Top 7 mẹo hay nhất để giảm mỡ bụng sau tuổi 50 

Làm thế nào để không mắc các vấn đề về mỡ bụng? Điều này có nghĩa là thực hiện các lựa chọn lối sống phù hợp—từ chế độ ăn kiêng đến tập thể dục—giúp bạn duy trì cân nặng khỏe mạnh và giữ được thể chất cân đối. Và vấn đề này ngày càng trở nên quan trọng khi bạn già đi khi những vòng mỡ thừa quanh eo của bạn dường như tích tụ dễ dàng hơn nhiều. Vâỵ đâu là giải pháp? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về 7 mẹo hay nhất để giảm mỡ bụng sau tuổi 50 ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Ngoài việc là thành phần chính của chế độ ăn uống lành mạnh, protein còn là chìa khóa quan trọng nếu bạn muốn giảm mỡ bụng một cách bền vững. Nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ nhiều protein hơn lượng khuyến nghị hàng ngày có thể giúp giảm trọng lượng cơ thể trong khi vẫn duy trì cơ bắp săn chắc.

Nhưng cũng như bất cứ thứ gì, không phải tất cả các loại thực phẩm giàu protein đều được tạo ra như nhau và một số sẽ hiệu quả hơn nhiều khi bạn muốn cân nặng của mình được chuyển theo hướng thuận lợi. Khi cập nhật danh sách mua sắm của bạn, hãy nhớ rằng những thực phẩm giàu protein tốt nhất để giảm cân phải ít calo và chất béo. Điển hình phải kể đến sữa chua Hy Lạp, đậu, trứng, diêm mạch, cá ngừ, protein đậu, cá hồi, đậu phụ, quả óc chó và đậu lăng.

2. Có sự cân bằng vững chắc về rèn luyện sức mạnh và sức đề kháng

Có thói quen tập thể dục thường xuyên là cách chắc chắn để thúc đẩy nỗ lực giảm mỡ bụng của bạn, nhưng lưu ý rằng rèn luyện sức mạnh và sức đề kháng phải là ưu tiên hàng đầu trong chế độ đó của bạn. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Harvard giải thích rằng việc kết hợp tập tạ vào thói quen tập thể dục của bạn là một cách tuyệt vời để loại bỏ — và kiểm soát — mỡ bụng.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu phân tích chu vi vòng eo, hoạt động thể chất và cân nặng của hơn 10.000 đàn ông từ 40 tuổi trở lên. Họ phát hiện ra rằng những người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh tập tạ 20 phút mỗi ngày sẽ ít có khả năng tăng mỡ bụng do tuổi tác hơn so với những người đàn ông thực hiện các hoạt động aerobic trong 20 phút mỗi ngày.

3. Đốt cháy calo và thiết lập mức thâm hụt calo

Tập luyện và nâng tạ là một cách tuyệt vời để đốt cháy calo, nhưng bạn cũng cần đặt ra mức thâm hụt calo nếu thực sự muốn thấy sự tiến bộ và kết quả. Để giảm bụng — và giảm cân nói chung — bạn cần tiêu thụ ít calo hơn mức đốt cháy. Theo WebMD, mục tiêu vững chắc của việc giảm cân là thiết lập mức thâm hụt khoảng 500 calo mỗi ngày. Điều này có thể giúp bạn đi đúng hướng để giảm khoảng 0,5kg mỗi tuần.

4. Uống đủ nước

Nước là thức uống giải khát hoàn toàn không chứa calo. Điều này làm cho nó trở thành một trong những sự bổ sung tốt nhất cho kế hoạch giảm cân của bạn, vì nó có thể giúp bạn no lâu và ngăn chặn sự thèm ăn của bạn. Trên thực tế, nghiên cứu được công bố trên Frontiers in Nutrition xác nhận việc tăng lượng nước uống có thể giúp bạn loại bỏ lượng mỡ không mong muốn trong cơ thể. Hãy cân nhắc thêm một ít muối biển hồng Himalaya vào nước của bạn để tạo thành "nước duy nhất", được cho là giúp tăng cường giấc ngủ lành mạnh và hỗ trợ giảm cân.

5. Hãy thử nhịn ăn gián đoạn

Bạn đã bao giờ thử nhịn ăn gián đoạn chưa? Nó không dành cho tất cả mọi người — đặc biệt nếu bạn thích ăn vặt hoặc ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày — nhưng nghiên cứu cho thấy việc tuân thủ thói quen ăn uống này có thể giúp đẩy nhanh nỗ lực giảm béo của bạn. Có nhiều lịch trình nhịn ăn gián đoạn khác nhau, nhưng cơ bản là bạn chia ra một khoảng thời gian trong ngày (hoặc tuần) để ăn và không ăn các bữa chính hoặc bữa ăn nhẹ ngoài khoảng thời gian đó.

6. Cân nhắc việc tắm nước đá và xông hơi

Tắm nước đá hoặc thực hiện "liệu pháp chườm lạnh" là một trải nghiệm thực sự thú vị nhưng lại mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ví dụ, chỉ cần bắt đầu ngày mới bằng vòi sen nước lạnh, bạn sẽ cải thiện tâm trạng, tuần hoàn và khả năng miễn dịch. Bạn cũng sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn. Bên cạnh đó, nghiên cứu thậm chí còn tiết lộ rằng tắm nước đá có thể giúp bạn đốt cháy mỡ trong cơ thể!

Không chỉ vậy, theo nghiên cứu, việc vào phòng tắm hơi để đổ mồ hôi cũng mang lại những lợi ích riêng — một trong số đó là giảm mỡ trong cơ thể.

7. Tập luyện cùng một chuyên gia thể hình

Khi có nghi ngờ, bạn nên tham khảo ý kiến và tập luyện với một chuyên gia thể hình được chứng nhận. Họ có thể giúp bạn đưa ra kế hoạch tập luyện được cá nhân hóa phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 7 mẹo hay nhất để giảm mỡ bụng sau tuổi 50. Với những mẹo nhỏ nhưng hữu ích này, bạn sẽ giảm đc các lo ngại về 1 vòng eo phì nhiêu theo thời gian. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!