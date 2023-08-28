Việc biến các loại thực phẩm nguyên chất, giàu chất dinh dưỡng trở thành nguồn thực phẩm chủ yếu trong chế độ ăn kiêng của bạn là một cách tuyệt vời để giúp bạn duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh và giảm mỡ bụng sau độ tuổi 40. Vậy cụ thể, bạn nên ăn gì để có một vòng hai thon gọn sau tuổi 40? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Một khẩu phần quả việt quất chỉ cung cấp 80 calo, nhưng lại có tới 4 gram chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Đồng thời, quả việt quất cũng chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin C, vitamin K và mangan cùng với anthocyanin (một loại chất dinh dưỡng thực vật). Có thể nói, quả việt quất là một bữa ăn nhẹ giữa ngày tốt hơn một túi khoai tây chiên khi bạn thèm ăn.

Các chuyên gia gợi ý bạn nên thưởng thức quả việt quất tươi với một số loại hạt hoặc thêm chúng vào món bánh kếp nướng thơm ngon để có một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng.

2. Các loại nấm

Nấm là nguồn chất xơ phong phú, ít calo, có thể thúc đẩy cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Vì vậy, nếu bạn chưa ăn nhiều nấm thì bây giờ là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu! Hơn nữa, khoa học cho biết không thể phủ nhận lợi ích của nấm. Theo một thử nghiệm lâm sàng kéo dài một năm, những người tham gia thực hiện chế độ ăn nhiều nấm đã giảm cân nhiều hơn (7 pound) và đạt được chỉ số BMI và chu vi vòng eo thấp hơn. Ngoài ra, sau khi giảm cân, những người tham gia này đã thành công trong việc duy trì cân nặng mới của mình.

3. Protein nạc

Theo các chuyên gia việc bổ sung protein nạc chính là mục tiêu nếu bạn muốn có một vòng bụng săn chắc và săn chắc. Tiêu thụ các loại thực phẩm như cá và thịt gà là một cách tuyệt vời để bổ sung thêm protein nạc vào chế độ ăn uống của bạn mà không có lượng calo cao như các loại thịt khác.

Thật vậy, protein rất cần thiết trong chế độ ăn kiêng — đặc biệt nếu bạn đang cố gắng giảm cân. Khi bạn ăn ở mức thiếu hụt calo, bạn không chỉ giảm được một ít mỡ mà còn giảm cơ bắp. Tham gia rèn luyện sức mạnh và có chế độ ăn giàu protein là những cách để giảm thiểu lượng cơ bị mất.

4. Bột yến mạch

Một trong những thực phẩm tốt nhất cho bụng phẳng sau tuổi 40 là một bát yến mạch bổ dưỡng. Các chuyên gia nói rằng bột yến mạch chứa đầy chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và protein. Trong đó, điều hữu ích nhất trên hành trình giảm cân là bột yến mạch chứa nhiều chất xơ, có thể giúp bạn no lâu hơn trong ngày.

Hãy cân nhắc nâng cấp bát bột yến mạch đơn giản của bạn với các loại đồ ăn kèm như sữa chua Hy Lạp, chuối, quế, hạt chia, hạt lanh hoặc các loại hạt hỗ trợ nỗ lực giảm mỡ bụng của bạn.

5. Chất béo lành mạnh

Bạn có thể ngay lập tức ngại ngùng khi nghe thấy từ "chất béo" trong hành trình giảm cân của mình, nhưng các chuyên gia cho rằng ngay cả khi bạn đang cố gắng giảm mỡ bụng, việc kết hợp một số chất béo vào chế độ ăn uống của bạn vẫn là điều cần thiết. Điều này đặc biệt đúng khi nói đến chất béo lành mạnh như chất béo không bão hòa đa và chất béo không bão hòa đơn. Trong đó, bơ là một trong những loại thực phẩm chứa nhiều chất béo lành mạnh và dễ kết hợp với món salad hoặc lát mỏng và đặt lên trên một miếng bánh mì nguyên hạt.

6. Cà rốt & cần tây

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nếu bạn muốn có một chiếc bụng phẳng sau tuổi 40, hãy ăn nhiều cà rốt và cần tây — hoặc bất kỳ loại rau tươi nào. Các chuyên gia giải thích: “Cà rốt và cần tây là những món ăn nhẹ tuyệt vời có ít calo và nhiều chất xơ, giúp bạn no lâu hơn”. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy đói giữa các bữa ăn, một bát nhỏ chứa cả hai loại rau có thể giúp thu hẹp khoảng cách mà không khiến bạn phải bỏ dở hành trình giảm cân của mình.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 6 loại thực phẩm trả lời cho câu hỏi “Ăn gì để có một vòng hai thon gọn sau tuổi 40?” Bằng việc thêm những loại thực phẩm này vào thực đơn của mình, bạn sẽ sở hữu một vòng hai chuẩn đẹp sau độ tuổi 40 nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.