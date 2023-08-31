Đâu là những mẹo giảm mỡ bụng mà không cần tập thể dục?

Nâng tạ trong phòng tập tạ hoặc sải bước trên máy chạy bộ chắc chắn không phải dành cho tất cả mọi người. Cho dù bạn chỉ đơn giản là sợ đến phòng tập thể dục hay không thích các bài tập có cường độ cao, bạn vẫn có thể lấy lại vóc dáng và đạt được mục tiêu về thể chất của mình. Bằng cách nào, hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về 6 cách làm tan mỡ bụng mà không cần tập thể dục ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nếu bạn chưa thử nhịn ăn gián đoạn, hãy thử nhé, bởi vì nó có thể thúc đẩy nỗ lực giảm béo của bạn đạt hiệu quả cao. Đối với những người chưa biết, nhịn ăn gián đoạn yêu cầu bạn thưởng thức bữa ăn của mình trong một khung thời gian cụ thể và nhịn ăn trước và sau khung thời gian đó.

Điều này cho phép đường tiêu hóa của bạn được nghỉ ngơi và cơ thể bạn có thể sử dụng chất dinh dưỡng mà bạn đã tiêu thụ trước đó trong ngày. Ngoài ra, nó còn ngăn ngừa việc ăn khuya và thúc đẩy quá trình tiêu hóa tối ưu. Các chuyên gia khuyến nghị phụ nữ nên nhịn ăn gián đoạn trong 12 đến 14 giờ và nam giới trong 14 đến 16 giờ.

2. Hạn chế carbs trắng/đã qua chế biến

Cắt giảm lượng carbs không lành mạnh ra khỏi chế độ ăn uống của bạn là một cách liền mạch để loại bỏ phần mỡ thừa không mong muốn. Các chất dinh dưỡng như protein, chất béo lành mạnh và chất xơ sẽ khiến bạn cảm thấy no. Các loại carbohydrate đơn giản, tinh chế như gạo trắng, mì ống, bánh mì trắng, bánh ngọt, món tráng miệng có đường và một số loại ngũ cốc ăn sáng không cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng này. Thay vào đó, chúng khiến bạn nạp vào cơ thể lượng calo rỗng khiến bạn cảm thấy đói ngay sau khi ăn xong. Không chỉ vậy, lượng calo rỗng này sẽ biến thành đường trong cơ thể bạn và nếu không tập thể dục, sau đó, lượng đường này sẽ được tích trữ dưới dạng chất béo.

3. Kết hợp rau xanh trong 2 bữa ăn mỗi ngày

Rau tươi cung cấp chất xơ, nước và lượng calo, tất cả đều giúp bạn no lâu hơn. Lợi ích tốt nhất là gì? Chúng không có lượng calo cao và ít chất béo, vì vậy việc ăn rau củ sẽ không làm bạn tăng cân, ngay cả khi bạn ăn nhiều chúng! Chính vì vậy, các chuyên gia khuyên bạn nên bổ sung rau vào hai bữa ăn mỗi ngày nếu mục tiêu của bạn là “giảm cân”.

4. Bổ sung protein

Tiêu thụ protein nạc như phô mai, ức gà không da, cá hồi, sữa chua Hy Lạp, cá trắng và lòng trắng trứng là lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn giảm cân. Thông thường, các chuyên gia khuyên bạn nên tiêu thụ khoảng 0,8 gam đến 1 gam protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Điều này giúp bạn no lâu, kiểm soát lượng đường trong máu, ngăn ngừa cảm giác thèm ăn và hỗ trợ tăng trưởng sức mạnh cơ bắp và giúp tăng cường trao đổi chất.

5. Uống đủ nước

Loại bỏ đồ uống có đường là một ý tưởng thông minh, vì chúng là một nguồn cung cấp calo rỗng và không có chất dinh dưỡng. Hãy thay đổi chúng và tập trung vào việc uống nhiều nước lọc hơn. Nước giúp tăng cường trao đổi chất và giúp bạn no lâu. Khi cảm thấy đói, bạn thường bị mất nước và nhầm khát là đói. Chính vì vậy, trước khi ăn thứ gì đó, hãy uống một cốc nước và kiểm tra lại cơn đói của bạn sau vài phút.

6. Tìm những sở thích tích cực

Chỉ vì bạn không phải là người thích tập gym và các bài tập truyền thống, điều đó không có nghĩa là bạn không thể tìm thấy một số sở thích năng động mà bạn thực sự yêu thích.

Bởi lối sống ít vận động sẽ không giúp ích gì cho bạn về lâu dài trong việc giảm cân và mỡ bụng. Mặc dù bạn không cần phải tập thể dục tích cực mỗi ngày, nhưng bạn nên vận động cơ thể và không chỉ ngồi trên ghế dài hoặc sau bàn làm việc cả ngày, nếu khôn, khối lượng cơ bắp và quá trình trao đổi chất của bạn sẽ chậm lại.

Vì vậy, cho dù bạn bắt đầu đi bộ đường dài với chú chó con của mình, tập yoga, tập hợp bạn bè để chơi trò chơi ném bóng, tham gia một câu lạc bộ thể thao hay học cách trượt tuyết, điều quan trọng là phải thiết lập những sở thích tích cực mà bạn thực sự yêu thích và tham gia thường xuyên.

Tóm lại, trên đây là chi tiết về 6 mẹo giảm mỡ bụng mà không cần tập thể dục. Hy vọng những lời khuyên trên đây sẽ hữu ích cho hành trình lấy lại vóc dáng cân đối và vòng eo thon gọn của bạn nhé!