Chuyên gia tiết lộ top 10 cách dễ dàng nhất để giảm 5kg tại nhà

Cho dù mục tiêu của bạn là giảm 5kg cho một dịp đặc biệt hay bạn đang gặp khó khăn trong việc lấy lại vóc dáng cân đối của mình, thì những tip nhỏ dưới đây chắc chắn sẽ hữu ích. Từ việc quan tâm đến khẩu phần ăn của bạn cho đến việc thiết lập thói quen buổi sáng lành mạnh, những lời khuyên này sẽ giúp bạn trở lại đúng hướng. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về top 10 cách dễ dàng nhất để giảm 5kg tại nhà ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Một thói quen đơn giản để hình thành thói quen hàng đêm của bạn là ngừng ăn từ hai đến ba giờ trước khi đi ngủ.

Theo các chuyên gia, việc ăn bữa cuối cùng (hoặc bữa ăn nhẹ) trong ngày trước khi đi ngủ sẽ cho phép cơ thể bạn tiêu hóa thức ăn và sử dụng nó làm năng lượng. Bên cạnh đó, bữa ăn vào giờ giấc hợp lý này cũng giúp cải thiện giấc ngủ, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm thói quen ăn vặt vào đêm khuya.

2. Ghi lại những gì bạn ăn uống theo ngày

Việc ghi chép không chỉ hữu ích cho lớp học mà nó cũng có thể có ích cho quá trình giảm cân của bạn. Nghiên cứu cho thấy những người ghi nhật ký ăn uống sẽ thành công hơn trong việc giảm cân so với những người không ghi nhật ký và duy trì nó. Trên thực tế, một nghiên cứu trên gần 1.700 người đã kết luận rằng việc ghi nhật ký thói quen ăn uống hàng ngày đã giúp họ nâng cao tỷ lệ giảm cân thành công lên gấp đôi.

3. Kết hợp nhiều rau hơn vào mỗi bữa ăn

Rau có thể không phải là món bạn yêu thích nhất, nhưng nó chắc chắn có thể giúp thúc đẩy nỗ lực giảm cân của bạn. Theo nghiên cứu, khi kết hợp vào một chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể, việc tiêu thụ nhiều rau có thể giúp giảm cân hiệu quả.

Các chuyên gia gợi ý nên kết hợp hai cốc rau vào hai bữa ăn mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy no và cung cấp cho bạn chất xơ và nước thay vì calo, đồng thời cũng giúp bạn không cảm thấy đói.

4. Bổ sung đủ protein và chất xơ mỗi ngày

Protein và chất xơ là hai dưỡng chất tốt nhất khi bạn muốn giảm 5 cân (hoặc bất kể trọng lượng mục tiêu của bạn là bao nhiêu). Bằng cách kết hợp protein và chất xơ, bạn sẽ no lâu hơn và lượng đường trong máu sẽ được cân bằng, ngăn ngừa cảm giác thèm ăn sau đó. Ví dụ, nếu bạn ăn riêng trái cây, bạn sẽ cảm thấy đói trong khoảng 45 phút, nhưng nếu bạn kết hợp nó với một lát phô mai, một vài loại hạt hoặc bơ hạt, bạn sẽ cảm thấy no trong nhiều giờ.

5. Ăn carbs một cách thận trọng

Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả carbs đều xấu. Có những loại carbs lành mạnh để giảm cân, chẳng hạn như đậu xanh, mì đậu, bánh quy giòn nhiều chất xơ, khoai lang, yến mạch và đậu đen,... Nhưng cái gì quá nhiều không bao giờ là điều tốt, và bạn chắc chắn muốn tránh các loại carbs đơn giản như bánh mì trắng và bánh ngọt.

Các chuyên gia gợi ý: “Trong mỗi bữa ăn, hãy giới hạn khẩu phần carbs của bạn ở mức một lát bánh mì nướng hoặc một lượng carb khác như ngũ cốc hoặc khoai tây cỡ nắm tay. Điều này sẽ kiểm soát khẩu phần ăn và ngăn chặn lượng carb dư thừa chuyển thành chất béo.

6. Chú ý trong cách lựa chọn thức uống

Ly latte buổi sáng của bạn có thể là thủ phạm chính gây tăng cân một cách không chủ ý, vì chúng chứa nhiều calo và đường. Hãy cắt bỏ tất cả đồ uống có đường (bao gồm cả đường trong cà phê của bạn) và chủ yếu uống nước, trà và đồ uống không đường. Điều này sẽ ngăn cản việc dễ dàng tiêu thụ lượng calo dư thừa.

7. Hãy chú ý đến khẩu phần ăn

Ăn các bữa ăn nhỏ hơn, đều đặn hơn là điều mà bạn nên sớm áp dụng. Điều này thúc đẩy việc kiểm soát khẩu phần ăn, ngăn ngừa ăn quá nhiều và đảm bảo lượng chất dinh dưỡng hấp thụ cân bằng. Nó có thể giúp tăng cường trao đổi chất, cải thiện cảm giác no và giảm cơn đói. Thật vậy, thực hành kiểm soát khẩu phần ăn sẽ giúp phát triển thói quen ăn uống lành mạnh để duy trì quá trình giảm cân.

8. Ngủ đủ giấc

Nếu bạn muốn giảm 5kg, đừng quên ưu tiên việc ngủ đủ giấc và thư giãn vào ban đêm. Theo các chuyên gia, ngủ đủ giấc rất quan trọng vì thiếu ngủ sẽ phá vỡ hormone bằng cách làm tăng cảm giác đói và thèm ăn, dẫn đến ăn quá nhiều. Đặc biệt, mức độ ghrelin cao hơn sẽ kích thích cơn đói, tăng cảm giác thèm ăn và cản trở mục tiêu giảm cân. Không chỉ vậy, thiếu ngủ làm tăng mức độ căng thẳng, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng và có thể dẫn đến ăn uống theo cảm xúc, đặc biệt là thực phẩm nhiều đường và chất béo không lành mạnh.

9. Xây dựng thói quen buổi sáng lành mạnh

Chuẩn bị cho một ngày có nghĩa là bắt đầu buổi sáng với một thói quen lành mạnh. Điều này có nghĩa là ăn một bữa sáng lành mạnh, tập thể dục và nghỉ ngơi đầy đủ — ba yếu tố then chốt giúp giảm cân thành công.

Một bữa sáng lành mạnh và cân bằng, giàu chất xơ, protein, chất béo lành mạnh và carbohydrate sẽ cung cấp năng lượng suốt cả ngày và ngăn bạn ăn quá nhiều. Đồng thời cũng giúp làm tăng cảm giác no để ngăn chặn cảm giác thèm ăn và tiêu thụ những đồ ăn nhẹ không lành mạnh dẫn đến tăng cân.

10. Uống đủ nước

Uống nước trước bữa ăn có thể giúp giảm lượng thức ăn tiêu thụ vì nó khiến bạn cảm thấy no hơn và do đó ăn ít hơn. Hãy thay thế đồ uống có đường bằng nước suốt cả ngày và luôn bổ sung đủ nước để ngăn chặn sự thèm ăn của bạn và tăng cường trao đổi chất.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 10 cách dễ dàng nhất để giảm 5kg tại nhà. Với những lời khuyên nhỏ này, quá trình giảm cân của các chị em sẽ diễn ra hiệu quả và dễ dàng hơn nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.