó có nghĩa là bạn nhận ra rằng rất có thể bạn sẽ muốn ăn vặt. Cách tốt nhất để làm điều này là kết hợp những lựa chọn tốt vào lối sống của bạn để bạn có đầy đủ các loại thực phẩm lành mạnh phù hợp khi bạn muốn ăn vặt. Một chế độ ăn kiêng chỉ tốt khi nó bền vững và đó là lý do tại sao chúng tôi có những siêu thực phẩm ăn nhẹ tốt nhất để làm tan mỡ bụng do các chuyên gia mang đến cho bạn. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá về 6 siêu thực phẩm ăn nhẹ tốt nhất để đánh bay mỡ bụng ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Món ăn nhẹ chứa đầy chất dinh dưỡng này là một lựa chọn ít calo và có hương vị hết sức thơm ngon. Táo cung cấp chất xơ, vì vậy món ăn nhẹ này sẽ khiến bạn no lâu và hoàn toàn hài lòng. Ngoài ra, bơ hạt còn chứa nhiều chất béo, protein và chất xơ lành mạnh, khiến đây là sự kết hợp tuyệt vời cho những ai đang muốn giảm cân.

Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là điều quan trọng là phải ăn bơ hạt ở mức độ vừa phải. Bởi tuy chúng chứa chất béo lành mạnh, nhưng ăn quá nhiều chất béo lành mạnh có thể góp phần tăng cân.

2. Sinh tố

Làm một ly sinh tố trái cây tươi cho bữa ăn nhẹ sẽ giúp tăng cường lượng chất dinh dưỡng và giúp bạn no lâu cho đến khi thưởng thức bữa ăn tiếp theo. Nhưng tất nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn chỉ cho đúng nguyên liệu sạch vào món sinh tố để hỗ trợ nỗ lực giảm mỡ bụng của mình! Có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn bổ sung đầy đủ chất béo, chất xơ, carbs và protein lành mạnh.

Một cách tuyệt vời để làm điều này là bắt đầu mỗi món sinh tố với rau bina hoặc cải xoăn, bao gồm một số loại trái cây tùy chọn, bơ hạt lành mạnh để cung cấp chất béo và protein lành mạnh, có thể là bột protein để tăng hàm lượng protein trong sinh tố,... Sinh tố cực kỳ linh hoạt vì bạn có thể điều chỉnh chúng cho phù hợp với các loại thực phẩm mà bạn thích ăn.

3. Pudding hạt Chia

Nếu bạn đang thèm một thứ gì đó ngọt ngào, bánh pudding hạt chia sẽ là lựa chọn phù hợp. Bởi hạt chia rất giàu chất xơ và axit béo omega-3, có thể giúp kiểm soát cơn đói, giảm viêm và hỗ trợ quá trình trao đổi chất lành mạnh. Đặc biệt, hàm lượng chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy cảm giác no.

Các chuyên gia khuyên bạn nên trộn hạt chia với sữa chua hoặc sữa, thêm một chút xi-rô cây phong hoặc mật ong và để trong tủ lạnh cho đến khi đặc lại. Hãy thưởng thức món ăn nhẹ này cùng các loại hạt hoặc quả mọng tươi để tăng thêm hương vị và các chất dinh dưỡng nhé!

4. Parfait sữa chua Hy Lạp

Đối với món parfait sữa chua Hy Lạp, hãy xen kẽ các lớp sữa chua Hy Lạp, quả mọng tươi và các loại hạt cắt nhỏ.

Sữa chua Hy Lạp có hàm lượng protein cao, có thể giúp ổn định lượng đường trong máu và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Thêm vào đó, sữa chua cung cấp men vi sinh, hoặc các vi khuẩn sống và tích cực hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh. Còn các loại quả mọng là một nguồn dinh dưỡng cung cấp chất chống oxy hóa và chất xơ, trong khi các loại hạt cung cấp chất béo lành mạnh góp phần tạo cảm giác no.

5. Bánh mì nướng bơ

Tiếp theo, bánh mì nướng bơ là một món ăn nhẹ dễ kết hợp. Tất cả những gì bạn phải làm là phết bơ nghiền lên một lát bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt. Thêm một chút muối biển, cà chua thái lát và một chút nước cốt chanh để tăng hương vị.

Trong đó, bơ rất giàu chất béo không bão hòa đơn, có tác dụng giảm mỡ bụng và cải thiện độ nhạy insulin. Thêm vào đó, chúng còn chứa một lượng chất xơ tốt, hỗ trợ một trái tim khỏe mạnh và đường ruột khỏe mạnh. Bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt bổ sung chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy cảm giác no. Còn cà chua có chứa một chất dinh dưỡng gọi là lycopene, được coi là chất chống oxy hóa và được biết đến với khả năng chống lại các gốc tự do (hay còn gọi là kẻ xấu gây tổn hại cho tế bào) trong cơ thể.

6. Salad diêm mạch

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, salad diêm mạch có thể là một siêu thực phẩm ăn nhẹ tuyệt vời giúp làm tan mỡ bụng. Kết hợp quinoa nấu chín với ớt chuông thái hạt lựu, cà chua bi, dưa chuột, hành tím và rau thơm. Thêm một chút nước cốt chanh và dầu ô liu, và món ăn nhẹ này đã sẵn sàng để thưởng thức!

Trong đó, hạt diêm mạch là loại ngũ cốc giàu protein giúp thúc đẩy cảm giác no và giúp ổn định lượng đường trong máu. Các loại rau thì hỗ trợ bổ sung thêm chất xơ, vitamin và khoáng chất, trong khi dầu ô liu cung cấp chất béo không bão hòa đơn lành mạnh.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp top 6 siêu thực phẩm ăn nhẹ tốt nhất để đánh bay mỡ bụng. Với những món ăn nhẹ vừa thêm ngon lại dinh dưỡng như này, các chị em không thể no bụng, mà quá trình giảm cân còn nhẹ nhàng và sớm có kết quả hơn nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.